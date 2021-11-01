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ТЭК Топливно-энергетический комплекс Топливная энергетика



01.11.2021 Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза
22.10.2021 Сверхпроблемная ГИС ТЭК полностью провалилась. На замену строится новая платформа
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой
16.06.2021 «ИКС Холдинг» объявил о старте второго этапа проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана
02.11.2020 Власти откладывают ИТ-импортозамещение в банках, ТЭК и ВПК на три года
23.09.2020 «Доктор Веб»: предприятия ТЭК России подверглись спам-атаке с целью промышленного шпионажа
09.09.2020 Арестован замглавы Минэнерго. Создание ГИС ТЭК вылилось в уголовные дела
18.11.2019 Эксперты Positive Technologies рассказали об особенностях APT-атак в промышленности и ТЭК
20.08.2019 МКБ и электронная площадка «ТЭК-торг» договорились о сотрудничестве
14.08.2019 Bell Integrator создал единый веб-сервис для сбора данных электронной площадки «ТЭК-торг»
27.02.2019 В ГИС ТЭК зарубежный софт заменят ПО на платформе покойного «Прогноза»
18.02.2019 Сверхпроблемный долгострой ГИС ТЭК возобновлен. В нем импортозаместят только что принятое ПО
30.08.2018 Как «принцип Михалыча» помог создать «цифровое месторождение»
01.09.2017 Проблемы ГИС ТЭК не кончаются. РЭА Минэнерго не может вернуть 47 млн за нерабочую СХД
17.08.2017 DIS Group и «ОТ-Ойл» займутся внедрением систем управления на российских предприятиях ТЭК
16.05.2017 Власти обвинили РЭА Минэнерго в срыве миллиардного проекта ГИС ТЭК
29.03.2017 Запуск ГИС ТЭК просрочен на полтора года. «Ланит» и РЭА Минэнерго обменялись исками на сотни миллионов
19.12.2016 Как работают инновации в ТЭК: российская платформа для автоматизации отрасли
30.06.2016 STG: Сложные производственные системы ТЭК не готовы к полному переходу на российские технологии
08.04.2016 ТЭК на пути к «цифровой энергетике»
29.03.2016 ИКТ в ТЭК 2016
15.03.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016»
29.02.2016 Конференция CNews: «ИКТ в ТЭК 2016»
23.11.2015 Запуск 600-миллионной ГИС ТЭК задержан на неопределенный срок
29.04.2015 ТЭК ждет доработки российских "ИТ-полуфабрикатов"
22.04.2015 ГИС ТЭК унифицирует отраслевую отчетность
21.04.2015 ИКТ в ТЭК 2015
15.04.2015 Круглый стол CNews «ИКТ в ТЭК 2015»
30.03.2015 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2015»
23.10.2014 ИКТ в ТЭК: новые горизонты и новые препятствия
15.10.2014 ТЭК осваивает арсенал новых технологий
14.10.2014 ИКТ в ТЭК 2014
08.10.2014 Создание ГИС ТЭК начинается с задержкой на год
07.10.2014 CNews приглашает на круглый стол «ИКТ в ТЭК 2014»
01.10.2014 Круглый стол CNews: «ИКТ в ТЭК 2014»
24.09.2014 На круглом столе CNews «ИКТ в ТЭК 2014» «Бест Софт» представит комплексный подход к автоматизации деятельности предприятий ТЭК
16.04.2014 «Ланит»: упала выручка от госсектора и ТЭК, выросла — от банков и строительных компаний
13.01.2014 Медведев утвердил наполнение главной ИТ-системы ТЭК
09.10.2013 Информатизация энергетики: 2 года и 1 млрд руб. из бюджета

Публикаций - 624, упоминаний - 744

ТЭК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 36
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 33
Oracle Corporation 6035 33
IBM - International Business Machines Corp 8941 33
Microsoft Corporation 22497 32
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 31
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 25
Крок - Croc 1616 22
Инфосистемы Джет 865 22
6072 20
1С-Битрикс - Bitrix 443 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 17
Dell EMC 4736 17
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 17
Ростех - Ростехнологии 2532 16
1С-ИжТиСи 5461 16
Cisco Systems 4720 15
Телеком-защита 52 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 584 14
HP Inc. 5313 14
Открытые технологии 600 14
Softline - Софтлайн 1870 13
Polycom - Поликом Россия 378 12
Информзащита 641 12
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 11
Check Point Software Technologies 694 11
Docsvision - ДоксВижн 948 10
Программный продукт ГК 3960 10
SAS Institute 854 10
Айтеко - iTeco 915 9
AMT Group - АМТ-Груп 272 9
АФК Система ПАО 1638 9
Diasoft - Диасофт 534 8
Intel Corporation 11262 8
Yandex - Яндекс 5015 8
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 243 8
Корус Консалтинг ГК 1014 8
РЖД - Российские железные дороги 1458 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 29
Газпром ПАО 1008 25
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 22
Роснефть НК 434 18
Газпром нефть 439 17
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 17
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 16
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 90 15
Открытие ФК 2713 12
Россети Ленэнерго 786 12
РусГидро ПАО 206 12
Почта России ПАО 1853 11
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 11
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 10
OTP Group - ОТП Банк 157 10
Башнефть ПАО АНК 118 10
Сургутнефтегаз - СНГ 193 9
ТНК-ВР Холдинг 248 9
Россети МРСК Юга - Астраханьэнерго 27 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 9
Альфа-Банк 1476 8
Segezha Group - Сегежа Групп 96 8
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 8
Северсталь ПАО 308 7
Татнефть 182 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 7
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 88 7
Утконос 124 7
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 126 7
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 7
ГПБ - Газпромбанк 842 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 7
РСХБ - Россельхозбанк 228 7
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 7
Бинбанк 190 6
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 6
Транснефть 232 6
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 104 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 58
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 53
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 45
Правительство РФ 8292 26
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 25
Президент Российской Федерации 3770 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 23
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 18
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 61 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 13
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 12
Федеральное казначейство России 1345 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 11
Правительство Москвы 1640 11
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 10
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 10
Счётная палата РФ 628 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 10
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 9
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 6
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 6
Минэнерго РФ - Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ 12 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 5
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 5
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
4CIO 16 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
Руссофт - Russoft 378 2
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек 7 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 211
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 75
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 69
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Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 475 8
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 73 38
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 16
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 125 13
Linux OS 7669 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 11
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 9
OpenText Documentum 350 9
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1059 8
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 7
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 7
Google Android 11959 7
Apple iOS 6422 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 7
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 6
AMT InfoDiode 32 6
Microsoft Exchange 1222 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 6
Microsoft Windows 10 11713 5
ЭОС Дело СЭД 4365 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 5
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 5
Microsoft Office Excel 818 5
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 299 4
Oracle Java - язык программирования 2554 4
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 4
Microsoft Office 3247 4
SAP NetWeaver 124 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 3
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Security Оperation Сenter 20 3
Microsoft Dynamics 893 3
Microsoft SQL Server 1416 3
Новые облачные технологии - МойОфис 381 3
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 223 3
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 3
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 173 3
Серова Елена 317 27
Путин Владимир 2542 20
Бартенева Мария 25 16
Медведев Дмитрий 1604 13
Исанин Антон 9365 12
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Кукшев Вячеслав 12 11
Попова Мария 139 10
Цветков Юрий 9 9
Инюцын Антон 17 9
Новиков Евгений 40 9
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Казанцев Сергей 11 5
Марова Юлия 10 5
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 64
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 54
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 51
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 45
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 36
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 32
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 29
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 25
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 347 22
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 20
Экономический эффект 694 16
Аутсорсинг 1351 15
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 15
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 14
Мошенничество - Махинации 2142 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 11
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 11
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 562 10
Информационное общество - Государственная программа 1238 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 10
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 212 9
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1550 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 8
Страхование - Страховое дело 1920 7
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 7
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1120 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия 258 6
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс 225 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 5
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1164 5
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 4
Образование в России 460 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 44
Коммерсантъ - Издательский дом 888 6
TAdviser - Центр выбора технологий 243 5
Прайм - Агентство экономической информации 694 3
CNews TV 524 2
Phys.org 972 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 2
CNews RND - R&D.CNews 2112 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 1
Известия ИД 307 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
Автокод (портал) 31 1
Комсомольская Правда - Газета 58 1
Fastcompany 3 1
Открытые системы ИД 160 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
РИА Новости 766 1
SecurityLab 232 1
N+1 - Издание 121 1
Ведомости 375 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Bloomberg 1009 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
Forbes - Форбс 591 1
The Verge - Издание 482 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 54
IDC - International Data Corporation 4671 31
Gartner 3301 22
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
Forrester Research 810 3
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BCG - Boston Consulting Group 85 2
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Deloitte Technology Fast 500 8 1
IAOP Global Outsourcing 100 16 1
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FRVT - Face Recognition Vendor Test 13 1
Ericsson Mobility Report 33 1
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 1
Markets&Markets Research 97 1
Fortune Global 500 280 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
Juniper Research 468 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 4
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 3
РАН - Российская академия наук 1397 3
АИС - Академия информационных систем 56 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 354 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 286 2
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 15 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 47 1
ВФЭУ Минобороны России - Военный финансово-экономический университет Министерства обороны Российской Федерации 1 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 22 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 21 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 48 1
ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 114 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
ТПУ - Томский политехнический университет 106 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 297 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 48
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 16
CNews Баттл 39 6
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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