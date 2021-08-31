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Таганский районный суд города Москвы


31.08.2021 Правительство России открыло официальный канал в Telegram 1
03.02.2021 В России заблокирован свободный и открытый мессенджер 1
01.02.2021 Путин распорядился усложнить жизнь в России для Facebook и Twitter 1
26.11.2020 Facebook заплатила миллионный штраф за отказ переносить данные россиян в Россию. Нависла угроза блокировки 2
17.07.2020 Европа запрещает хранить в США данные своих граждан 1
14.07.2020 После публикации CNews власти разблокировали блог-сервис Telegram 1
07.07.2020 Telegram в России разблокирован не полностью. Виноваты Facebook и автоматы с едой 1
16.03.2020 «Яндекс.Деньги» запустили переводы в запрещенном Telegram 1
22.11.2019 Власти повысили штрафы за хранение данных россиян за рубежом. Суммы 1
06.11.2019 Депутаты снижают штрафы за хранение данных россиян за рубежом после того, как сами их подняли 1
10.09.2019 Штрафы за отказ хранить данные в России поднимут в 6000 раз 1
26.08.2019 Telegram выдает силовикам участников митингов и протестов 1
02.07.2019 В США хотят запретить Telegram, WhatsApp и Signal 1
08.04.2019 Минкомсвязи переехало из Telegram в его разрешенный клон 1
01.11.2018 Власти России готовы к отмене блокировок в интернете? Итоги провальной охоты на Telegram 1
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос 1
06.07.2018 Telegram может тайно читать сообщения пользователей. Видео 1
09.06.2018 Роскомнадзор внезапно разблокировал 7 миллионов IP-адресов 1
07.06.2018 Путин высказался против блокировки Telegram 1
30.05.2018 Apple запрещает обновлять Telegram для iPhone и iPad 1
28.05.2018 Власти пригрозили отключить в России магазин ПО для iPhone и iPad 1
18.05.2018 Русскоговорящие хакеры научились воровать переписку из Telegram 1
17.05.2018 В России попали под блокировку WhatsApp, Apple и поисковик «Спутник» 1
16.05.2018 В Telegram встроили инструменты обхода блокировок нового типа 1
27.04.2018 Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета» 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
23.04.2018 В России частично заблокированы Google, Gmail и Youtube 2
20.04.2018 У Райффайзенбанка проблемы по всей России. Не работают банкоматы и приложения 1
19.04.2018 Google больше не позволяет использовать себя для обхода блокировок 1
18.04.2018 «Ростех» создал «мессенджер» для неспешной переписки с многодневными интервалами 1
18.04.2018 Замглавы Минкомсвязи: государство регулирует Рунет «чрезмерно» и «хаотично» 1
18.04.2018 Власти воюют с Telegram: Мессенджер работает, а другие сайты нет 1
17.04.2018 Власти объявили войну Telegram: В России заблокированы миллионы IP-адресов Amazon и Google 2
13.04.2018 В России запретили Telegram 2
09.04.2018 Экс-коллега Павла Дурова обвинил его в лукавстве: У Telegram есть ключи, которые просит ФСБ 1
06.04.2018 США ввели санкции против глав Роскомнадзора, «Сколково», совладельцев «Мегафона», «Платона» и Mail.ru Group 1
20.02.2018 Брешь в системе: Почему сайт Навального доступен россиянам, несмотря на блокировку 1
30.09.2013 «Иносми.ру» чуть не попал в список экстремистских сайтов 1
04.10.2011 Персональные данные россиян исчезли из интернета после угроз Генпрокуратуры 1
07.09.2010 МТС избежала наказания за платные входящие SMS 1

Публикаций - 44, упоминаний - 48

Таганский районный суд города Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Telegram Group 702 28
Google LLC 7177 27
Apple Inc - Эппл Рус 7737 13
Facebook 3768 12
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 11
Twitter 2204 11
Yandex - Яндекс 4103 8
Amazon Inc - Amazon.com 1473 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 6
Zello 20 5
DigitalOcean 16 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 4
VK - Mail.ru Group 2487 4
Alibaba Group 298 4
Telegram Messenger LLP 7 4
Microsoft Corporation 11168 3
PayPal 442 2
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Дремучий лес - хостинг-провайдер 21 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
Rambler Group - Рамблер ГК 487 2
Selectel - Селектел 137 2
Comodo 25 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
Open Whisper Systems 9 1
pCloud AG 4 1
Akamai Technologies 50 1
Cisco Talos 29 1
Cloudflare 50 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
TeamViewer 78 1
Brand Analytics 25 1
Cambridge Analytica 43 1
Admitad 11 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 1
LinkedIn 521 9
РУСАЛ - Объединённая компания 26 3
Uber Technologies 258 2
Uber 257 2
Базэл - Базовый Элемент 21 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
eBay Inc 534 2
Флибуста 27 2
Русагро Группа Компаний 139 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Нафта Москва - Инвестиционная компания 7 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Эксмо-АСТ - издательство 50 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Газпром-Медиа Холдинг 120 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Qiwi 783 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Gett 60 1
AliExpress 275 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Газпром ПАО 524 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 24
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 13
Президент Российской Федерации 1442 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 6
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 4
Мировой суд Таганского района Москвы 4 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Мещанский районный суд города Москвы 9 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 170 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
Рособоронэкспорт 34 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 35 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 3 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Администрация Президента РФ 269 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Конгресс США - U.S. Congress legislation 109 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 414 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Единая Россия - Политическая партия 176 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
РФС - Российский футбольный союз 13 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 21
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 3
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Domain Fronting - Технология сокрытия конечного адреса - Метод обхода интернет-цензуры 3 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
SNI - Server Name Indication - специальное расширение протокола TLS 6 1
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 303 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
AWS - Amazon Web Services 569 18
Rakuten Viber 429 15
WhatsApp Messenger 654 10
Microsoft Azure 1171 9
Apple - App Store 2198 7
VK - Mail.ru Одноклассники 862 7
Google YouTube - Видеохостинг 1734 6
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 5
Google Android 10751 5
Telegram - Мессенджер 80 5
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 4
Google Gmail 606 4
Facebook Instagram - Инстаграм 569 4
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 3
reCaptcha - re:CAPTCHA 11 3
Apple FaceTime 145 3
Snapchat 89 3
Google Blogger - Google BlogSpot 49 3
Apple iMessage - Мессенджер 116 3
WeChat - Мессенджер 96 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
NoName-club - Торрент-трекер 10 2
PlayerUnknown's Battlegrounds - Компьютерная игра (Шутер) 4 2
АНБ США - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 39 2
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 375 2
Wargaming World of Warships 31 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 2
BlackBerry Messenger - Мессенджер 50 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 2
Apple iOS 5742 2
Google App Engine 32 1
Яндекс.Новости 29 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 10 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 258 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Telegram Messenger - Мессенджер 7 1
MTProto Proxy 5 1
Дуров Павел 216 14
Путин Владимир 1828 11
Жаров Александр 165 11
Кулин Филипп 39 8
Дерипаска Олег 19 5
Навальный Алексей 58 4
Пински Виктор 3 3
Бессарабов Даниил 3 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 3
Яровая Ирина 63 3
Волин Алексей 113 3
Никифоров Николай 1126 3
Щеголев Игорь 676 3
Кобзев Владимир 2 2
Козлюк Артем 39 2
Розенберг Антон 4 2
Лугов Андрей 32 2
Артемьев Игорь 66 2
Давыдов Денис 32 2
Климарев Михаил 46 2
Литреев Александр 4 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
Ходорковский Михаил 7 2
Дуров Николай 17 1
Школов Евгений 1 1
Патрушев Николай 15 1
Здольников Владимир 5 1
Лесин Михаил 9 1
Устинов Владимир 1 1
Богданов Владимир 5 1
Дюмин Михаил 1 1
Фрадков Михаил 15 1
Хомак Дмитрий 2 1
Говорун Олег 2 1
Торшин Александр 2 1
Фурсенко Сергей 2 1
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Медведев Дмитрий 1434 1
Керимов Сулейман 20 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 8
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
США - Сан-Франциско 697 1
США - Сан-Бернардино 8 1
Россия - Красноярский край 668 1
Россия - Астраханская область 372 1
Германия - Берлин 360 1
Новая Зеландия 293 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 1
Россия - Республика Карелия 305 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Магаданская область 229 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Костромская область 230 1
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 1
Россия - Республика Хакасия 251 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 225 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Россия - Тульская область 754 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Ирландия - Республика 365 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
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Канада 1311 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Россия - Иннополис 292 1
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Россия - ПФО - Самара 1304 1
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
Антитеррор 62 2
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 2
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 2
Пиратство - Авторское право 209 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 5 1
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Говорит Москва - радиостанция 13 3
РИА Новости 654 3
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Wikipedia - Википедия 279 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
PornHub 23 2
The Guardian - Британская газета 191 1
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 1
Сноб 7 1
НГС - Новости Новосибирска 3 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Politico 9 1
Радио Свобода - радиостанция 23 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Медуза - Meduza 18 1
The Washington Post 110 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Ведомости 259 1
Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
ZDnet 385 1
Bloomberg 786 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
The Verge - Издание 448 1
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 3
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РАЭК Экономика Рунета 8 1
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РИФ - Российский Интернет Форум 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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