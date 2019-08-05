Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Стиральная машина
Публикаций - 81, упоминаний - 97
Стиральная машина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 9220 15
|Zoom Int - Zoom Video Communications 1059 12
|LG Electronics 3284 8
|Bosch - БСХ бытовые приборы 307 6
|Siemens AG - Siemens Group 2283 6
|Apple Inc 10532 5
|Yandex - Яндекс 4901 4
|BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 4
|Элемент ГК - Elementec 944 3
|Daewoo Electronics 41 3
|ASKO 21 3
|Haier 91 2
|21 век – ТВ - Народный телефон 2089 2
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2540 2
|Vestel 26 1
|DeLonghi 22 1
|Acer Group 2274 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8710 1
|Aurus - Аурус - БКС-АйТи 3 1
|Deloitte - Делойт 345 1
|Blumenkraft - Блюменкрафт 2 1
|Программный продукт ГК 3815 1
|Ситилинк - Citilink 255 1
|Rolsen Electronics 77 1
|IQ One - Икан 15 1
|Twitter 2389 1
|Meta Platforms - Facebook 4207 1
|Redmond - Инновационные решения 62 1
|Midea 16 1
|Microsoft Corporation 22294 1
|Уколов Михаил 11 2
|Путин Владимир 2511 2
|Захаров Максим 11 2
|Архипова Светлана 3 1
|Лазаров Павлин 1 1
|Дорофеев Алексей 8 1
|Онищук Александр 10 1
|Свиблов Владислав 1 1
|Нигматуллин Ринат 7 1
|Тынкован Александр 51 1
|Каленчук Алексей 6 1
|Филатова Екатерина 3 1
|Славинский Михаил 9 1
|Галустян Михаил 3 1
|Суханов Дмитрий 12 1
|Исанин Антон 5321 1
|Сергеев Сергей 65 1
|Толстобров Михаил 10 1
|Головин Даниил 34 1
|Гуров Александр 7 1
|Осипов Леонид 5 1
|Гречкин Дмитрий 4 1
|Осипов Александр 43 1
|Носков Константин 212 1
|Плетнев Александр 5 1
|Кульченко Роман 14 1
|CNews - ZOOM.CNews 1388 13
|Silicon.com 354 2
|Engadget - Блог о технологиях 407 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 723 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 603 1
|91Mobiles 308 1
|Discovery Channel 33 1
|CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 189 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178197, в очереди разбора - 980605.
Создано именных указателей - 72303.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178197, в очереди разбора - 980605.
Создано именных указателей - 72303.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru