Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Спорт Спортивная сфера Спортивные мероприятия
Публикаций - 2033, упоминаний - 2877
Спорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Data Insight - Исследовательское агентство 86 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1182669, в очереди разбора - 962857.
Создано именных указателей - 77327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1182669, в очереди разбора - 962857.
Создано именных указателей - 77327.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru