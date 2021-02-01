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Спорт Спортивные мероприятия



01.02.2021 Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» начнет работать в 2021 году
28.09.2020 В Ульяновске прошла первая «цифровая прокачка» отрасли физической культуры и спорта
13.02.2020 Canyon представила спортивные смарт-часы Oregano
11.02.2020 За «диджитализацию» Сбербанка будет отвечать экс-зампред Правительства по вопросам культуры и спорта
14.10.2019 СК «Лужники» использовал сеть 5G «Билайн» для распределения потоков болельщиков
23.09.2019 Huawei представила новый фитнес-браслет Band 4e. Цена
13.09.2019 Билайн запустил пилотную зону 5G в Лужниках с применением инновационного технологического решения Huawei
14.12.2018 Обзор современной линейки спортивных наушников JBL
25.07.2018 «Триколор ТВ» в партнерстве с «Медиа альянсом» запускают трансляцию спортивного канала Eurosport 4К
19.07.2018 В Москве обсудили развитие киберспорта в рамках круглого стола «Киберспорт на стадионе. Новые спортивные форматы»
27.06.2018 «Ростелеком» включил «умное» освещение на спортивных аренах столицы Югры
25.05.2018 ФК «Зенит» и SAP CIS подготовят специалистов для индустрии спортивного маркетинга
14.03.2018 МГТС обеспечит бизнес спортивными HD-каналами к Чемпионату мира по футболу
15.12.2016 «Крок» открыл новое направление в СПОРТе — лабораторию SDN-решений
12.10.2015 В мобильной «Рамблер.Кассе» теперь можно купить билеты на спортивные мероприятия
04.09.2014 «Акадо Телеком» начинает трансляцию двух новых спортивных каналов
21.06.2013 «1С-Рарус» автоматизировал деятельность фонда «Спорт»
01.11.2010 Mail.Ru запустила собственное издание о спорте
21.08.2009 Хоккеисты «Ак Барс» внедрили Axapta
29.11.2007 Телеканал «Спорт» начинает интернет-вещание на базе Microsoft Silverlight
05.10.2006 Nokia 5500 - самый "экстремальный" телефон из Финляндии
20.06.2003 Пришествие "Спорта" не состоялось
19.06.2003 Телеканал "Спорт" начинает вещание в Москве на шестой кнопке
06.06.2003 Российский "Спорт" - к старту готов
21.05.2003 Федеральный спортивный телеканал "Спорт" выйдет в эфир 12 июня

Публикаций - 488, упоминаний - 577
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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Создано именных указателей - 71187.
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