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Табачная промышленность Табак



25.02.2022 Цифровая маркировка табачных стиков начнется в России с 1 марта 2022 года 1
20.09.2021 В России хотят цифровизировать социальную помощь. Что уже сделано государством? 1
04.08.2021 СЭД ТЕЗИС помогла «БАТ Россия» цифровизировать контракт-менеджмент, организовать электронный архив и повысить уровень автоматизации 1
03.06.2021 ЦРПТ и X5 Group будут сотрудничать в сфере маркировки товаров 1
26.05.2021 Дым над Рунетом: нелегальный рынок онлайн-продаж табака в 2020 году превысил 500 млн рублей 1
25.05.2021 «Эвотор» интегрировал сервис ЭДО «СберКоруса» 1
17.05.2021 Рынок терминалов сбора данных растет вместе с потребностью в оптимизации учета товаров и документов 1
11.05.2021 Эвотор при поддержке ЦРПТ разработал коробочное решение для малой розницы 1
19.04.2021 Электронная подпись с JaCarta доступна в «Маркировке» на кассах «Эвотор» 1
26.03.2021 ВТБ подключает мобильные смарт-кассы предпринимателям по всей России 1
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 2
17.03.2021 В 2020 году ГК «СКБ Контур» заработала 18,1 млрд рублей 1
20.10.2020 Распределительный центр розничной сети «Гулливер» интегрирован с системой «Честный знак» 2
26.08.2020 Kaspersky Safe Kids поможет обезопасить детей от нежелательного контента на YouTube 1
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 1
23.07.2020 На платформе Mini Apps в «Вконтакте» появилось приложение «Честный знак» для проверки подлинности товаров 1
22.07.2020 Число скачиваний приложения «Честный знак» превысило миллион 1
14.07.2020 Власти нанесли удар по телевизорам российской сборки 1
10.07.2020 За неделю пользователи «Честного знака» проверили более миллиона кодов 1
19.06.2020 Тотальная маркировка подстегнет рынок решений автоматической идентификации 1
25.05.2020 «Магнит» запускает платформу для учета маркированных товаров 1
07.05.2020 CSI разработала решение для централизованного учета маркированных товаров в торговой сети 1
30.03.2020 Власти запретили продавать смартфоны и ПК в России всю нерабочую неделю 1
26.02.2020 «Магнит» и ЦРПТ стали стратегическими партнерами 1
14.02.2020 «АТОЛ» представила решение для работы с маркированным товаром 2
12.02.2020 Выручка «СКБ Контур» за 2019 год составила 15,4 млрд рублей 1
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 1
26.12.2019 «АТОЛ» создала облачное SaaS-решение для работы с маркированной продукцией 2
24.12.2019 Прокуроры добились блокировки сайтов, торговавших справками о беременности 1
17.12.2019 Развитие программ и сервисов 1С делает работу бухгалтеров проще 2
04.12.2019 Алла Антонова, врио ИТ-директора X5 Retail Group — в интервью CNews: Мы все больше средств направляем на цифровизацию процессов 2
27.11.2019 «СКБ Контур» выпустил сервис для работы с маркировкой товаров 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 2
28.08.2019 X5 разработала «цифрового кассира» 1
24.06.2019 Стартовала подготовка к пилоту по маркировке альтернативной табачной продукции 2
23.04.2019 Магазины тоже хотят стать ИТ-компаниями 1
19.04.2019 Объявлены победители премии «ПРО ЭДО» 1
15.04.2019 «Левада-Центр» и «АТОЛ» изучили готовность розницы к работе с маркировкой 1
15.04.2019 ОФД объединяются для работы с большими данными 1
10.04.2019 CNews подготовил свежий рейтинг ОФД 1

Публикаций - 83, упоминаний - 94

Табачная промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2510 7
Yandex - Яндекс 4965 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8737 4
Meta Platforms - Facebook 4257 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7667 3
VK - Mail.ru Group 3036 2
Крок - Croc 1612 2
Oracle Corporation 5997 2
Apple Inc 10648 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3870 2
SAP SE 4553 2
Red Hat 1181 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2339 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2564 1
Intel Corporation 11224 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 281 1
NVision Group - Энвижн Груп 660 1
Корус Консалтинг ГК 1012 1
X5 Group 699 6
Газпром ПАО 973 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2091 1
Совкомбанк ПАО 169 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 634 1
Правительство РФ 7881 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2143 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7936 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2693 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1455 5
Президент Российской Федерации 3541 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1438 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1953 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2451 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1056 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 984 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1308 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2472 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 99 1
ФСИН РФ ФКУ ГЦИТОиС - Федеральное казенное учреждение Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2244 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26441 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18190 23
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4712 18
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5037 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7995 12
Website - Вебсайт 7866 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1728 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6584 8
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4965 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10586 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1015 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11137 5
Сервер - Серверные платформы 8996 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1770 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1397 4
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3890 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6393 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 555 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 981 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10409 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1852 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3080 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1721 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 242 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1395 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1814 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8933 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7463 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 598 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 700 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 179 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2779 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1899 1
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3328 1
Открытые данные - Open data 296 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 578 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 36 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5309 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 288 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5229 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2520 4
Google Android 11912 4
СКБ Контур - Контур.ОФД 13 3
Apple iOS 6381 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 454 2
Инфосистемы Джет - Jet Smart Building (JSB) 7 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 416 1
Microsoft Office Excel 795 1
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 1
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 49 1
WhatsApp Messenger 742 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 691 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 90 1
1С:ERP Управление предприятием 264 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 238 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 72 1
Kaspersky Safe Kids - Родительский контроль 43 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 145 1
1С:Документооборот - 1С:ДО 156 1
Мишустин Михаил 369 3
Бокова Людмила 80 1
Клишас Андрей 44 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13429 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13306 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11581 4
Германия - Федеративная Республика 8679 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1212 2
Украина 6107 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1551 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2150 1
Узбекистан - Республика 1278 1
Россия - УФО - Тюменская область 828 1
Россия - ДФО - Магаданская область 308 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1299 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 1
Польша - Республика 1545 1
Китай - Тайвань 2018 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6680 33
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 422 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3883 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2709 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1777 5
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2260 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2567 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 263 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1168 2
Мошенничество - Махинации 1751 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 1
Cashback - Кэшбэк 199 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 388 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 931 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 596 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179888, в очереди разбора - 978501.
Создано именных указателей - 73428.
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