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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ТЭК Топливно-энергетический комплекс Топливная энергетика
Публикаций - 624, упоминаний - 744
ТЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Серова Елена 317 27
|Путин Владимир 2542 20
|Бартенева Мария 25 16
|Медведев Дмитрий 1604 13
|Исанин Антон 9365 12
|Митрейкин Александр 18 11
|Кукшев Вячеслав 12 11
|Попова Мария 139 10
|Цветков Юрий 9 9
|Инюцын Антон 17 9
|Новиков Евгений 40 9
|Щербов Роман 13 8
|Щеканов Александр 8 8
|Гревцев Владимир 22 8
|Кожуховский Игорь 10 8
|Подольская Екатерина 9 8
|Шилов Сергей 75 8
|Кравченко Константин 75 7
|Гольцов Александр 62 7
|Чаркин Евгений 203 7
|Дьяченко Валерий 70 7
|Козлов Михаил 167 7
|Казак Максим 161 7
|Никифоров Николай 1161 6
|Калюжный Игорь 26 6
|Головин Леонид 25 6
|Андрианов Павел 32 6
|Зубков Александр 7 6
|Валчев Стоян 48 6
|Лесниченко Максим 11 6
|Новак Александр 20 6
|Натрусов Артем 142 6
|Бурилов Андрей 26 6
|Казарин Станислав 115 6
|Путятинский Сергей 59 6
|Меркушенков Евгений 6 6
|Белоусов Максим 73 6
|Гришин Дмитрий 185 6
|Казанцев Сергей 11 5
|Марова Юлия 10 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182117, в очереди разбора - 966505.
Создано именных указателей - 76110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1182117, в очереди разбора - 966505.
Создано именных указателей - 76110.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru