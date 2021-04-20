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Стресс состояние повышенного напряжения



20.04.2021 Исследование Microsoft показало, что мозгу необходимы перерывы между совещаниями
29.10.2020 Стресс и хаос как факторы роста. Разработчики прокачали свои навыки на онлайн-хакатоне Открытие.Digital
05.11.2019 Россияне разработали онлайн-измеритель стресса сотрудников. Видео
13.02.2017 Traft-OnLine прошла «стресс-тест» функции мониторинга грузов на складе «Шахово»
03.02.2017 CMA Small System AB провела стресс-тестирование банковской платформы IFTS на Oracle Database Appliance
10.11.2016 Compass Plus завершила стресс-тестирование платформы TranzAxis на Oracle Exadata
24.08.2016 Ученые УрФУ научат контролировать стресс при помощи игры на телефоне
17.02.2016 Ericsson Mobility Report: медленный интернет и фильмы ужасов одинаковы по уровню стресса
19.02.2014 «Прогноз» предложил систему стресс-тестирования банковского сектора для предотвращения финансовых кризисов
14.06.2013 Мужской стресс вредит будущим детям
02.11.2011 Насекомые умирают при виде хищников. От страха
24.12.2010 Ручка-антистресс

Публикаций - 191, упоминаний - 212
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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