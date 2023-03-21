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ТРКЦОД территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных



21.03.2023 Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023 1
14.12.2022 Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
28.11.2022 Московский госфонд медстрахования мигрирует с «железа» и софта IBM, Oracle, Cisco на российские решения 1
23.11.2022 Во французских школах запрещают Microsoft Office 1
14.09.2022 «Инфосистемы джет» локализует ИТ-инфраструктуру зарубежных компаний 1
08.07.2022 Как облако DataFort (ГК «ВымпелКом») помогло достичь АО «Новосибирскэнергосбыт» стопроцентного уровня цифровизации 1
30.05.2022 Найти и отключить: стратегия поиска скрытых возможностей ИТ-инфраструктуры 1
24.01.2022 Централизованное управление сетью ЦОД сокращает издержки и число ошибок 1
07.12.2021 «Крок» провела аудит ИТ-инфраструктуры «БКС банка» 1
29.11.2021 «Крок» помог Росэнергоатому повысить надежность и масштабируемость ИТ-инфраструктуры 1
16.11.2021 OR Group внедрила модель катастрофоустойчивости для корпоративной ИТ-системы 1
09.11.2021 Step Logic обеспечила катастрофоустойчивость ИТ-инфраструктуры «РГС банка» 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
12.08.2021 Платформа Yandex.Cloud прошла добровольную аттестацию на УЗ-1 1
30.07.2021 «Магнит» и «Крок» провели аудит ИТ-систем ритейлера 1
22.04.2021 Аварийное восстановление как сервис. Почему бизнесу выгоднее организовать его в облаке 1
16.03.2021 Atos модернизировала облачную ИТ-инфраструктуру SAP компании Inchcape 1
15.03.2021 Почему больше нельзя трансформироваться без гиперконвергенции 1
16.02.2021 Алексей Малышев, «Сонет»: Отказоустойчивость ЦОД жизненно важна для бизнеса 1
19.01.2021 Павел Кулаков, Oxygen -

ЦОДы станут центрами облачных компетенций для цифровой экономики

 1
18.11.2020 Syssoft помогла «Холдингу аква» оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру 1
06.11.2020 МТС строит новое облако вместе с создателями Linux Ubuntu 1
05.11.2020 МТС построит гибкую облачную инфраструктуру нового поколения 1
29.09.2020 Локо-Банк оптимизирует ИТ-инфраструктуру по итогам аудита от «Инфосистемы джет» 1
18.02.2020 Китай: Суверенный интернет нужен России для кибервойны с США 1
31.10.2019 Beeline Uzbekistan и «Инфосистемы джет» раскрыли кейс многолетнего аутсорсингового контракта 1
15.10.2019 «Инфосистемы джет» и «Датарк» предложат ИТ-рынку Узбекистана модульные решения для дата-центров 1
31.05.2019 За что платит заказчик IaaS: считаем на конкретном примере 1
26.03.2019 «Балтика» переходит на новую ИТ-инфраструктуру 1
05.03.2019 «Дочка» Сбербанка и «Айтеко» открыла первый в России «облачный франчайзинг» 1
22.02.2019 Какая ИТ-инфраструктура поможет бизнесу с быстро растущими нагрузками 1
07.02.2019 УБРиР внедрил флеш-массив Pure Storage в свою ИТ-инфраструктуру 1
09.01.2019 Облака станут драйвером роста технологического рынка 1
28.12.2018 Платформа Huawei FusionSphere прошла сертификацию ФСТЭК 1
28.11.2018 Решения «Лаборатории Касперского» будут интегрированы в системы виртуализации Huawei 1
26.11.2018 ALP Group модернизировала ИТ-инфраструктуру российского представительства Fischer Sports 1
08.10.2018 ЦОД «Компрессор» компании КРОК проработал без простоев 2500 дней 1
04.10.2018 HPE представила новые решения HPE StoreOnce 1
18.09.2018 Цифровая маркировка сигарет принесет бюджету и рынку триллион 1

Публикаций - 166, упоминаний - 166

ТРКЦОД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23464 35
VMware 2131 29
IBM - International Business Machines Corp 9185 27
Крок - Croc 1703 23
Oracle Corporation 6297 23
Cisco Systems 4868 21
Dell EMC 4908 18
HP Inc. 5511 15
NetApp - Network Appliance 626 12
6981 11
Google LLC 10918 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 953 10
Citrix Systems 783 10
SAP SE 4871 10
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 952 10
1С-ИжТиСи 6298 10
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1673 8
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 501 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1529 7
Теко НПК 411 7
Huawei 3495 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6249 7
Amazon Inc - Amazon.com 2795 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 709 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10043 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4142 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1025 5
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 317 5
Schneider Electric 514 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6917 5
Uptime Institute 195 5
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 238 5
ФОРС - Центр разработки 553 4
Diasoft - Диасофт 595 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8030 4
Цифра ГК 2142 4
Veeam Software 293 4
HP - Hewlett-Packard 3599 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1024 4
АйТи 1281 4
Точка 3792 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5767 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2363 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6177 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6622 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 180 3
Лента - Сеть розничной торговли 1692 3
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 3
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 3
Бинбанк 193 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 311 3
ВТБ - ВТБ24 660 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 119 2
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 101 2
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 203 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 188 2
Альфа-Банк 1593 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 650 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 874 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 2
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 11 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 2
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 23 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 272 2
American Airlines 83 2
МКБ - Московский кредитный банк 400 2
Май - Российская торговая компания 1017 2
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 106 2
Tesla Motors 337 1
Kickstarter 122 1
Hyundai Motor 339 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1173 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 145 1
Pony Express - Фрейт линк 58 1
Военторг 5 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17902 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2831 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3675 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9046 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2685 6
Президент Российской Федерации 3698 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2992 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10359 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3055 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1198 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2382 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 137 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2369 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2498 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 307 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2332 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2429 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1636 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4292 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1387 2
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 34 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 69 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 75 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 151 1
Судебная власть - Judicial power 2086 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 316 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные избирательные комиссии 279 1
ОИВ РФ - Органы исполнительной власти 24 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 92 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - ситуационный центр 18 1
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 44 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 137 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 37 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 39 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 4
Единая Россия - Политическая партия 262 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53046 141
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9465 114
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25588 84
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17055 77
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8118 66
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4487 65
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12932 62
Виртуализация - Virtualization 4754 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25872 50
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79070 48
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11331 39
BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 1573 37
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2335 35
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9067 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38699 34
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10884 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11698 32
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14792 30
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 1967 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19697 28
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2135 27
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1507 26
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5078 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8718 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7928 23
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2791 23
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10002 22
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 838 22
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13564 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5178 21
Масштабируемость - Scalability 2723 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21882 19
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 7998 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10759 19
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5419 18
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10132 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17284 17
Private Cloud - Частные облака - приватные облака 815 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3389 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17394 17
Apple iPhone 6 6164 14
Microsoft Azure 1320 13
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6500 11
Intel x86 - архитектура процессора 1591 9
Linux OS 8214 8
VMware vSphere 499 7
Microsoft Windows 14413 7
Microsoft SQL Server 1470 6
Microsoft Exchange 1332 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 809 5
Microsoft Windows 2000 12659 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1233 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2890 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 544 5
Oracle СУБД 588 4
Microsoft Skype 1971 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 460 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3160 4
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 447 4
Apache Hadoop 372 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 744 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4087 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 802 4
Microsoft Office 365 859 4
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup 109 4
HPE 3PAR 98 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 708 3
Крок ЦОД Компрессор- 23 3
Diasoft Flextera 57 3
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 155 3
Oracle Java - язык программирования 2758 3
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 140 3
NetApp E-Series СХД 79 3
Microsoft Office 3429 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1454 3
Microsoft Skype for Business 140 3
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 51 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 465 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 509 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 895 3
Путин Владимир 2716 5
Степанов Антон 57 4
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 4
Захаров Павел 60 4
Стятюгин Роман 30 3
Баранов Сергей 19 3
Сысоев Александр 32 3
Рудычева Наталья 91 3
Березин Максим 78 3
Шамаев Андрей 6 3
Заединов Руслан 45 3
Фомичев Андрей 69 3
Бобровников Борис 102 2
Алексеенко Андрей 10 2
Кулигин Михаил 8 2
Заборовский Андрей 6 2
Шапошников Андрей 13 2
Симаков Олег 112 2
Белов Виктор 39 2
Мацкевич Дмитрий 20 2
Воронков Михаил 6 2
Скляров Дмитрий 62 2
Сенаторов Михаил 42 2
Шалагинов Алексей 13 2
Шевченко Григорий 18 2
Мелузов Андрей 15 2
Егорченков Роман 5 2
Починок Николай 11 2
Марголин Михаил 17 2
Никифоров Николай 1172 2
Корнилов Алексей 10 2
Вахрушев Илья 7 2
Буш Сергей 15 2
Притула Павел 33 2
Щепилов Евгений 36 2
Горюнов Павел 6 2
Кровяков Иван 2 2
Макаров Станислав 117 2
Князев Алексей 9 2
Козлов Михаил 167 2
Россия - РФ - Российская федерация 122395 121
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39235 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50119 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13126 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14905 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17037 15
Европа 21288 15
Германия - Федеративная Республика 12001 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12803 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15039 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2377 5
Азия - Азиатский регион 4651 5
Земля - планета Солнечной системы 9691 5
Украина 7256 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1333 4
Россия - ПФО - Казань 2356 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6268 4
Россия - СФО - Новосибирск 3692 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1285 3
Узбекистан - Республика 1397 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 966 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2301 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2867 3
Франция - Французская Республика 7080 3
Россия - УФО - Тюменская область 899 3
Австрия - Австрийская Республика 1112 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1531 2
Арктика - Арктический регион 480 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1106 2
Россия - Сибирь 2009 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2312 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 609 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2319 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1743 2
Европа Восточная 2996 2
Сингапур - Республика 1625 2
Польша - Республика 1770 2
Нидерланды 3300 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 983 2
Россия - УФО - Челябинская область 988 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41784 70
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41556 45
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10218 41
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4913 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19954 28
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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