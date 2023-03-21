ТРКЦОД территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных
ТРКЦОД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2716 5
|Степанов Антон 57 4
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 4
|Захаров Павел 60 4
|Стятюгин Роман 30 3
|Баранов Сергей 19 3
|Сысоев Александр 32 3
|Рудычева Наталья 91 3
|Березин Максим 78 3
|Шамаев Андрей 6 3
|Заединов Руслан 45 3
|Фомичев Андрей 69 3
|Бобровников Борис 102 2
|Алексеенко Андрей 10 2
|Кулигин Михаил 8 2
|Заборовский Андрей 6 2
|Шапошников Андрей 13 2
|Симаков Олег 112 2
|Белов Виктор 39 2
|Мацкевич Дмитрий 20 2
|Воронков Михаил 6 2
|Скляров Дмитрий 62 2
|Сенаторов Михаил 42 2
|Шалагинов Алексей 13 2
|Шевченко Григорий 18 2
|Мелузов Андрей 15 2
|Егорченков Роман 5 2
|Починок Николай 11 2
|Марголин Михаил 17 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Корнилов Алексей 10 2
|Вахрушев Илья 7 2
|Буш Сергей 15 2
|Притула Павел 33 2
|Щепилов Евгений 36 2
|Горюнов Павел 6 2
|Кровяков Иван 2 2
|Макаров Станислав 117 2
|Князев Алексей 9 2
|Козлов Михаил 167 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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