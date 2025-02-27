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Спутниковая связь Спутниковый модем SCPC, Single Channel per Carrier MCPC, Multiply Channels per Carrirer
Спутниковая связь и организации, системы, технологии, персоны:
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
|Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
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