Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Средняя Азия
Среднеазиатский регион
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Публикаций - 133, упоминаний - 147
Средняя Азия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ильяич Анатолий 5 3
|Клебанова Юлия 16 2
|Гудилин Олег 28 2
|Белов Виктор 26 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Донецкий Виталий 1 1
|Rogowski Paul - Роговски Пол 4 1
|Ирине Бандровской 1 1
|Горьков Игорь 15 1
|Бояринов Иван 2 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Питолин Евгений 5 1
|Ланцева Евгения 1 1
|Тюрина Мария 39 1
|Постолатий Виталий 20 1
|Кривенко Виталий 15 1
|Стародубцев Илья 2 1
|Братишко Олег 1 1
|Елин Дмитрий 5 1
|Кучинский Владимир 1 1
|Духанин Михаил 1 1
|Исаков Илья 1 1
|Волошин Александр 7 1
|Кухтинов Алексей 1 1
|Волынкин Алексей 2 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Абасалиев Марат 9 1
|Полякова Наталия 1 1
|Ивашкович Мария 1 1
|Марков Антон 12 1
|Hegarty Aongus - Хегарти Ангус 4 1
|Шлыков Алексей 6 1
|Thomsen Hartmut - Томсен Хартмут 3 1
|Тихоненко Семён 1 1
|Бигулов Тимур 6 1
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 9 1
|Курков Игорь 1 1
|Щитов Валентин 3 1
|Орехов Вячеслав 41 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|Муз-ТВ - телеканал 26 1
|Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
|INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759774, в очереди разбора - 663464.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759774, в очереди разбора - 663464.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru