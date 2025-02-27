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Спутниковая связь Спутниковый модем SCPC, Single Channel per Carrier MCPC, Multiply Channels per Carrirer



27.02.2025 «РТКОММ» расширяет применение отечественного оборудования для подключения базовых станций 1
23.04.2024 «Ростелеком» создал российское оборудование для спутникового интернета 1
23.03.2012 «Романтис» распространяет действие соглашения о сотрудничестве с «Космической связью» на новый спутник «Экспресс-АМ8» 1
30.09.2004 "Сатпро" представила телекоммуникационные решения на базе спутниковой связи 1
22.03.2002 Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике 1
11.02.2002 "Московский Телепорт" представила новую услугу для операторов связи и интернет-провайдеров 1
22.02.2001 "Московский Телепорт" представил технологии для спутниковых мультимедийных сетей на базе Frame Relay 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Спутниковая связь и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 3
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Московский телепорт 20 3
Ростелеком 9768 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 368 2
Hughes 111 2
МегаФон 8969 1
Cisco Systems 5125 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12815 1
Intel Corporation 12225 1
Toshiba Corporation 2931 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Vodafone Group 1370 1
Lenovo Motorola 3502 1
Deutsche Telekom 911 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Webmoney 542 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Цифра ГК 2442 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Сонет 169 1
Прайм Груп - Prime Group 73 1
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 118 1
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Альтегроскай 56 1
Globalstar - Глобалстар 182 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 331 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 216 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 57 1
SingTel Mobile - Singapore Telecommunications 152 1
Bezeq Israel Telecom - Bezeq Telecommunications - Безек - Безек Бейнлеуми 30 1
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 97 1
GM - Hughes - DirecTV 118 1
PCCW - Pacific Century CyberWorks Limited 80 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 24 1
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 63 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 921 1
Boeing 1013 1
Walt Disney Company 624 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 678 1
Lockheed Martin 759 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
IAI - Israel Aerospace Industries 45 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
Автокард холдинг 21 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2890 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1531 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 505 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 637 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 617 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 106 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 129 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5485 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6282 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 141 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6989 7
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 6
Спутниковая связь - SCPC - Single Carrier Per Channel - Single Channel Per Carrier - выделенные спутниковые каналы 27 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16051 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2856 4
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 136 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12640 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 3
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24623 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9352 3
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8219 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1472 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3998 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2726 2
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 63 2
TDMA - Time Division Multiple Access - Множественный доступ с разделением по времени - способ использования радиочастот 180 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 658 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9805 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2283 2
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 155 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4687 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9400 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3869 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12121 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7104 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2930 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 972 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 403 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3758 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10593 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27976 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7161 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12827 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 376 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1607 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5257 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 468 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 391 1
Ростелеком - РТКомм.РУ SenSat 17 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4992 1
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
Romantis UHP - Универсальная Аппаратная Платформа 1 1
Rubetek Cosmos RSCM - Rubetek Cosmos RSCT - Rubetek Cosmos RSCH - оборудование для спутникового интернета 1 1
Ратиев Сергей 26 1
Пехтерев Сергей 54 1
Кайгородов Михаил 5 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 127 1
Chambers John - Чемберс Джон 121 1
Ковалев Андрей 29 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Шалахметова Асель 2 1
Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
Stanghelle Harald - Штанге Харалд 3 1
Гусь Владимир 3 1
Шахгильдян Ваган 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14227 2
Европа 21812 2
Азия - Азиатский регион 5559 2
Израиль 2738 2
Германия - Федеративная Республика 12712 2
Африка - Африканский регион 3489 2
Ближний Восток 2954 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 420 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17155 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 939 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2933 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1042 1
Земля - планета Солнечной системы 10409 1
Япония 13311 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17505 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7515 1
Индия - Bharat 5477 1
Америка - Американский регион 2167 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3535 1
Америка Южная 854 1
Канада 4896 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1671 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1742 1
Италия - Итальянская Республика 4361 1
Франция - Французская Республика 7865 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3131 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2684 1
Индонезия - Республика 961 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 481 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2512 1
Испания - Королевство 3718 1
Америка Латинская 1818 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1121 1
Нидерланды 3531 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4872 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5688 2
Энергетика - Energy - Energetically 5134 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11024 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7542 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2769 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8789 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18706 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5561 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6441 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1292 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8666 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 100 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5866 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 704 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13683 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4493 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10015 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6964 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6746 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2450 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3563 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16420 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2504 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2413 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9913 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 412 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 512 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1795 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 132 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 459 1
Минцифры РФ - Стратегия развития телекоммуникационной отрасли - Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации на 25 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 418 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
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