Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 75249
ИКТ 7047
Организации 5092
Ведомства 1257
Ассоциации 576
Технологии 2698
Системы 15727
Персоны 25042
География 1352
Статьи 945
Пресса 793
ИАА 551
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1154
Мероприятия 777

Судебная власть

Судебная власть


19.08.2021 Власти хотят отдать уголовные дела в ИТ судам присяжных. Они добрее
25.06.2021 Российские суды поставят «Мой офис» на 10 тыс. ПК под Windows
20.10.2020 Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны
12.10.2020 Суды России переходят с Microsoft Office на российское офисное ПО
13.06.2019 Верховный и Конституционный суды не пустили в Россию перспективный стандарт связи
05.07.2018 В России взрывной рост дел о запретах в интернете. Суды будут рассматривать их в упрощенном порядке
29.06.2018 В судах Москвы автоматизировали присяжных заседателей
28.06.2018 Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями
06.04.2018 Столичные суды полностью перешли на электронное общение с приставами всей России
02.03.2018 «Устраняется сама возможность ошибки»: суды Москвы подключат к гибридной почте
21.11.2017 Российские суды неожиданно столкнулись со шквалом электронных исков
10.10.2017 Районные суды и приставы Москвы полностью отказались от бумаги
01.08.2017 Суды Москвы начали принимать большую часть документов в электронном виде
27.07.2017 ИТ-система готовит отчеты судов Москвы в автоматическом режиме
27.01.2017 Любой отчет — за считанные минуты: столичные суды будут больше времени уделять гражданам
22.12.2016 АИС «Ведомство» свяжет московские суды со Следственным комитетом, ФСИН и прокуратурой
19.10.2016 Как электронные суды будут рассматривать уголовные дела
20.07.2016 «Всю историю вбивали вручную»: как суды столицы сократят сроки рассмотрения дел
17.05.2016 Москва электронная: как технологии изменят суды столицы
10.05.2016 Как суды мира отказываются от бумаги
03.07.2015 Война четвертого поколения: Как суды отказывают в выдаче LTE-частот
11.03.2014 Суды получили возможность блокировать сайты по любым основаниям

Публикаций - 225, упоминаний - 225
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»