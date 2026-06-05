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ТЭП ГК Трансэнергопром ЧЭСК Чувашская энергосбытовая компания Ульяновскэнерго Энергокапитал-Сбыт, Энк-Сбыт ТЭП-генерация

ТЭП ГК - Трансэнергопром - ЧЭСК - Чувашская энергосбытовая компания - Ульяновскэнерго - Энергокапитал-Сбыт, Энк-Сбыт - ТЭП-генерация

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в качестве ответчика (2) на сумму 145 171 632 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.06.2026 «Сбер2В» переведет управленческую отчетность ГК «Трансэнергопром» на генеративный ИИ 5
17.07.2015 Единый контактный центр «ЭСК РусГидро» создан с помощью технологий Avaya 1
22.06.2010 Обзор за неделю: "умные" дома ждут инноваций 2
17.06.2010 Чебоксары перейдут на автоматизированный учет электроэнергии 4
20.06.2006 "Открытые Технологии" проведут аудит корпоративной сети "Волжской ТГК" 1
17.04.2003 Подведены итоги международной конференции по электронному документообороту 1
18.04.2002 РБК СОФТ внедряет IT-решение для Средневолжской межрегиональной энергетической компании 2

Публикаций - 7, упоминаний - 16

ТЭП ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Термика Консалтинговая группа 24 1
Intelvision - Интелвижен Групп 26 1
Оптоган - Optogan - ЛЕД-Энергосервис 23 1
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
Echelon Corp 10 1
GIRA 23 1
Сбер - Сбер2В 34 1
Dell EMC 5207 1
Microsoft Corporation 25888 1
Intel Corporation 12885 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9720 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1223 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 1
InterTrust - ИнтерТраст 337 1
AltaVista Search Engine 202 1
Открытые технологии 731 1
Гранит-Центр НПП 47 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
InterProCom - Интерпроком 58 1
Polaroid 72 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 1
Oracle Siebel Systems 520 1
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 1
Delta Controls - Дельта Контролс 12 1
Элкотек ТФ - Elcoteq 18 1
Самараэнерго 19 2
Интер РАО - Саратовэнерго 3 2
РусГидро РЭСК - Рязанская энергосбытовая компания 1 1
Альянс Русский Текстиль 2 1
СМУЭК - Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания 1 1
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 1
Goodyear Tire and Rubber Company - Goodyear Aeronautic Company 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9116 1
ГПБ - Газпромбанк 1297 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 390 1
Татнефть 247 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 529 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 504 1
Мосэнерго ПАО 132 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 75 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 109 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 51 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 37 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
РусГидро - Красноярскэнергосбыт 11 1
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 1
Бурятзолото 12 1
Башэлектросбыт - ЭСКБ - Энергетическая сбытовая компания Башкортостана 4 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13954 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5793 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6715 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3736 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 381 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 788 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2911 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 464 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
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BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 626 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4574 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 429 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4621 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58625 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2790 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54248 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5718 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11613 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8686 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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