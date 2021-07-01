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Средняя Азия
Среднеазиатский регион


01.07.2021 Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру Pharmalys Laboratories 1
07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку 1
24.05.2021 Сбербанк запустил моментальные переводы из Казахстана в Китай 1
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
24.12.2020 Проекты Агентства инноваций Москвы стали победителями и призерами международных и российских премий 1
10.12.2020 МТС при поддержке Ericsson и Qualcomm запустила в Уфе пилотную зону 5G на частотах LTE 1
02.12.2020 ИТ-подрядчик «Байконура» победил конкурента, который тайно повреждал его оптоволокно 1
12.10.2020 Сингапурская компания Bank-Genie вместе с iFellow выходит на российский рынок 1
14.07.2020 Облачные сервисы IBM доступны на MONT Cloud Distribution 1
04.06.2020 Экс-глава департамента по работе с клиентами Nexign назначен коммерческим директором 1
21.05.2020 Selectel начал зарубежную экспансию с Узбекистана 1
14.05.2020 Lamoda возглавил экс-топ-менеджер «Билайна» и Tele2 1
16.04.2020 «Касперский» бесплатно раздает ПО для защиты малого бизнеса 1
10.03.2020 МТС и Ericsson протестировали технологию 5G на частотах LTE 1
27.12.2019 Злоумышленники пытаются украсть деньги через уязвимость в корпоративном VPN 1
24.09.2019 Решение NFWare поможет «Тинькофф Мобайлу» обеспечить абонентов IP-адресами 1
28.08.2019 TrueConf обеспечил удаленную подготовку пилотов для авиакомпании «Россия» 1
25.07.2019 «Лаборатория Касперского» представила универсальное решение для физических и виртуальных сред 1
01.04.2019 В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет 1
28.03.2019 МТС и «Лаборатория Касперского» запустили антивирус для публичного облака 1
22.02.2019 МТС «разогнала» сеть LTE в Башкирии до гигабитных скоростей 1
07.02.2019 МТС объявила ряд кадровых назначений в топ-менеджменте 1
21.12.2018 «Лаборатория Касперского» выяснила привычки и страхи россиян в отношении цифровых платежей 1
22.11.2018 «Лаборатория Касперского» помогает отряду «Лиза Алерт» искать пропавших людей 1
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 1
18.10.2018 Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой 1
26.02.2018 Kaspersky Industrial CyberSecurity обеспечит защиту Павлодарского Нефтехимического завода 1
23.01.2018 Uniteller выходит на рынок интернет-эквайринга Кыргызстана 1
10.10.2017 Производитель Kent, Dunhill и «Явы» перенес ИТ-системы в Россию 1
10.10.2017 «Бритиш Американ Тобакко» перенесла ИТ-системы в облако МТС 1
06.06.2017 Тайваньская Sercomm открыла офис в России 1
25.04.2017 Addreality вышла на рынок Узбекистана 1
10.03.2017 Глобальные финансы «Лаборатории Касперского» возглавила экс-финдиректор Tele2 1
20.02.2017 «Транстелеком» и Cinia организовали новый высокоскоростной маршрут передачи данных между Европой и Азией 1
23.12.2016 Хозяева МТС собрались строить мобильную спутниковую сеть «в интересах государственной безопасности» 1
09.12.2016 CNews Security: рекордный рост рублевой выручки за последние 5 лет 1
29.11.2016 Каждая российская организация стала жертвой хакеров 1
15.11.2016 «Лаборатории Касперского» безвозмездно продлила для WWF России лицензию на Kaspersky Security 1
30.08.2016 PayOnline открыл пятый офис в Казахстане 1
08.08.2016 Nokia внедрит решение Cloud Packet Core в сети Tele2 Group 1

Публикаций - 133, упоминаний - 147

Средняя Азия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2757 7
Microsoft Corporation 11060 5
Navitel - Навител Навигатор 252 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 4
SAP SE 3211 4
Samsung Electronics 5651 4
IBM 3537 4
Ericsson 858 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 2
Qualcomm Europe 14 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 29 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 1
SAP Ukraine - САП Украина 4 1
Google LLC 7144 1
МегаФон Кавказский филиал 192 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 4 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 1
Синтерра - Synterra 565 1
IFellow - АйФэлл 7 1
NFWare 12 1
Беркут НПФ 16 1
Qualcomm Technologies 1002 1
Orange Egypt - Mobinil 12 1
Лиза Алерт 18 1
Сбербанк Казахстан 8 1
IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация 5 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
TDD - Typhoon Digital Development 3 1
Инвесткомм ООО 1 1
КазМунайГаз ПНХЗ - Павлодарский нефтехимический завод 2 1
Rocket Internet 8 1
Access Industries 20 1
GFG - Global Fashion Group 6 1
Sony Pictures Entertainment 78 1
Оптима Банк 2 1
FGI Wireless 9 1
Uniteller 51 1
ВТБ Страхование 52 1
Почта России ПАО 1572 1
Kinnevik Investment AB 16 1
Net Element - NETE 49 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Северсталь ПАО 204 1
Lamoda 83 1
Visa International 1345 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Zalora Group 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
5G NR - 5G New Radio 58 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
OpenStack 347 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
5G NSA - 5G Non-Standalone 14 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 16 1
LTE-LAA - Licensed-Assisted Access - LTE-сети на Wi-Fi-частотах 18 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 80 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 77 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 1
QAM - Quadrature Amplitude Modulation - механизм квадратурной модуляции сигнала 20 1
Phygital - от английского physical и digital - сочетание цифровых и физических каналов 2 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 602 1
Kubernetes 307 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 47 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
Google Android 10750 7
Apple macOS 922 4
Microsoft Windows 10 6629 4
Ericsson Radio System - ERS 43 3
Kaspersky Internet Security 289 3
Apple iOS 5741 3
Linux OS 4253 2
Qualcomm Snapdragon X 37 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Ericsson Spectrum Sharing - ESS 6 2
Samsung NV - серия духовых шкафов 5 1
IBM Watson 105 1
МТС 5G-сеть 10 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Казахтелеком ЦОД 1 1
VMware AirWatch 40 1
IBM MaaS 360 with Watson 5 1
Ericsson Instant ESS - Instant Ericsson Spectrum Sharing 2 1
Nokia 8.3 5G 3 1
MONT Cloud Distribution (MCD) 5 1
Казахтелеком PEARL - Persia Europe Alternative Rapid Link 1 1
Lenovo Motorola Droid - серия смартфонов 54 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 9 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Dell Hybrid Cloud System (DHCS) 3 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 1
Kaspersky Small Office Security - KSOS 18 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 1
IBM Cloud 84 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Red Hat OpenShift 75 1
Oz Liveness 18 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 1
Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS 37 1
Apple Pay 385 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
Ильяич Анатолий 5 3
Клебанова Юлия 16 2
Гудилин Олег 28 2
Белов Виктор 26 2
Никифоров Николай 1126 2
Донецкий Виталий 1 1
Rogowski Paul - Роговски Пол 4 1
Ирине Бандровской 1 1
Горьков Игорь 15 1
Бояринов Иван 2 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Питолин Евгений 5 1
Ланцева Евгения 1 1
Тюрина Мария 39 1
Постолатий Виталий 20 1
Кривенко Виталий 15 1
Стародубцев Илья 2 1
Братишко Олег 1 1
Елин Дмитрий 5 1
Кучинский Владимир 1 1
Духанин Михаил 1 1
Исаков Илья 1 1
Волошин Александр 7 1
Кухтинов Алексей 1 1
Волынкин Алексей 2 1
Залецкий Алексей 3 1
Абасалиев Марат 9 1
Полякова Наталия 1 1
Ивашкович Мария 1 1
Марков Антон 12 1
Hegarty Aongus - Хегарти Ангус 4 1
Шлыков Алексей 6 1
Thomsen Hartmut - Томсен Хартмут 3 1
Тихоненко Семён 1 1
Бигулов Тимур 6 1
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 9 1
Курков Игорь 1 1
Щитов Валентин 3 1
Орехов Вячеслав 41 1
Фурсин Алексей 100 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 87
Казахстан - Республика 2627 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 26
Беларусь - Белоруссия 2087 26
Украина 3361 23
Европа 3745 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 19
Восточная Европа 1676 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 13
Германия - Федеративная Республика 3624 10
Индия - Республика 2169 9
Франция - Французская Республика 2120 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 7
Закавказье 73 6
Россия - СФО - Новосибирск 1965 5
Япония 2778 4
Россия - Уфа 640 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Сингапур - Республика 808 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 517 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Узбекистан - Республика 822 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Европа Западная 612 2
Ближний Восток 1471 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 758 2
Азия - Азиатский регион 1513 2
Европа Центральная 106 2
Северная Африка 92 1
Казахстан - Алматы 261 1
Россия - Саратовская область 343 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Бразилия - Федеративная Республика 1123 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 13 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Космодром Байконур 97 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CNews Analytics 1988 4
IDC - International Data Corporation 2713 1
Gartner 2190 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
Markets&Markets Research 78 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Analysys Mason 26 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
B2B International 48 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
World Summit Awards 5 1
Eventiada IPRA Golden World Awards 1 1
Развитие регионов - премия 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759774, в очереди разбора - 663464.
Создано именных указателей - 46354.
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