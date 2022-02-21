Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Строительство Промышленность строительных материалов
Публикаций - 100, упоминаний - 109
Строительство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 257 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5065 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
|Kipman Alex - Кипман Алекс 7 2
|Шипелов Андрей 21 1
|Eckhouse Noah - Экхаус Ноа 1 1
|Леонтьева Алла 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru