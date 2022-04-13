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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 1
25.03.2022 SberCloud на конференции CNews «Цифровая трансформация 2022» расскажет о бессерверных вычислениях и их роли для бизнеса 1
21.02.2022 Россиянам запретили выбрасывать в мусор ПК и мобильники 2
04.10.2021 Nutanix и Citrix объявили о стратегическом партнерстве 1
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 3
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
23.09.2021 Регистрацией недвижимости россиян займутся ИИ и нейросети на отечественном и открытом ПО 1
21.09.2021 В Подмосковье ИИ начал отслеживать вывоз и утилизацию строительных отходов 2
21.09.2021 10 простых шагов: как модернизировать ЦОД 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 1
15.09.2021 Группа RBI использует портал для контроля полного цикла строительных работ 1
15.09.2021 Сервис «Всегда.Да» поможет клиентам «Эвотора» продавать товары в кредит 1
15.09.2021 МТС и Huawei разогнали базовую станцию 5G до рекордных в России 5,6 Гбит/сек 1
13.09.2021 SAS выстраивает устойчивую бизнес-модель, опираясь на любознательность и аналитику 1
13.09.2021 «Билайн» в три раза увеличил покрытие сети в тоннелях метро Санкт-Петербурга 1
10.09.2021 «Ланит-Сибирь» завершила работы по системной интеграции в здании Третьего арбитражного апелляционного суда Красноярска 1
07.09.2021 Сбербанк строит самый большой ЦОД в России 1
07.09.2021 «Сбер» объявил о старте строительства крупнейшего в России дата-центра 1
06.09.2021 Россияне создали решение, наблюдающее за каждым шагом сотрудников на работе 1
06.09.2021 Подтверждено соответствие системы менеджмента Step Logic требованиям международных стандартов ISO 1
06.09.2021 «Билайн» продал все свои сотовые вышки 1
03.09.2021 Schneider Electric и Key Point подписали соглашение о сотрудничестве 1
03.09.2021 T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО 1
02.09.2021 Защищенные ноутбуки и планшеты Panasonic Toughbook подтвердили совместимость с РЕД ОС 1
02.09.2021 Мобильное приложение помогло усилить контроль за вывозом строительных отходов в Москве 3
30.08.2021 Как оптимизировать затраты на команду и систему управления тестированием 1
29.08.2021 От DevOps к TestOps: как ускорить процессы тестирования новых приложений и ПО 1
29.08.2021 Лучшие полностью беспроводные наушники: выбор ZOOM 1
23.08.2021 ИТ-гиганты попытались сбежать с производством из Китая во Вьетнам. Там оказалось даже хуже 1
19.08.2021 «Ростелеком» запустил в эксплуатацию в Нижнем Новгороде умную опору Smart City 1
16.08.2021 Liberum Navitas кастомизирует и защитит переход российских предприятий в облако 1
13.08.2021 Huawei и Combox объявили о запуске решений для интеллектуальной видеоаналитики на краевых ускорителях Huawei Atlas 500 1
10.08.2021 «Билайн» увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области 1
10.08.2021 В столичном «Технограде» появился профессиональный центр для предпринимателей 2
10.08.2021 «Билайн» увеличил количество готовых к 5G базовых станций в Москве и Московской области 1
10.08.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2021 г. 1
06.08.2021 Провайдеры услуг ЦОД определяются с региональной стратегией 1
06.08.2021 VisionLabs и BIMDATA создают цифровой сервис для строительной отрасли 2
06.08.2021 Обзор ИБП второго поколения Eaton 93PM G2: еще больше возможностей 1
05.08.2021 «Содис лаб» внедрила систему мониторинга осадки технопарка Сбербанка с помощью LoRaWAN 1

Публикаций - 1456, упоминаний - 1607

Строительство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 40
Huawei 3222 36
Ростех - Ростехнологии 2532 28
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 27
Крок - Croc 1616 25
SAP SE 4595 24
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 16
Oracle Corporation 6035 15
Cisco Systems 4720 14
Apple Inc 10683 13
Yandex - Яндекс 5015 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 12
Intel Corporation 11262 11
Qualcomm Technologies 1639 10
Meta Platforms - Facebook 4267 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 8
Барс груп 499 8
NVision Group - Энвижн Груп 660 7
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 7
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 6
Microsoft Corporation 22497 5
Dassault Systemes 201 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 4
VK - Mail.ru Group 3057 4
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 564 4
Red Hat 1183 3
Yadro - КНС Групп 188 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 2
Киевстар - Kyivstar 475 2
Корус Консалтинг ГК 1014 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 168 2
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 93 1
Deloitte - Делойт 349 1
Газпром ПАО 1008 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 8
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 4
X5 Group 709 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 3
Роснефть НК 434 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
Возрождение - Коммерческий банк 186 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк 495 1
McDonald’s - Макдоналдс 190 1
Русагро Группа Компаний 182 1
Hyundai Motor 316 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 47
Правительство РФ 8292 47
Президент Российской Федерации 3770 25
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 15
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 15
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 15
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 1
Счётная палата РФ 628 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 16
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 241
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 190
Сервер - Серверные платформы 10956 97
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 93
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 79
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 70
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 65
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 61
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 57
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 57
Website - Вебсайт 9736 52
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 51
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 2051 47
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 45
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 45
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 44
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 42
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 39
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5622 39
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 33
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 21
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 21
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 20
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 20
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 18
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 740 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 17
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1274 16
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 14
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование 499 14
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 14
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1401 14
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 11
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 11
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 574 10
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 9
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 712 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 25
Google Android 11959 22
Apple iOS 6422 17
Microsoft Office 3247 13
1С:ERP Управление предприятием 268 10
Microsoft Office Excel 818 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 3
Apple MacBook Air - Ноутбук 697 3
Depositphotos - фотобанк 385 3
Huawei Mate - серия смартфонов 250 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 84 3
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 2
Dassault Systemes - SolidWorks 97 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 2
1С:Документооборот - 1С:ДО 159 2
Microsoft Windows 10 11713 2
Linux OS 7669 2
ЕМИАС Электронный рецепт 63 2
Superjob 217 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 2
Microsoft Hololens 66 2
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 623 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 1
Apple iMac - Серия моноблоков 436 1
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 59 1
Практика Успеха - SmartDeal 14 1
Intel Optane DC DIMM - Энергонезависимая память - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM 38 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 202 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 84 1
Apache Hadoop 356 1
Microsoft Windows Server 2003 467 1
Panasonic Toughbook Android - Серия планшетов 58 1
Oracle Java Development Kit - JDK 99 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 13 1
AMD Radeon R - Серия видеокарт 119 1
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 228 1
Мишустин Михаил 376 6
Сергунина Наталья 223 4
Kipman Alex - Кипман Алекс 7 2
Шипелов Андрей 21 1
Eckhouse Noah - Экхаус Ноа 1 1
Леонтьева Алла 1 1
Бокова Людмила 80 1
Климарев Михаил 47 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Клишас Андрей 45 1
Нечаев Владимир 11 1
Ананьев Дмитрий 70 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 51
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 48
Германия - Федеративная Республика 8903 31
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 28
Земля - планета Солнечной системы 7427 24
Россия - УФО - Свердловская область 1102 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 14
Украина 6212 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 10
Россия - ЦФО - Тульская область 965 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 10
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 8
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 8
Россия - СФО - Кемеровская область 673 7
Европа Восточная 2927 7
Европа 12319 7
Россия - ПФО - Самарская область 939 7
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 6
Китай - Тайвань 2115 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 6
Россия - ПФО - Оренбургская область 437 5
Россия - УФО - Тюменская область 838 5
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 5
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 320 5
Россия - ЦФО - Смоленская область 339 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 3
Франция - Французская Республика 5665 3
Норвегия - Королевство 1155 3
Россия - ДФО - Магаданская область 309 3
Узбекистан - Республика 1285 3
Россия - ДФО - Бурятия Республика 404 3
Турция - Турецкая республика 1708 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 2
Канада 3319 2
Испания - Королевство 2917 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 78
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 67
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 35
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 22
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 15
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 10
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 8
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 6
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 5
Мошенничество - Махинации 2142 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
Образование в России 460 4
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 2
Cashback - Кэшбэк 199 2
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 1
Пиратство - Авторское право 592 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 27 1
Инвестиции венчурные 850 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 1
Бизнес-акселератор 294 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 1
Страхование - Страховое дело 1920 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1550 1
EE Times 156 1
Парламентская газета 11 1
CNews Fast рейтинг 37 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 2
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 3
Cisco Connect 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181540, в очереди разбора - 970264.
Создано именных указателей - 75249.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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