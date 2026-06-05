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ТЭП ГК Трансэнергопром ЧЭСК Чувашская энергосбытовая компания Ульяновскэнерго Энергокапитал-Сбыт, Энк-Сбыт ТЭП-генерация
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 48 дел, на cумму 188 848 195 469 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 16
ТЭП ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Кондратьев Александр 3 1
|Суркова Ирина 5 1
|Ширунов Михаил 1 1
|Лишневецкий Леонид 6 1
|Кульмичев Алексей 1 1
|Чубайс Анатолий 223 1
|Филатов Александр 10 1
|Воробьёв Алексей 12 1
|Цветков Сергей 22 1
|Пасеков Владимир 24 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11613 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480111, в очереди разбора - 724583.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480111, в очереди разбора - 724583.
Создано именных указателей - 202865.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.