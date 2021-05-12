Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Стрелка Единая транспортная карта Московской области
Публикаций - 275, упоминаний - 399
Стрелка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Алексей 329 21
|Кисляков Евгений 91 13
|Буяджи Павел 18 12
|Шадаев Максут 459 9
|Орловский Виктор 324 7
|Зайцев Александр 15 5
|Чурсин Дмитрий 15 3
|Рудычева Наталья 89 3
|Сульгин Сергей 45 3
|Лаптева Марина 114 3
|Собянин Сергей 222 3
|Чекмарев Александр 2 2
|Медведев Дмитрий 1603 2
|Добрынин Владимир 33 2
|Плотникова Наталья 8 2
|Яппаров Тагир 80 2
|Евдокимов Игорь 8 2
|Добрынин Андрей 6 2
|Воробьев Андрей 149 2
|Путин Владимир 2539 2
|Юрченко Евгений 131 1
|Гагарин Юрий 42 1
|Беров Иван 42 1
|Осипов Сергей 27 1
|Желкова Наталья 8 1
|Сазонов Дмитрий 5 1
|Островский Святослав 43 1
|Чеглаков Андрей 50 1
|Зорин Александр 50 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 25 1
|Бровкин Дмитрий 56 1
|Кирсанова Светлана 54 1
|Решетков Александр 5 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Басов Алексей 114 1
|Греф Герман 344 1
|Гордеев Алексей 15 1
|Ларин Владимир 10 1
|Урнышев Роман 18 1
|Попова Мария 139 1
|CNews - ZOOM.CNews 1555 4
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
|91Mobiles 561 2
|Nanotechweb 92 2
|New Scientist 1447 2
|CNews RND - R&D.CNews 2112 2
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 2
|Российская газета 228 1
|Associated Press 1975 1
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
|Science Advances 19 1
|Softpedia.com 7 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 884 1
|N+1 - Издание 120 1
|PhysicsWorld 89 1
|Nature 769 1
|Space Daily 528 1
|The Verge - Издание 482 1
|Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3475 4
|Gartner 3301 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 1
|NetMarketShare Web Analytics 29 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181385, в очереди разбора - 971304.
Создано именных указателей - 75076.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru