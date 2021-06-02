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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Султанат Оман
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Публикаций - 38, упоминаний - 40
Султанат Оман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NYT - The New York Times 511 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771633, в очереди разбора - 675315.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771633, в очереди разбора - 675315.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru