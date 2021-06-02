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Султанат Оман


02.06.2021 Релиз 10.9: обновления модулей и инструментов SecurOS 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
14.07.2020 Oracle представила Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 1
14.07.2020 Oracle объявляет о выпуске Oracle Dedicated Region Cloud at Customer 1
09.09.2019 PERCo открывает первый зарубежный офис в Дубае 1
26.08.2019 DeviceLock расширяет присутствие в Султанате Оман 3
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
12.02.2019 Продажи DeviceLock DLP на арабском рынке выросли на 25% 1
11.02.2019 Продажи российской системы Devicelock DLP на арабском рынке выросли на 25% 1
19.10.2018 Россияне выяснили, что на Ближнем Востоке лидером по киберкражам ноу-хау стал госсектор 1
02.10.2018 ГУУ представил данные о позиции России в мировом процессе цифровизации 1
20.09.2018 Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
03.11.2017 Россия заняла 10 место в мире по кибербезопасности 1
07.10.2016 «Инфинет» представит новейшую разработку «точка-точка» операторского класса 1
20.09.2016 Россия рухнула в мировом рейтинге мобильного интернета 1
25.05.2016 GfK сравнила уровень обеспеченности потребителей разных стран цифровыми устройствами 1
01.12.2015 LTE-роуминг доступен клиентам «Билайн» в 63 странах 1
26.10.2015 Николай Никифоров обсудил развитие ИКТ с министром связи и ИТ Ирана 1
28.04.2015 Facebook добавил в свой мессенджер видеозвонки 1
24.12.2014 «Билайн» открыл LTE-роуминг в целом ряде стран 1
19.11.2014 Разработчика шпионского ПО обвинили в сотрудничестве с тоталитарными государствами 1
31.10.2014 Определены лидеры решений e-procurement на Ближнем Востоке 1
28.10.2014 Текущий уровень зрелости ИТ – базис для развития России 1
27.10.2014 «Инфинет» представила флагманскую линейку оборудования «точка-точка» InfiLink XG 1
11.04.2014 Соглашение ВТО об электронных госзакупках вступило в силу 1
17.02.2014 «Инфинет» подвел итоги по реализованным проектам в 2013 г. и обозначил планы на 2014 г. 1
08.11.2013 Россия лидирует по числу угроз для Android 1
08.10.2013 «Билайн» подвел итоги роуминг-сезона в Белгородской области 1
16.05.2013 Киберпреступная группа похитила $45 млн из банкоматов по всему миру 1
23.11.2012 Наталья Касперская присматривается к арабским шейхам 1
06.07.2012 Обнаружен всемирный ботнет из Android-устройств 1
16.09.2011 Россия лидирует по уровню развития ИКТ среди стран СНГ 1
24.03.2011 Трафик Facebook и Twitter на Ближнем Востоке вырос из-за революций 1
15.10.2010 СМБ готов платить за СЭД 1
22.06.2010 Altimo: в ближайшие 3 года доходы от услуг мобильного ШПД будут ежегодно увеличиваться более чем в 2 раза 1
02.02.2009 ABBYY осваивает Ближний Восток 1
15.02.2007 Как Ирландия стала страной айтишников 1

Публикаций - 38, упоминаний - 40

Султанат Оман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 5
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
OICT - Oman ICT Group 2 2
Microsoft Corporation 11226 2
Oracle Corporation 3374 2
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 2
Информсвязь Казахстан 3 1
SEC Consult Services 931 1
PERCo 10 1
VerifyMyAge 6 1
SAP SE 3228 1
Google LLC 7198 1
Инфинет - InfiNet Wireless 40 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
Playrix Holding 14 1
Лига Цифровой Экономики 30 1
Citizen Lab 11 1
Data Matrix 52 1
NSO Group 16 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Международный банк Кувейта - Kuwait International Bank 3 3
Emaar Properties 2 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Emerging Travel Group 3 1
BCW - BioCollections Worldwide 7 1
Dukascopy Bank SA 4 1
Tessi 8 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
JCB International 113 1
UnionPay - Платёжная система 75 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
American Express 172 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 31 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 1
Visa International 1347 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1128 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Почта Банк 289 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
Министерство обороны Саудовской Аравии - Главное управление военной промышленности 3 3
Агентство национальной безопасности Султаната Оман - Служба внутренней безопасности - Royal Oman Police 3 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
Полиция Султаната Оман - Sultanate of Oman Royal Office 3 3
Министерства обороны Саудовской Аравии - General Directorate of Military Works 3 3
Служба внутренней безопасности Султаната Оман - Sultanate of Oman Internal Security Service 3 3
Министерство обороны Султаната Оман - Sultanate of Oman Ministry of Defence 3 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 258 1
World Bank Group - Всемирный банк 132 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 10 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 2
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 3 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 106 1
Green AI - парадигма «зеленого искусственного интеллекта» 4 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 550 1
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Google Android 10752 5
Apple iOS 5742 3
DeviceLock DLP 42 3
Oracle Fusion Cloud Applications 31 2
Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 5 2
Oracle Cloud Applications 17 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 2
Oracle Cloud Platform 151 2
React - JavaScript фреймворк 24 1
Инфинет InfiLINK XG 7 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
Smart Engines - Smart Code Engine 9 1
Smart Engines - Smart Document Engine 8 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management 35 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 3 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Linux OS 4288 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Apple macOS 935 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 332 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
Google Flutter 15 1
Java - Язык программирования 1185 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
Pegasus 26 1
C++ - Язык программирования 284 1
Oz Liveness 18 1
MasterCard Maestro 112 1
Smart Engines GreenOCR 17 1
Оганесян Ашот 58 3
Mohan Deepak - Мохан Дипак 6 2
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 2
Галушкин Олег 168 1
Арлазаров Владимир 118 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Маркин Алексей 4 1
Северюхин Андрей 6 1
Бухман Дмитрий 9 1
Левиев Лев 15 1
Мансур Ахмед 7 1
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 7 1
Танцюра Кристина 9 1
Никифоров Николай 1126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 14
Казахстан - Республика 2661 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 9
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 9
Украина 3417 9
Саудовская Аравия - Королевство 280 9
Франция - Французская Республика 2150 9
Бахрейн - Королевство 58 8
Германия - Федеративная Республика 3693 7
Индия - Республика 2184 7
Япония 2827 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Катар 78 5
Ближний Восток 1486 5
Бразилия - Федеративная Республика 1132 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 5
Эстония - Эстонская Республика 422 4
Сингапур - Республика 811 4
Кувейт 51 4
Беларусь - Белоруссия 2104 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 4
Египет - Арабская Республика 370 4
Европа 3798 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 765 4
Венгрия 299 3
Турция - Турецкая республика 957 3
Италия - Итальянская Республика 1409 3
Чехия - Чешская Республика 504 3
Израиль 725 3
Канада 1321 3
Ирак - Республика 83 3
Ливан - Ливанская Республика 44 3
Польша - Республика 834 3
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 3
Малайзия 345 3
Португалия - Португальская Республика 319 3
Тунис - Тунисская Республика 79 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 5 1
Русский язык 1004 1
NYT - The New York Times 511 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
IDC - International Data Corporation 2738 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 2
CNews Analytics 1992 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 117 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771633, в очереди разбора - 675315.
Создано именных указателей - 46354.
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