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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Таганский районный суд города Москвы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 48
Таганский районный суд города Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дуров Павел 216 14
|Путин Владимир 1828 11
|Жаров Александр 165 11
|Кулин Филипп 39 8
|Дерипаска Олег 19 5
|Навальный Алексей 58 4
|Пински Виктор 3 3
|Бессарабов Даниил 3 3
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 3
|Яровая Ирина 63 3
|Волин Алексей 113 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Щеголев Игорь 676 3
|Кобзев Владимир 2 2
|Козлюк Артем 39 2
|Розенберг Антон 4 2
|Лугов Андрей 32 2
|Артемьев Игорь 66 2
|Давыдов Денис 32 2
|Климарев Михаил 46 2
|Литреев Александр 4 2
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 2
|Ходорковский Михаил 7 2
|Дуров Николай 17 1
|Школов Евгений 1 1
|Патрушев Николай 15 1
|Здольников Владимир 5 1
|Лесин Михаил 9 1
|Устинов Владимир 1 1
|Богданов Владимир 5 1
|Дюмин Михаил 1 1
|Фрадков Михаил 15 1
|Хомак Дмитрий 2 1
|Говорун Олег 2 1
|Торшин Александр 2 1
|Фурсенко Сергей 2 1
|Ситников Сергей 51 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Керимов Сулейман 20 1
|Вашукевич Анастасия 2 1
|Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 3 3
|CNews Analytics 1991 1
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|РАЭК Экономика Рунета 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770041, в очереди разбора - 673723.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770041, в очереди разбора - 673723.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru