Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Табачная промышленность Табак
Публикаций - 83, упоминаний - 94
Табачная промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростех - Ростехнологии 2510 7
|Yandex - Яндекс 4965 5
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8737 4
|Meta Platforms - Facebook 4257 4
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7667 3
|VK - Mail.ru Group 3036 2
|Крок - Croc 1612 2
|Oracle Corporation 5997 2
|Apple Inc 10648 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3870 2
|SAP SE 4553 2
|Red Hat 1181 1
|Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2339 1
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2564 1
|Intel Corporation 11224 1
|Baikal Electronics - Байкал Электроникс 281 1
|NVision Group - Энвижн Груп 660 1
|Корус Консалтинг ГК 1012 1
|X5 Group 699 6
|Газпром ПАО 973 3
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2091 1
|Совкомбанк ПАО 169 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 634 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2244 1
|Мишустин Михаил 369 3
|Бокова Людмила 80 1
|Клишас Андрей 44 1
|МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru