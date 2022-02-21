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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Строительство Промышленность строительных материалов



21.02.2022 Россиянам запретили выбрасывать в мусор ПК и мобильники 2
13.08.2020 Обычный кирпич можно превратить в высокотехнологичную замену аккумулятора. И это не шутка 1
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 1
29.05.2020 Какими будут российские ИТ после коронавируса 1
27.05.2020 «Системный софт» выделил в своей структуре проектный офис 1
18.05.2020 Запущен бесплатный SOS-сервис обмена сотрудниками с правовой поддержкой 1
18.05.2020 Завершился прием проектов в первый набор акселератора Glorax Infotech 2
18.05.2020 Китай грозит разорить Apple, Qualcomm, Cisco и Boeing из-за санкций против Huawei 1
15.05.2020 Первый в мире производитель 5-нм чипов поддался уговорам Трампа и построит завод в США 1
11.05.2020 США затеяли установить гегемонию выпуска процессоров 1
08.05.2020 Шамиль Хайретдинов, МТС: Как просчитывать логистику тысяч поставок в 15 раз быстрее 1
20.04.2020 Cтройконтроль на «удаленке» 1
09.04.2020 РЭЦ и SAP открыли российским экспортерам бесплатный доступ к онлайн-сервису по поиску зарубежных партнеров 1
30.03.2020 «Диалогнаука» завершила проекты в области ИБ для ГУП «Москоллектор» 1
30.03.2020 Власти запретили продавать смартфоны и ПК в России всю нерабочую неделю 1
24.03.2020 База кейсов цифровой трансформации пополнилась 32 новыми цифровыми решениями 1
19.03.2020 Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке 1
18.03.2020 Aruba представила сервис 5G-роуминга Aruba Air Pass 1
18.03.2020 Тренд на импортозамещение средствами «1С» вышел за пределы Москвы 1
03.03.2020 МТС, «Билайн» и Tele2 прорвали «блокаду» питерского метро 1
02.03.2020 «Билайн», МТС, Tele2 построят инфраструктуру в перегонах петербургского метро 1
27.02.2020 «Техносерв» оснастил дороги Новомосковска элементами «Умного города» 1
26.02.2020 BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит 2
19.02.2020 Как отказаться от регламентов и научиться управлять бизнес-процессами по-взрослому 1
14.02.2020 Андрей Сысоев, Lenovo: К чему приведет рынок гонка высокопроизводительных вычислений 1
14.02.2020 1С:ERP помогла Bonolit Group оптимизировать управление производством 1
06.02.2020 Россияне запускают производство «железа» для управления механизмами силой мысли 1
05.02.2020 Трамп придумал, как построить 5G без Huawei. Ему помогут Dell и Microsoft 1
27.01.2020 Робот RobBee сэкономил «Билайну» более 50 млн рублей 1
27.01.2020 Приборы Galileosky использовались при строительстве газопровода «Сила Сибири» 1
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем 1
06.01.2020 Власти рассмотрят идеи «Мегафона» по сбору данных с опасных промобъектов России за его счет 1
26.12.2019 Металлургов и химпром терроризируют с помощью легальных программ 1
25.12.2019 Интегратор становится локомотивом комплексной цифровой трансформации компаний 1
20.12.2019 Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей 1
18.12.2019 Huawei подвела итоги учебной программы 5G Level Up Russia 1
18.12.2019 Банк ДОМ.РФ и «Диасофт» запустили ИТ-решение по выплате компенсаций обманутым дольщикам 1
17.12.2019 Legrand представила ИБП Keor T EVO 10-60 кВА 1
16.12.2019 Рынок ЭДО идет по пути упрощения решений 1
16.12.2019 Операторам продадут частоты для 5G только, если они работают на российском «железе», которого нет 1

Публикаций - 100, упоминаний - 109

Строительство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22123 5
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 545 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7619 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6399 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1051 2
Yandex - Яндекс 4848 2
Cisco Systems 4694 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7948 2
Deloitte - Делойт 342 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8668 1
SAP CIS - САП СНГ 816 1
Schneider Electric 484 1
SAP SE 4460 1
Барс груп 460 1
Meta - Facebook 4185 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 257 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5065 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 8282 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 176 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7705 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1235 1
Счётная палата РФ 585 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 817 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 267 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 806 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 10760 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 32614 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4556 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2095 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6972 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 4590 5
Smart технологии - Смартизация 965 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1245 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5984 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 942 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 569 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3913 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 324 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6765 3
Умные платформы 842 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2569 2
Оцифровка - Digitization 429 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2872 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1217 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9069 2
Сервер - Серверные платформы 3846 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4366 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6731 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 346 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 806 1
Утюг 32 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 491 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1999 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 105 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5514 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1226 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3871 1
Социальные сети - Соцсети 1192 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1351 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 121 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1320 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 670 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8396 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 121 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 392 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 609 2
Microsoft Hololens 65 2
Linux OS 7494 2
Microsoft Windows 10 11267 2
Apple iOS 6315 1
SketchUp 16 1
Microsoft Azure Remote Rendering 3 1
Microsoft Azure Spatial Anchors 1 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 136 1
Bentley Synchro XR 1 1
Вывоз ненужных вещей 4 1
LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер 156 1
Microsoft Office Excel 747 1
Google Play - Google Store - Android Market 2672 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1718 1
Kipman Alex - Кипман Алекс 7 2
Шипелов Андрей 21 1
Eckhouse Noah - Экхаус Ноа 1 1
Леонтьева Алла 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32220 12
Европа 10339 7
Германия - Федеративная Республика 8355 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12706 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12649 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5118 3
Франция - Французская Республика 5432 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11004 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44659 3
Турция - Турецкая республика 1594 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11996 2
Испания - Королевство 2783 2
Канада 3124 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1413 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 566 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 307 1
Америка 1955 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 583 1
Украина 5934 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 942 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 891 1
Африка - Африканский регион 2778 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2049 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1173 1
Торговля розничная - Ритейл 1813 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2346 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 7164 4
Образование в России 1763 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 855 1
Страхование - Страховое дело 764 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1180 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 911 1
Русский язык 4065 1
Бизнес-акселератор 211 1
Инвестиции венчурные 300 1
Парламентская газета 10 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
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