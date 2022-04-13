Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Строительство Промышленность строительных материалов Промышленное и жилищное строительство
Публикаций - 1390, упоминаний - 1534
Строительство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|EE Times 156 1
|Парламентская газета 10 1
|ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 3
|МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru