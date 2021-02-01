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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Спорт Спортивная сфера Спортивные мероприятия



01.02.2021 Единая цифровая платформа «Физическая культура и спорт» начнет работать в 2021 году
28.09.2020 В Ульяновске прошла первая «цифровая прокачка» отрасли физической культуры и спорта
13.02.2020 Canyon представила спортивные смарт-часы Oregano
11.02.2020 За «диджитализацию» Сбербанка будет отвечать экс-зампред Правительства по вопросам культуры и спорта
14.10.2019 СК «Лужники» использовал сеть 5G «Билайн» для распределения потоков болельщиков
23.09.2019 Huawei представила новый фитнес-браслет Band 4e. Цена
13.09.2019 Билайн запустил пилотную зону 5G в Лужниках с применением инновационного технологического решения Huawei
14.12.2018 Обзор современной линейки спортивных наушников JBL
25.07.2018 «Триколор ТВ» в партнерстве с «Медиа альянсом» запускают трансляцию спортивного канала Eurosport 4К
19.07.2018 В Москве обсудили развитие киберспорта в рамках круглого стола «Киберспорт на стадионе. Новые спортивные форматы»
27.06.2018 «Ростелеком» включил «умное» освещение на спортивных аренах столицы Югры
25.05.2018 ФК «Зенит» и SAP CIS подготовят специалистов для индустрии спортивного маркетинга
14.03.2018 МГТС обеспечит бизнес спортивными HD-каналами к Чемпионату мира по футболу
15.12.2016 «Крок» открыл новое направление в СПОРТе — лабораторию SDN-решений
12.10.2015 В мобильной «Рамблер.Кассе» теперь можно купить билеты на спортивные мероприятия
04.09.2014 «Акадо Телеком» начинает трансляцию двух новых спортивных каналов
21.06.2013 «1С-Рарус» автоматизировал деятельность фонда «Спорт»
01.11.2010 Mail.Ru запустила собственное издание о спорте
21.08.2009 Хоккеисты «Ак Барс» внедрили Axapta
29.11.2007 Телеканал «Спорт» начинает интернет-вещание на базе Microsoft Silverlight
05.10.2006 Nokia 5500 - самый "экстремальный" телефон из Финляндии
20.06.2003 Пришествие "Спорта" не состоялось
19.06.2003 Телеканал "Спорт" начинает вещание в Москве на шестой кнопке
06.06.2003 Российский "Спорт" - к старту готов
21.05.2003 Федеральный спортивный телеканал "Спорт" выйдет в эфир 12 июня

Публикаций - 2033, упоминаний - 2877

Спорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 89
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 43
Huawei 3222 43
Yandex - Яндекс 5015 40
Ростех - Ростехнологии 2532 32
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 27
Apple Inc 10683 26
VK - Mail.ru Group 3057 25
Meta Platforms - Facebook 4267 25
SAP SE 4595 21
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 297 16
Крок - Croc 1616 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 12
Cisco Systems 4720 12
Барс груп 499 10
Acer Group 2311 10
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 8
Intel Corporation 11262 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 6
Корус Консалтинг ГК 1014 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 6
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 118 6
Qualcomm Technologies 1639 6
Oracle Corporation 6035 5
Red Hat 1183 3
DEXP 33 2
PayPal 634 2
NVision Group - Энвижн Груп 660 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 2
Extreme Networks 99 2
Dassault Systemes 201 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
Leta Group 271 2
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 168 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 1
Stripe 21 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 11
Связной ГК 1190 9
Газпром ПАО 1008 8
Hyundai Motor 316 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 4
Роснефть НК 434 3
X5 Group 709 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
ЦИАН - CIAN 62 2
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 61 2
FILA 3 2
Worldpay - Платежная процессинговая компания 13 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 44 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
Возрождение - Коммерческий банк 186 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 1
McDonald’s - Макдоналдс 190 1
О2О Delivery club 171 1
Ситимобил - Служба такси 136 1
Mack Trucks 2 1
Совкомбанк ПАО 171 1
Правительство РФ 8292 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 38
Президент Российской Федерации 3770 35
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 33
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 12
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 9
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 2
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 8
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
Демократическая политическая партия США 91 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 250
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 194
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 174
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 164
Website - Вебсайт 9736 86
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 85
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 4104 62
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 62
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 60
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 59
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 54
Сервер - Серверные платформы 10956 54
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 53
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 52
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 44
5G - Пятое поколение мобильной связи 2529 43
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 41
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 41
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 39
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 39
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 37
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 37
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 37
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 35
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 34
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 26
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 25
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 2589 19
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 18
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 18
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5622 17
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 795 16
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 16
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 16
Электроника - Электронные устройства - Промышленное производство и разработка электроники 992 16
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 712 15
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1197 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 12
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 1598 12
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 574 11
Google Android 11959 89
Apple iOS 6422 61
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 26
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 13
Huawei Watch GT - Умные часы 57 9
Huawei Mate - серия смартфонов 250 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 8
Microsoft Office 3247 8
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 6
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 6
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 504 6
ЕМИАС Электронный рецепт 63 6
IBM Watson 144 5
Apple MacBook Air - Ноутбук 697 4
WhatsApp Messenger 745 3
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 51 3
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 59 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 3
Google YouTube Music 29 3
Huawei FreeLace - Наушники 10 2
Depositphotos - фотобанк 385 2
Google AOSP - Android Open Source Project 46 2
Apache Hadoop 356 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 106 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 228 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 522 2
Microsoft Visual Studio 324 2
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 2
Apple iMac - Серия моноблоков 436 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 334 2
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 19 2
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 84 2
Microsoft Teams 309 2
Microsoft DirectX 686 2
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 51 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 27 2
СКБ Контур - Контур.ОФД 13 2
Мишустин Михаил 376 10
Чернышенко Дмитрий 320 10
Сергунина Наталья 223 8
Бокова Людмила 80 3
Климарев Михаил 47 3
Клишас Андрей 45 2
Назаров Алексей 69 2
Солодовников Денис 93 2
Schubmehl Dave - Шабмель Дэйв 1 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Копейка Ольга 2 1
Bin Salman Alsaud Mohammed - бен Салман Мухаммед 1 1
Hunt Troy - Хант Трой 5 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 64
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 62
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 60
Германия - Федеративная Республика 8903 30
Земля - планета Солнечной системы 7427 19
Европа Восточная 2927 18
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 18
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 14
Украина 6212 12
Россия - УФО - Свердловская область 1102 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 11
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 11
Россия - УФО - Тюменская область 838 10
Россия - СФО - Кемеровская область 673 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 8
Израиль 1756 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 7
Россия - ЦФО - Тульская область 965 6
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 6
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 6
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 320 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика 404 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 5
Польша - Республика 1559 4
Россия - ПФО - Самарская область 939 4
Китай - Тайвань 2115 3
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 339 3
Россия - ПФО - Оренбургская область 437 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 511 2
Германия - Берлин 635 2
Норвегия - Королевство 1155 2
Узбекистан - Республика 1285 2
США - Нью-Йорк - Манхэттен 107 1
Южная Корея - Сеул 320 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 68 1
Греция - Греческая Республика 744 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 99
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 40
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 22
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 15
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 14
Мошенничество - Махинации 2142 12
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 10
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 8
Пиратство - Авторское право 592 7
Cashback - Кэшбэк 199 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 5
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 3
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 1
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 89 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 11 1
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 1
Цифровой регион - Федеральный проект 55 1
Из рук в руки - irr.ru 41 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 2
SAS Academy 4 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 29
Red Bull Air Race 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182669, в очереди разбора - 962857.
Создано именных указателей - 77327.
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