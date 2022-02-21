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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Строительство



21.02.2022 Россиянам запретили выбрасывать в мусор ПК и мобильники 2
13.08.2020 Обычный кирпич можно превратить в высокотехнологичную замену аккумулятора. И это не шутка 1
29.05.2020 Какими будут российские ИТ после коронавируса 1
18.05.2020 Запущен бесплатный SOS-сервис обмена сотрудниками с правовой поддержкой 1
18.05.2020 Завершился прием проектов в первый набор акселератора Glorax Infotech 1
20.04.2020 Cтройконтроль на «удаленке» 1
09.04.2020 РЭЦ и SAP открыли российским экспортерам бесплатный доступ к онлайн-сервису по поиску зарубежных партнеров 1
30.03.2020 Власти запретили продавать смартфоны и ПК в России всю нерабочую неделю 1
24.03.2020 База кейсов цифровой трансформации пополнилась 32 новыми цифровыми решениями 1
18.03.2020 Aruba представила сервис 5G-роуминга Aruba Air Pass 1
26.02.2020 BIM в России. Что его стимулирует, а что — тормозит 1
14.02.2020 Андрей Сысоев, Lenovo: К чему приведет рынок гонка высокопроизводительных вычислений 1
14.02.2020 1С:ERP помогла Bonolit Group оптимизировать управление производством 1
26.01.2020 Где в России готовят специалистов в области «умных городов» и интеллектуальных транспортных систем 1
06.01.2020 Власти рассмотрят идеи «Мегафона» по сбору данных с опасных промобъектов России за его счет 1
25.12.2019 Интегратор становится локомотивом комплексной цифровой трансформации компаний 1
20.12.2019 Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей 1
09.12.2019 Qiwi запустила B2B-решение по выплатам самозанятым 1
29.11.2019 Group-IB представила анализ глобальных угроз стабильности киберпространства 1
25.11.2019 МТС «по дешевке» избавилась от украинских активов. Кто покупатель 1
19.11.2019 Системой «Умные ладошки» оборудованы более 15 строительных площадок Москвы 1
18.11.2019 «Корус консалтинг» создала корпоративный портал для группы «Сафмар» 1
15.11.2019 «АйТеко» представила новые решения для цифровизации 1
15.11.2019 «Умная» система Ростеха поможет губернаторам в принятии решений 1
11.11.2019 Кейсориум: Технологии Индустрии 4.0: быстрый старт и достижимые результаты 1
29.10.2019 «Сбербанк факторинг» внедрил технологию проактивного факторинга 1
30.09.2019 «М.Видео–Эльдорадо» и партнеры запустили проект по постоянному сбору и утилизации техники 1
18.09.2019 IBS DataFort рассказал о возможностях виртуальных графических станций 1
17.09.2019 Panasonic расширяет бизнес в России, открывая новое направление Life Solutions 1
09.09.2019 России нужно 54 миллиарда на торжество виртуальной реальности 1
02.09.2019 «Системный софт» установила интеллектуальное видеонаблюдение в «УВН-Техника» 1
28.08.2019 «Ростелеком» модернизировал телеком-сети ХМАО 1
22.08.2019 МТС построила indoor-сеть в первом на Урале аутлет-центре 1
15.08.2019 «РТ-инвест» запустил проект «умного контроля» сбора и вывоза отходов 1
12.08.2019 В Accenture в России назначен ответственный за развитие услуг для компаний потребительского сектора 1
09.08.2019 Топ-10 доменов для индустрии строительства 1
01.08.2019 НЛМК переводит онлайн-продажи и сервис на SAP С/4HANA 1
29.07.2019 «Аскон» выпустил новую версию САПР «Компас-строитель» 2
24.06.2019 Group-IB рассказала о росте активности вируса-шифровальщика Troldesh 1
06.06.2019 ИТ-кластер Нижегородской области представил ключевые ИТ-проекты на ПМЭФ 1

Публикаций - 75, упоминаний - 81

Строительство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22098 5
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 543 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7617 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6396 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1052 2
Yandex - Яндекс 4840 2
Cisco Systems 4690 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7946 2
Deloitte - Делойт 340 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8661 1
SAP CIS - САП СНГ 816 1
Schneider Electric 484 1
SAP SE 4451 1
Барс груп 459 1
Meta - Facebook 4182 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 257 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5056 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7914 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 176 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7692 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1180 1
Счётная палата РФ 583 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 808 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 267 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 806 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 10001 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 32073 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 4222 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1945 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 6695 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 4018 5
Smart технологии - Смартизация 800 4
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 1075 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 5573 4
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 796 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 393 3
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3717 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 313 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6760 3
Умные платформы 820 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2534 2
Оцифровка - Digitization 364 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2718 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 1124 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9065 2
Сервер - Серверные платформы 3382 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4340 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6578 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 309 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 759 1
Утюг 31 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 478 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1973 1
WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени 104 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5408 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1203 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3819 1
Социальные сети - Соцсети 908 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1207 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 101 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1298 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 667 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8148 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 118 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 363 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 609 2
Microsoft Hololens 65 2
Linux OS 7486 2
Microsoft Windows 10 11255 2
Apple iOS 6313 1
SketchUp 16 1
Microsoft Azure Remote Rendering 3 1
Microsoft Azure Spatial Anchors 1 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 136 1
Bentley Synchro XR 1 1
Вывоз ненужных вещей 4 1
LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер 155 1
Microsoft Office Excel 744 1
Google Play - Google Store - Android Market 2671 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1718 1
Kipman Alex - Кипман Алекс 7 2
Шипелов Андрей 21 1
Eckhouse Noah - Экхаус Ноа 1 1
Леонтьева Алла 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32092 12
Европа 10210 7
Германия - Федеративная Республика 8325 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12630 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12607 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5102 3
Франция - Французская Республика 5423 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10964 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44602 3
Турция - Турецкая республика 1586 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11986 2
Испания - Королевство 2775 2
Канада 3114 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1410 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 566 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 307 1
Америка 1954 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 578 1
Украина 5917 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 941 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 890 1
Африка - Африканский регион 2775 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2038 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1171 1
Торговля розничная - Ритейл 1446 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2302 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 6416 4
Образование в России 1723 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 841 1
Страхование - Страховое дело 657 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1067 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 871 1
Русский язык 4020 1
Бизнес-акселератор 201 1
Инвестиции венчурные 276 1
Парламентская газета 10 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176038, в очереди разбора - 986696.
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