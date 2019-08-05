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Стиральная машина Washer

Стиральная машина - Washer


05.08.2019 Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей
07.08.2018 Самые компактные стиральные машины
13.08.2015 Как выбрать стиральную машину в 2015 году? Советы ZOOM
19.07.2013 Стиральные машины с сушкой. Выбор ZOOM.CNews
07.03.2013 Стирка через повешение. Тест-драйв настенной стиральной машины Daewoo Electronics
20.07.2012 Стирка за стиркой. Лучшие стиральные машины. Выбор ZOOM
29.03.2012 Выбираем стиральную машину. Рекомендации ZOOM CNews
03.06.2011 Выбор ZOOM - Стиральные машины: отстирываем по-крупному
03.09.2010 Стиральные машины: хиты продаж августа 2010 года
30.07.2010 Размер имеет значение: обзор стиральных машин-гигантов
01.09.2008 Выбор ZOOM: стиральные машины с вертикальной загрузкой
20.05.2008 Стиральная машина с сушкой: оно нам надо?
28.01.2008 Если друг поломался вдруг: неполадки в стиральной машине
17.01.2008 Современные стиральные машины
19.10.2007 Cтиральная машина: умная стирка от начала и до конца
13.03.2003 Стиральная машина поймет и успокоит
13.03.2003 Стиральная машина поймет и успокоит

Публикаций - 162, упоминаний - 296

Стиральная машина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 96
LG Electronics 3372 80
Apple Inc 10683 22
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 12
Yandex - Яндекс 5015 11
Redmond - Инновационные решения 88 9
Xiaomi 1095 6
Bosch - БСХ бытовые приборы 336 6
Siemens AG - Siemens Group 2311 6
Amazon Inc - Amazon.com 2650 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 4
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 4
Microsoft Corporation 22497 3
Daewoo Electronics 42 3
Элемент ГК - Elementec 1523 3
ASKO 23 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 2
Haier 94 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 2
Константа 27 1
Intel Corporation 11262 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 57 1
Merlion iRU - Деловой офис 228 1
Rubetek - Рубетек 12 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 1
DeLonghi 28 1
Vestel 26 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 1
Midea 20 1
Meta Platforms - Facebook 4267 1
Twitter 2493 1
IQ One - Икан 15 1
Rolsen Electronics 78 1
Merlion Citilink - Ситилинк 259 1
Программный продукт ГК 3960 1
Blumenkraft - Блюменкрафт 2 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 14
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 101 9
Candy Group - Канди 74 8
Miele - Миле 120 8
Beko 54 6
Gorenje 72 5
Hansa - Ханса 85 5
Whirlpool 72 5
Electrolux - Электролюкс Рус 177 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 3
Kärcher 34 2
Gaggenau 32 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 1
Гудзон ТРЦ 2 1
Гагаринский ТРЦ 3 1
Промышленные технологии 51 1
Bosch - Роберт Бош 1 1
Экополис 7 1
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 1
СКО Электроника-утилизация 9 1
Экотехпром ГУП 4 1
Самолёт ГК 216 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 35 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда 33 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 1
LEGO 202 1
Мосводоканал МГУП 53 1
IKEA - ИКЕА 124 1
Liebherr Group 42 1
Tesla Motors 285 1
Braun 68 1
YouDo 31 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 32 1
Swarovski AG 69 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 27 1
Marks & Spencer 24 1
Daewoo 86 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 7
Правительство РФ 8292 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Президент Российской Федерации 3770 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 35 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 50
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 35
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 939 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 32
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 29
Родительский контроль - Детский режим - Детский контент - Защита от детей 525 28
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Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 20
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Холодильник 487 16
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 14
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 336 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 13
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VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 79 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 106 1
Apple iOS 6422 1
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Microsoft Windows 10 11713 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 1
Samsung Smart Care - программа расширенной гарантии от производителя - Samsung Device Care - Samsung Care+ 12 1
М.Видео m_mobile 25 1
Samsung QE - Серия телевизоров 8 1
Samsung The Frame - Телевизор 24 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 1
Microsoft Windows XP 2291 1
Microsoft Windows 7 1780 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 178 1
Bosch Home Connect 5 1
Microsoft Office 3247 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 1
Samsung Galaxy Watch Active - Умные часы 40 1
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Путин Владимир 2542 2
Уколов Михаил 11 2
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Онищук Александр 10 1
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Тынкован Александр 51 1
Каленчук Алексей 6 1
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Славинский Михаил 9 1
Кульченко Роман 14 1
Суханов Дмитрий 12 1
Исанин Антон 9365 1
Сергеев Сергей 65 1
Толстобров Михаил 10 1
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Гуров Александр 7 1
Осипов Леонид 5 1
Гречкин Дмитрий 4 1
Осипов Александр 44 1
Носков Константин 221 1
Плетнев Александр 5 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 35
Россия - РФ - Российская федерация 108428 27
Япония 10069 19
Германия - Берлин 635 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 12
Германия - Федеративная Республика 8903 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 10
Земля - планета Солнечной системы 7427 10
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 9
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Азия - Азиатский регион 3803 5
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
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Сатурн - Титан (спутник) 279 3
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Россия - Сибирь 1579 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 3
Франция - Французская Республика 5665 2
Армения - Республика 1112 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 2
Таиланд - Королевство 671 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 2
Индия - Республика 4263 2
Турция - Турецкая республика 1708 2
Австрия - Австрийская Республика 1020 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 21
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 17
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 7
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 7
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 5
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
Алкоголь - Пиво - слабоалкогольный напиток 47 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 3
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 0 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 3
Эргономика 840 3
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 3
Латинский алфавит 33 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 2
Cashback - кэшбэк - кешбек 199 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 2
Витамины - Vitamins 0 1
Индустрия красоты - Салоны красоты 103 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 1
Юриспруденция 1629 1
Водород - hydrogenium 0 1
Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап 0 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 0 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 731 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 1
Градус Цельсия 239 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 1
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Silicon.com 354 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
РИА Новости 766 1
Engadget - Блог о технологиях 411 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
91Mobiles 590 1
Discovery Channel 33 1
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GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 2
CeBIT 454 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 1
Обнинский атомный марафон 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
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