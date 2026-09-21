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Индексная книга (каталог) CNews*
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Стабтех Сайбер электро РСК-Эксперт РСК-Пилот Легион CyberData серия ИБП

СОБЫТИЯ

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21.09.2026 В портфеле «Сайбер Электро» появилась новая линейка оборудования для ЦОД — CyberData. 4
17.06.2025 Однофазные ИБП из партнерского портфолио X-Com вошли в реестр Минпромторга 4
29.05.2025 Сертификаты Минпромторга на ИБП «Сайбер Электро» серий «Пилот» и «Эксперт» 1
13.05.2025 Трехфазные ИБП «Сайбер Электро»: скрытые возможности для критических объектов 1
12.02.2024 Продукция под торговой маркой «Сайбер Электро» вошла в реестр и получила заключение о производстве промышленной продукции Минпромторга России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 11

Стабтех и организации, системы, технологии, персоны:

Стабтех - Сайбер электро - Cyber electro 27 5
X-Com - Икс ком 192 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 373 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 141 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3995 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6663 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6001 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13056 5
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1625 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33810 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26219 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10798 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2538 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16580 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14860 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 802 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1282 1
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 575 1
Bypass - Байпас 50 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4925 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54552 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1642 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2495 3
Проворова Татьяна 3 1
Жигаленков Максим 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8654 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Голицыно 16 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3813 3
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 462 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 492 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58254 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3897 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 479 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7912 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3918 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2509 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5546 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2346 1
N+1 - Издание 189 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
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