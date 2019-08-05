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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Стиральная машина Washer
Публикаций - 162, упоминаний - 296
Стиральная машина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 2
|Захаров Максим 11 2
|Путин Владимир 2542 2
|Уколов Михаил 11 2
|Галустян Михаил 3 1
|Архипова Светлана 3 1
|Серегин Андрей 12 1
|Рахметов Руслан 34 1
|Лазаров Павлин 1 1
|Дорофеев Алексей 8 1
|Онищук Александр 10 1
|Свиблов Владислав 1 1
|Нигматуллин Ринат 7 1
|Тынкован Александр 51 1
|Каленчук Алексей 6 1
|Филатова Екатерина 3 1
|Славинский Михаил 9 1
|Кульченко Роман 14 1
|Суханов Дмитрий 12 1
|Исанин Антон 9365 1
|Сергеев Сергей 65 1
|Толстобров Михаил 10 1
|Головин Даниил 34 1
|Гуров Александр 7 1
|Осипов Леонид 5 1
|Гречкин Дмитрий 4 1
|Осипов Александр 44 1
|Носков Константин 221 1
|Плетнев Александр 5 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 13
|Silicon.com 354 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|РИА Новости 766 1
|Engadget - Блог о технологиях 411 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 604 1
|91Mobiles 590 1
|Discovery Channel 33 1
|CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 191 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188312, в очереди разбора - 950846.
Создано именных указателей - 84919.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru