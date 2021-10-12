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Специальный административный район Гонконг


12.10.2021 Крупнейший производитель ПК в мире одним махом обрушил свои акции в пропасть 1
30.09.2021 Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO 1
31.08.2021 Топ-менеджера Cisco посадили в тюрьму за «откаты» 1
30.08.2021 Хозяева знаменитого трояна-шифровальщика внезапно выпустили мастер-ключ для помощи всем, кого обидели 1
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме 1
10.06.2021 Сооснователь «Рокетбанка» создал сервис, который работает вместо бухгалтера и секретарши 1
07.06.2021 На складе Xiaomi произошел мощный взрыв 2
04.06.2021 Пользователям придется раскошелиться. Грядет безудержный рост цен на SSD 1
27.05.2021 В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка 1
26.05.2021 Где на самом деле делают смартфоны: не только в Китае 2
21.05.2021 Владельцев iPhone по всему миру могут оставить без WhatsApp 1
12.05.2021 Xiaomi уделала Америку 1
12.05.2021 «Яндекс» попал под налоговый удар российских властей 1
11.05.2021 В России в разы подорожали жесткие диски 1
11.05.2021 Новая криптовалюта, придуманная создателем Torrent, уничтожает SSD-диски за считанные дни 1
29.04.2021 МТС включила связь 5G-ready на всех станциях и в более 40% перегонов петербургского метро 1
23.04.2021 AppDynamics расширяет географию присутствия SaaS на пять новых регионов 2
19.04.2021 Новая разработка изобретателя торрентов взвинтит во всем мире цены на жесткие диски и SSD 1
08.04.2021 Толпы хакеров набросились на ПО SAP 1
30.03.2021 Mail.ru выпустила суперприложение. Что оно умеет 1
30.03.2021 Исследование Cisco: ИТ-службам требуются решения для совместной работы, облачные технологии и продукты безопасности 1
05.03.2021 Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
20.02.2021 WhatsApp навсегда запретит миллионам пользователей отправлять и получать сообщения 1
19.02.2021 «Мегафон» достиг гигабитных скоростей в международном 5G-роуминге 1
17.02.2021 Исследование ИЦ «Ай-Теко»: Россия на третьем месте по числу патентных заявок на блокчейн-технологии 1
09.02.2021 Северная Корея резко нарастила ядерный потенциал на деньги, украденные ее хакерами 1
01.02.2021 Взломан Android-эмулятор Noxplayer 1
25.01.2021 Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram 2
21.01.2021 В Москве тестируют беспилотное аэротакси 1
08.01.2021 Через Telegram можно узнать реальный адрес человека. И для этого не нужно быть хакером 1
30.12.2020 Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах 1
23.12.2020 Navicon обновил ERP-систему в зарубежных офисах «ВТБ капитала» 1
16.12.2020 В России проведено первое сравнение вендоров Wi-Fi 6.  Что выяснили специалисты «Инфосистемы Джет»? 1
23.11.2020 ZTE и China Mobile разработали решение для многомерной защиты 1
23.11.2020 Артак Оганесян, EPAM: Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
20.10.2020 «1С-Рарус» завершила автоматизацию иностранных офисов ГК SPLAT 2
14.10.2020 Apple представила умную колонку HomePod mini. Цена 1
07.10.2020 Один из крупнейших ИТ-поставщиков Сингапура Pericom Singapore вошел в состав ГК Abbyy 1
25.09.2020 Telegram сломался по всему миру в третий раз за неделю и пятый раз за месяц 1

Публикаций - 546, упоминаний - 690

Специальный административный район Гонконг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 39
Apple Inc - Эппл Рус 7680 32
Samsung Electronics 5633 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 22
Google LLC 7128 21
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 16
VK - Mail.ru Group 2482 15
Yandex - Яндекс 4099 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 11
IBM 3527 10
Xiaomi 904 10
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 9
Cisco Systems 2037 9
Huawei 2726 8
Twitter 2204 8
Telegram Group 702 8
Facebook 3765 8
Intel Corporation 4152 7
АФК Система ПАО 991 6
SAP SE 3207 6
ZTE Corporation 549 6
China Mobile 186 5
Lenovo Group 1636 5
Oracle Corporation 3331 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 5
Alibaba Group 298 4
Qualcomm Technologies 1001 4
Микрон - Micron 365 4
Tencent 93 4
Alphabet 74 4
Ангстрем-Т 95 4
ByteDance 16 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
SEC Consult Services 929 4
Abbyy 793 4
Amazon Inc - Amazon.com 1467 3
РТИ 122 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 9
Walmart - Wal-Mart Stores 151 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
Альфа-Банк 1123 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 4
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 3
Telconet Capital 24 3
Транснефть 159 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
SoftBank Group 101 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 3
Газпром нефть 380 3
Яндекс.Такси 271 2
DST Global 165 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
S7 Airlines 79 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
Техносила 133 2
Maersk 10 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 3 2
Garsdale Services 36 2
Alaska Airlines 10 2
Cybernaut 4 2
Синалоа - Тихоокеанский наркокартель 4 2
Uber Technologies 258 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 15 2
Ангелы ада - мотоклуб 3 2
CyberPlat - КиберПлат 201 2
Virtus.pro 12 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Freedom International Group 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 4
Президент США 105 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 4
Пентагон - Министерство обороны США 277 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 3
World Bank Group - Всемирный банк 128 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 2
Верховный суд Каймановых островов 4 2
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 4 2
RCMP - Royal Canadian Mounted Police - КККП - Королевская канадская конная полиция 2 2
Международный трибунал Сингапура 2 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
ВС КНР - Народно-освободительная армия Китая 3 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 96 2
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
ДИТ Москвы - Smart City Lab 8 1
Правительство РФ 2200 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 9
Руссофт - Russoft 250 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 7 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
OpenChain 1 1
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 33
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 19
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 11
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 7
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 5
Lightning 131 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 4
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 4
Smartphone - Смартфон 773 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 4
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 431 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 3
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 297 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 3
Google Android 10750 43
Apple iOS 5741 31
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 22
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 15
Microsoft Windows 10 6612 14
Linux OS 4243 13
Apple iPad 3263 12
Google Play - Google Store - Android Market 2515 12
Apple iPhone 6 547 11
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 10
WhatsApp Messenger 654 10
Apple iPhone 5 710 7
Samsung Galaxy Note 558 7
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 6
Apple iPhone 7 246 6
Nvidia GeForce GTX 2054 6
WeChat - Мессенджер 96 6
Apple - App Store 2198 5
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 4
Microsoft Windows 850 4
Chia - криптовалюта 8 4
Apple iPhone 3 383 4
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 93 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 4
ByteDance Douyin 5 4
Apple iPad Pro 226 4
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 4
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 154 4
ByteDance TikTok 95 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 3
Microsoft Azure 1171 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 3
Facebook Instagram - Инстаграм 569 3
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 3
Apple iPhone 8 157 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 3
Microsoft Office 365 769 3
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 3
Apple macOS 922 3
Abbyy FlexiCapture 127 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 9
Путин Владимир 1820 8
Никифоров Николай 1126 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 6
Рейман Леонид 408 5
Медведев Дмитрий 1433 5
Дуров Павел 216 5
Иванов Сергей 170 4
Лямин Александр 59 3
Макаров Андрей 18 2
Ireland Bradley - Айленд Брэдли 3 2
Мартынов Владислав 78 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 41 2
Шушкин Дмитрий 92 2
Emerson Marc - Эмерсон Марк 2 2
Дворкович Аркадий 169 2
Ефимов Владимир 32 2
Авдолян Альберт 28 2
Галушкин Олег 168 2
Sie Winston - Си Уинстон 7 2
Чемезов Сергей 121 2
Герасимов Александр 40 2
Persson Ulf - Перссон Ульф 4 2
Сергеев Александр 21 2
Липич Григорий 48 2
Фурсин Алексей 100 2
Добкин Аркадий 54 2
Кокорич Михаил 3 2
Ross Wilbur - Росс Уилбур 4 2
Лебедев Павел 21 2
Ramos Vincent - Рамос Винсент 4 2
Лысенко Эдуард 209 2
Хан Дмитрий 2 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 1
Мишустин Михаил 302 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Носков Константин 201 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 285
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 259
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 233
Япония 2760 128
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 103
Германия - Федеративная Республика 3614 95
Франция - Французская Республика 2112 78
Индия - Республика 2161 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 73
Европа 3730 70
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 57
Украина 3347 39
Казахстан - Республика 2621 36
Бразилия - Федеративная Республика 1121 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 31
Беларусь - Белоруссия 2081 27
Сингапур - Республика 808 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 25
Китай - Тайвань 589 24
Канада 1294 19
Азия - Азиатский регион 1512 18
Австралия - Австралийский Союз 1118 17
Восточная Европа 1669 16
Южная Корея - Республика 1450 15
Китай - Специальный административный район Макао (Аомынь) 41 13
Великобритания - Лондон 816 11
США - Нью-Йорк 1087 11
Аргентина - Аргентинская Республика 187 11
Новая Зеландия 290 10
Нидерланды 970 9
Польша - Республика 824 9
Испания - Королевство 1248 9
Россия - СФО - Новосибирск 1956 8
Европа Западная 610 8
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 8
Италия - Итальянская Республика 1371 7
Таиланд - Королевство 357 7
Россия - ПФО - Казань 1510 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 7
Эстония - Эстонская Республика 413 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
Русский язык 970 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 2
Космодром Байконур 97 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 1
Ордена Великобритании - Орденская система Британской империи 3 1
Конституция США 18 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации 25 1
Международная кооперация и экспорт - национальный проект - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 3 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 51 1
FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 20 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 1
ЕИРЦ - Единый информационно-расчетный центр 39 1
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 11 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
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