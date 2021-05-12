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Стрелка Единая транспортная карта Московской области

Стрелка - Единая транспортная карта Московской области


12.05.2021 Delivery Club и КБ «Стрелка» запустили образовательную программу для велокурьеров
11.10.2018 КБ «Стрелка» и Cisco займутся локализацией решений «умный город» в России
10.08.2016 Visa Qiwi Wallet интегрирован в личный кабинет и мобильное приложение «Стрелки»
09.06.2016 Моментально пополнить карту «Стрелка» теперь можно в салонах связи «Мегафона»
25.03.2016 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью кошелька WebMoney
23.12.2015 «Стрелку» можно пополнить с мобильного счета МТС
22.12.2015 Мобильные терминалы «Стрелка» начнут принимать социальные карты
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда
16.12.2015 "Стрелка" станет единственным средством оплаты проезда в Подмосковье
12.12.2015 Число поездок на электричке по карте «Стрелка» увеличилось на 9%
08.12.2015 «Стрелка» признана лучшим транспортным решением в сфере пассажирских перевозок
07.12.2015 Павел Буяджи: «Стрелка» доказала свою эффективность и показала первые результаты
04.12.2015 Легкое метро можно будет оплатить «Стрелкой»
30.11.2015 Целевой показатель по сети распространения «Стрелки» выполнен на 119%
27.11.2015 Благодаря «Стрелке» граждане сэкономили около ₽90 млн
12.11.2015 Торговые сети будут предоставлять скидки владельцам «Стрелки»
06.11.2015 Число пользователей «Стрелки» превысило 900 тысяч человек
02.11.2015 В интернет-банке «Альфа–Клик» и мобильном банке «Альфа-Мобайл» можно пополнить карту «Стрелка»
30.10.2015 К концу 2015 г. 60% пассажиров «Мострансавто» будут пользоваться «Стрелкой»
26.10.2015 «Стрелка» - пример эффективного государственно-частного партнерства
21.10.2015 Число точек пополнения «Стрелки» превысило 37 тысяч
05.10.2015 Число пользователей карты «Стрелка» превысило 780 тыс.
30.09.2015 О «Стрелке» расскажут на МИФ «Сочи-2015»
22.09.2015 По карте «Стрелка» можно будет ездить в долг
16.09.2015 Федеральная транспортная карта может быть создана на базе «Стрелки»
10.09.2015 «Стрелкой» пользуются более 700 тыс. жителей Подмосковья
03.09.2015 В системе «Стрелка» работает 100 перевозчиков Подмосковья
02.09.2015 Более 30% всех перевозчиков Подмосковья принимают карту «Стрелка»
22.08.2015 «Стрелка» обеспечит льготный проезд для учащихся Подмосковья
17.08.2015 Сеть пополнения карты «Стрелка» расширилась на 230 банкоматов Мособлбанка
10.08.2015 Картой «Стрелка» пользуется более 40% пассажиров автобусов Подмосковья
04.08.2015 Карту «Стрелка» можно пополнить с мобильного счета «Билайн»
28.07.2015 Транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» могут объединиться
15.07.2015 Через 3 месяца «Стрелка» заработает на коммерческом транспорте
06.07.2015 Купить и пополнить карту «Стрелка» теперь можно в отделениях Почты России
02.07.2015 Карту «Стрелка» можно пополнить более чем 10 способами
01.07.2015 «УЭК» усиливает технический контроль за оборудованием по приему «Стрелки»
25.06.2015 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно в терминалах «Европлат»
19.06.2015 В Санкт-Петербурге может появиться аналог «Стрелки»
18.06.2015 Пополнить транспортную карту «Стрелка» теперь можно с помощью WebMoney

Публикаций - 275, упоминаний - 399

Стрелка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5002 11
Apple Inc 10673 11
Webmoney 513 9
Microsoft Corporation 22476 8
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 298 8
6025 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7677 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8471 6
Автодория 41 5
Intel Corporation 11251 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 773 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8769 4
Vocord - Вокорд 127 4
Acer Group 2307 3
Google LLC 10316 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1571 3
Oracle Corporation 6026 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6462 3
Sony 6141 3
Meta Platforms - Facebook 4262 3
Программный продукт ГК 3951 3
Neoline - Неолайн 13 3
Расчетные решения АО 18 3
Nvidia Corp 3115 2
Ростех - Электронный паспорт 114 2
Lenovo Group 2076 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2348 2
Samsung Electronics 9325 2
Галактика - Корпорация 1072 2
1С-ИжТиСи 5415 2
АйТи 1173 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5426 2
Айтеко - iTeco 914 2
1С-Битрикс - Bitrix 440 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2573 2
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1025 2
Maykor GMCS 44 2
Red Hat 1183 2
Fujitsu 1896 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1285 2
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 604 56
Мострансавто 65 52
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5191 38
Евросеть 1393 33
Почта России ПАО 1853 13
Qiwi 874 11
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 48 8
CyberPlat - КиберПлат 339 7
Связной ГК 1177 5
Альфа-Банк 1470 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 285 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 109 2
X5 Group 708 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 269 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1579 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 2
КБ Стрелка 5 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2113 2
РЖД - Российские железные дороги 1457 2
Магнит - Сеть магазинов 442 2
Камчатскэнерго ПАО 14 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1709 2
Сокольники - Парк культуры и отдыха 97 2
Совкомбанк ПАО 170 2
Visa International 1802 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 2
Аэрофлот 646 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 38 2
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 29 1
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 12 1
Aviasales - Jetradar 52 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 1
АПТ - АстраханьПассажирТранс 1 1
Мособлбанк 18 1
Социальные гарантии 17 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 1
Finnair - Авиакомпания 35 1
SkyScanner 18 1
American Airlines 79 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7971 11
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 9
Правительство РФ 8171 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13109 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1019 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2158 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2072 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 754 4
Президент Российской Федерации 3713 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1569 2
Мосгортранс ГУП 87 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 49 2
Музеон - парк искусств 13 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 744 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2141 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 292 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1450 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 2
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 75 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2549 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 60 1
Политех - Политехнический музей 25 1
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 15 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - армия США 109 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 61 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 34 1
Мэр города Москвы 95 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2198 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 145 1
Администрация Президента РФ 902 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 180 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1472 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 571 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2208 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 552 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 293 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 214 1
Руссофт - Russoft 375 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2364 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 29995 28
Мобильное приложение - Mobile app 4907 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 19520 18
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1551 16
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5641 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8874 12
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 45831 11
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5270 10
Website - Вебсайт 9248 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11488 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10924 9
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9309 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6436 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9632 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 12979 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5763 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5955 7
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4425 7
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3859 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3676 6
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 710 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2336 6
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4611 6
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 3977 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5311 5
Сервер - Серверные платформы 10468 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2194 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6471 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1983 5
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1207 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2251 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2085 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8400 4
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1968 4
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Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1180 3
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1965 3
ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 7286 3
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 175 41
Google Android 11952 31
Apple iOS 6419 26
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 700 22
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 19
Microsoft Windows Phone OS 1546 9
Microsoft Office 3239 6
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 63 6
1С Кодекс войны - компьютерная игра 37 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1222 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 810 5
Технологии Распознавания - АвтоУраган АПК 9 5
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 10 4
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2338 4
Microsoft Windows 10 11643 4
Google Play - Google Store - Android Market 2731 3
Linux OS 7656 3
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 3
Microsoft Office Excel 812 3
Apple - App Store 2434 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6240 3
Тройка - транспортная карта 370 3
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 165 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2888 3
Visa payWave 71 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 497 2
Яндекс.Навигатор 386 2
Webmoney Keeper 30 2
Google Maps - Карты Google 672 2
Microsoft Office Word 625 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1318 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 240 2
Webmoney Transfer 147 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2286 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 253 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 830 2
Apple iTunes Store 1051 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 365 2
Apple Pay 425 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 249 2
Попов Алексей 329 21
Кисляков Евгений 91 13
Буяджи Павел 18 12
Шадаев Максут 459 9
Орловский Виктор 324 7
Зайцев Александр 15 5
Чурсин Дмитрий 15 3
Рудычева Наталья 89 3
Сульгин Сергей 45 3
Лаптева Марина 114 3
Собянин Сергей 222 3
Чекмарев Александр 2 2
Медведев Дмитрий 1603 2
Добрынин Владимир 33 2
Плотникова Наталья 8 2
Яппаров Тагир 80 2
Евдокимов Игорь 8 2
Добрынин Андрей 6 2
Воробьев Андрей 149 2
Путин Владимир 2539 2
Юрченко Евгений 131 1
Гагарин Юрий 42 1
Беров Иван 42 1
Осипов Сергей 27 1
Желкова Наталья 8 1
Сазонов Дмитрий 5 1
Островский Святослав 43 1
Чеглаков Андрей 50 1
Зорин Александр 50 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 25 1
Бровкин Дмитрий 56 1
Кирсанова Светлана 54 1
Решетков Александр 5 1
Кирсанов Алексей 24 1
Басов Алексей 114 1
Греф Герман 344 1
Гордеев Алексей 15 1
Ларин Владимир 10 1
Урнышев Роман 18 1
Попова Мария 139 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5438 80
Россия - РФ - Российская федерация 108032 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33791 62
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45774 17
Россия - ЦФО - Тульская область 964 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13799 12
Россия - ЦФО - Калужская область 766 11
Россия - СФО - Иркутская область 828 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13434 9
Европа 12132 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12403 8
Россия - ЦФО - Орловская область 217 7
Россия - ЮФО - Астраханская область 525 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11780 7
Япония 10019 7
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 558 6
Земля - планета Солнечной системы 7381 6
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 263 5
Германия - Федеративная Республика 8849 5
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 570 4
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район 41 4
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 75 4
Украина 6194 4
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 127 4
Россия - ЦФО - Московская область - Коломна 64 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1896 4
Турция - Турецкая республика 1704 3
Беларусь - Белоруссия 3512 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12506 3
Израиль 1756 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2126 3
Россия - УФО - Свердловская область 1102 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1301 3
Россия - ПФО - Пензенская область 491 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 648 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1046 3
Канада 3294 3
Россия - ПФО - Самарская область 935 3
Россия - СФО - Омская область 516 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8062 15
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1522 10
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18163 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2725 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 6930 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4257 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2604 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1301 3
Кречет - множественное значение 14 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5146 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 711 2
Эргономика 793 2
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 67 2
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 82 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12593 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 18371 2
Мошенничество - Махинации 2058 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3983 2
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 72 2
НКО - Некоммерческая организация 214 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2461 2
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