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Стиральная машина



05.08.2019 Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей
07.08.2018 Самые компактные стиральные машины
13.08.2015 Как выбрать стиральную машину в 2015 году? Советы ZOOM
19.07.2013 Стиральные машины с сушкой. Выбор ZOOM.CNews
07.03.2013 Стирка через повешение. Тест-драйв настенной стиральной машины Daewoo Electronics
20.07.2012 Стирка за стиркой. Лучшие стиральные машины. Выбор ZOOM
29.03.2012 Выбираем стиральную машину. Рекомендации ZOOM CNews
03.06.2011 Выбор ZOOM - Стиральные машины: отстирываем по-крупному
03.09.2010 Стиральные машины: хиты продаж августа 2010 года
30.07.2010 Размер имеет значение: обзор стиральных машин-гигантов
01.09.2008 Выбор ZOOM: стиральные машины с вертикальной загрузкой
20.05.2008 Стиральная машина с сушкой: оно нам надо?
28.01.2008 Если друг поломался вдруг: неполадки в стиральной машине
17.01.2008 Современные стиральные машины
19.10.2007 Cтиральная машина: умная стирка от начала и до конца
13.03.2003 Стиральная машина поймет и успокоит
13.03.2003 Стиральная машина поймет и успокоит

Публикаций - 81, упоминаний - 97

Стиральная машина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9220 15
Zoom Int - Zoom Video Communications 1059 12
LG Electronics 3284 8
Bosch - БСХ бытовые приборы 307 6
Siemens AG - Siemens Group 2283 6
Apple Inc 10532 5
Yandex - Яндекс 4901 4
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 4
Элемент ГК - Elementec 944 3
Daewoo Electronics 41 3
ASKO 21 3
Haier 91 2
21 век – ТВ - Народный телефон 2089 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2540 2
Vestel 26 1
DeLonghi 22 1
Acer Group 2274 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8710 1
Aurus - Аурус - БКС-АйТи 3 1
Deloitte - Делойт 345 1
Blumenkraft - Блюменкрафт 2 1
Программный продукт ГК 3815 1
Ситилинк - Citilink 255 1
Rolsen Electronics 77 1
IQ One - Икан 15 1
Twitter 2389 1
Meta Platforms - Facebook 4207 1
Redmond - Инновационные решения 62 1
Midea 16 1
Microsoft Corporation 22294 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 92 9
Candy Group - Канди 65 8
Miele - Миле 117 8
Beko 52 6
Gorenje 67 5
Hansa - Ханса 78 5
Whirlpool 70 5
Electrolux - Электролюкс Рус 154 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1623 3
Kärcher 28 2
Gaggenau 31 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 621 2
Nestle - Нестле 100 1
Tesla Motors 275 1
Экотехпром ГУП 4 1
СКО Электроника-утилизация 8 1
Согласие СК 789 1
Экополис 7 1
Bosch - Роберт Бош 1 1
Промышленные технологии 50 1
Гагаринский ТРЦ 3 1
Гудзон ТРЦ 2 1
Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) 33 1
Valeo 9 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 69 1
PickPoint - Сеть постаматов 38 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 102 1
Liebherr Group 40 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 60 1
HeadHunter Group - HH Group 412 1
Savage Arms Company - Сэведж Армз Кампании 1 1
Daewoo 81 1
Marks & Spencer 24 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 26 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 32 1
YouDo 31 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 291 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 901 1
Swarovski AG 69 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 988 1
Правительство РФ 7615 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2012 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 10262 2
Президент Российской Федерации 3374 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 28 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3123 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2121 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1881 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1625 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2127 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 242 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 270 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 8697 20
Холодильник 349 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 38083 13
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 8893 10
Родительский контроль - Защита от детей 65 10
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 2032 9
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4337 9
Пылесос - Vacuum cleaner 193 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 2710 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14716 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8040 7
Сушильная машина - Сушка 42 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4380 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 22272 5
Электроника 787 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6070 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10382 5
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 130 4
ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 50 4
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1282 4
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 4681 4
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 792 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1996 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2155 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9473 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1277 3
Website - Вебсайт 6270 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2656 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9102 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2662 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1505 3
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 62 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4126 3
Утюг 40 3
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1118 3
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 1353 2
Мультиварки с функцией Мультиповар 32 2
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты 72 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 569 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 787 2
Google Android 11806 4
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 3
Посудомойки 40 2
LG 75SM99 1423 2
Стрелка - Транспортная карта 214 2
Samsung AddWash - серия стиральных машин 11 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 294 2
LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер 163 2
Яндекс.Навигатор 328 2
Samsung RL - серия холодильников 15 1
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 10 1
Groupe SEB - Rowenta RO Silence Force 4 1
Groupe SEB - Moulinex Soup & Co 2 1
Groupe SEB - Moulinex La Fournee 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston AVD 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston AVTF 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Aqualtis 3 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston BI WMHG 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston MWHA 3 1
Apple - App Store 2404 1
Google Play - Google Store - Android Market 2692 1
Google Android 7 Nougat 145 1
LG Kompressor Follow Me 10 1
Xiaomi Mi Smart Kettle - электрочайник 2 1
Redmond SkyKettle - электрочайник 2 1
DeLonghi ECAM 1 1
Whirlpool - Indesit WISL CSI - стиральная машина 1 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 1044 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston SJ 1 1
Amazon Alexa 174 1
Samsung WF - серия стиральных машин 2 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston ARSL 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston RDPD 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston RST 1 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 401 1
Samsung Galaxy Note 629 1
Microsoft Skype 1915 1
Samsung Galaxy Nexus 79 1
LG ThinQ 22 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 69 1
Уколов Михаил 11 2
Путин Владимир 2511 2
Захаров Максим 11 2
Архипова Светлана 3 1
Лазаров Павлин 1 1
Дорофеев Алексей 8 1
Онищук Александр 10 1
Свиблов Владислав 1 1
Нигматуллин Ринат 7 1
Тынкован Александр 51 1
Каленчук Алексей 6 1
Филатова Екатерина 3 1
Славинский Михаил 9 1
Галустян Михаил 3 1
Суханов Дмитрий 12 1
Исанин Антон 5321 1
Сергеев Сергей 65 1
Толстобров Михаил 10 1
Головин Даниил 34 1
Гуров Александр 7 1
Осипов Леонид 5 1
Гречкин Дмитрий 4 1
Осипов Александр 43 1
Носков Константин 212 1
Плетнев Александр 5 1
Кульченко Роман 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 105017 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13144 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12958 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32863 12
Германия - Федеративная Республика 8529 11
Того - Тоголезская Республика 23711 8
Европа 11028 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12143 6
Южная Корея - Республика 4064 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45074 5
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 327 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5261 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2122 4
Америка 1979 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11329 4
Италия - Итальянская Республика 3176 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1965 4
Азия - Азиатский регион 3710 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12411 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2134 3
Индия - Республика 4214 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2015 2
Россия - ПФО - Казань 2016 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2169 2
Франция - Французская Республика 5509 2
Турция - Турецкая республика 1639 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 349 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 103 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 845 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 882 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 328 1
Америка Северная 2637 1
Россия - Сибирь 1507 1
Австралия - Австралийский Союз 2738 1
Япония 9728 1
Африка - Африканский регион 2796 1
Америка Южная 678 1
Великобритания - Лондон 2005 1
Польша - Республика 1533 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 910 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 4833 12
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 824 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 895 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2392 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1147 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 523 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1877 2
Латинский алфавит 29 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 200 1
Cashback - Кэшбэк 156 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 141 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 11980 1
Федеральное законодательство 1535 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 527 1
Сельское хозяйство 189 1
Страхование - Страховое дело 1259 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 1760 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1011 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1042 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2529 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 12227 1
Градус Цельсия 234 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 586 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1575 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 13
Silicon.com 354 2
Engadget - Блог о технологиях 407 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 723 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 603 1
91Mobiles 308 1
Discovery Channel 33 1
CNews Орудия Апокалипсиса 35 1
GfK Rus - ГФК-Русь 189 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 3759 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 159 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 214 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 258 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 224 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 301 2
CeBIT 454 2
24 часа Ле-Мана - Автомобильная гонка на выносливость 2700 2
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 582 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 167 1
Обнинский атомный марафон 2 1
Red Dot Design Award 49 1
100+ Forum Russia 5309 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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