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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Спутниковая связь Спутниковые технологии



03.03.2021 РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке
19.11.2020 РТКОММ предоставил «Мегафону» спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке
04.04.2019 «Билайн» запустил новые спутниковые каналы для бизнеса, покрывающие связью всю Россию
22.01.2019 Назло OneWeb: Россиянам запретили ввозить в страну спутниковые телефоны
06.11.2018 Частникам запретят ввозить в Россию спутниковые телефоны
21.06.2018 В преддверии ЧМ-2018 спутниковые операторы массово провели съемку новых и реконструированных стадионов. Фото

Публикаций - 142, упоминаний - 143
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
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