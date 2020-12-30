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Таможня Таможенная служба



30.12.2020 Федеральная таможня нашла строителя для главного ЦОДа за 800 млн руб. Проектировала его другая компания
16.01.2015 Таможня взыскала с «Крока» 250 млн руб. за незаконную схему поставки серверов Сбербанку
03.04.2013 «Акадо» обеспечит услугами интернет-доступа таможенные посты и Управление таможни аэропорта Домодедово
25.10.2005 Российская таможня "сольется" с мировой
14.01.2003 ОАО "РТС" реализует проект для Государственного таможенного комитета в Брянске

Публикаций - 229, упоминаний - 328
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177568, в очереди разбора - 983207.
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