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Спам Спамминг Spam Анти-спам решения Спам-фильтр технологии борьбы со спамом

Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом

Спам-фильтр — это автоматизированный механизм, который определяет, является ли электронное письмо спамом. Как только система распознает нежелательную почту, то предотвращает ее доставку в почтовый ящик получателя. Все спам-фильтры можно разделить на два вида: автоматические и неавтоматические. Как и следует из названия, первые полностью управляются системой, вторые настраиваются тем или иным пользователем в ручном режиме, чаще всего основаны на списке стоп-слов.

 


20.06.2022 Россия тонет в непрошенных рекламных звонках, их число неудержимо растет
01.06.2022 Телефонным спамерам пришел конец. Запущена всероссийская система блокировки назойливых абонентов
26.04.2022 «ГПБ мобайл» запустил услугу «Антиспам» для борьбы с нежелательными звонками
04.04.2022 Без рекламы и спама: VK представила «Детскую почту»
21.03.2022 Власти уничтожат популярный ИТ-бизнес, но россиянам это понравится
03.02.2022 «Тинькофф» и Skillbox помогут спамерам найти новую профессию
10.01.2022 Как русские спамеры победили в мировой войне с разработчиками антиспама
25.11.2021 У бизнеса появилась возможность бесплатно защитить своих клиентов и сотрудников от фишинга, спама и кибермошенников
10.11.2021 «Тинькофф мобайл» запустил определитель номера для защиты от мошенников и спам звонков для Android
15.10.2021 Центр цифровой экспертизы Роскачества: хакеры научились обманывать антиспам-фильтры Gmail
03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков
28.07.2021 Конкуренты атаковали «русских хакеров» порно-спамом и требуют выкуп за то, чтобы перестать
21.07.2021 Спам или нет — как проверить ссылку на достоверность
04.06.2021 Власти сговорились с «Билайном», МТС, «Мегафоном» и Tele2 вместе убить телефонный спам
03.06.2021 Tele2 подписала меморандум с ФАС о противодействии голосовому спаму
27.05.2021 МТС отправит спамеров говорить с автоответчиком
17.05.2021 Исследование Tinkoff Data: более 90% россиян сталкиваются со звонками спамеров и мошенников
08.04.2021 «Лаборатория Касперского»: доля спам-звонков в первом квартале 2021 года составила 70%
12.03.2021 Как Microsoft ловила известного русского пирата на педофилии
05.02.2021 МВД собралось получить доступ к контактам в телефонах россиян. На это потратят десятки миллионов рублей
02.02.2021 «Яндекс» назвал самые популярные темы для спама в России
12.01.2021 Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения
06.01.2021 «Русские хакеры» научились рассылать спам в обход защиты. Программа хорошо продается в даркнете
22.12.2020 «Тинькофф» запустил собственный определитель номера для защиты от мошенников и спам-звонков
05.11.2020 «Лаборатория Касперского»: доля спам-звонков в 2020 году составила 63%
23.09.2020 «Доктор Веб»: предприятия ТЭК России подверглись спам-атаке с целью промышленного шпионажа
12.08.2020 Viber запускает новые инструменты для борьбы со спамом
24.07.2020 «Почта Mail.ru» обновила систему борьбы с мошенниками
09.06.2020 Samsung скопирует самую жуткую «фишку» Xiaomi: в смартфонах появится неотключаемая реклама
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики
23.09.2019 Почивший банковский ботнет ожил и стал дистрибутором сторонних вредоносов
14.08.2019 «Лаборатория Касперского» проанализировала динамику спам-звонков
12.08.2019 «Лаборатория Касперского» о спаме с сайтов компаний
10.06.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую схему мошенничества в онлайн-календарях
08.04.2019 В Facebook обнаружился маркетплейс краденых данных и хакерских инструментов на 400 тыс. участников
12.10.2018 В США телефонный спам зарегулируют вплоть до запрета
16.07.2018 Власти обвинили в спаме МТС, «Билайн» и «Мегафон»
09.06.2018 Троян «Баба-яга» чинит зараженные сайты и «убивает» все другие вирусы
29.05.2018 Mail.Ru выпустил сервис массовых рассылок без «неприятного спама»
07.05.2018 Почему CRM превращается в спам-машину

Публикаций - 1272, упоминаний - 1915

Спам упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 442
Microsoft Corporation 22497 285
Google LLC 10352 180
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 165
Dr.Web - Доктор Веб 1186 142
Meta Platforms - Facebook 4267 134
VK - Mail.ru Group 3057 123
Yandex - Яндекс 5015 118
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 100
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 89
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 80
Yahoo! 3603 73
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 71
Twitter 2493 66
IBM - International Business Machines Corp 8941 62
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 61
AOL Inc 1525 55
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 55
Apple Inc 10683 55
Trend Micro 567 54
Softline - Софтлайн 1870 53
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 50
Cisco Systems 4720 48
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 490 47
PayPal 634 46
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 41
Sophos 392 39
Fortinet 320 36
Check Point Software Technologies 694 34
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 147 33
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 117 33
Amazon Inc - Amazon.com 2650 32
VMware 2025 32
Telegram Group 805 31
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 31
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 30
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 27
Oracle Corporation 6035 26
Rambler Group - Рамблер ГК 811 26
eBay Inc 1576 42
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 40
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 32
Открытие ФК 2713 27
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 95 22
Visa International 1809 21
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 20
Почта России ПАО 1853 20
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 19
Аэрофлот - Aeroflot 648 19
LinkedIn 558 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 18
Assist - Ассист 183 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 16
Май - Российская торговая компания 416 15
Лента - Сеть розничной торговли 912 15
Точка 1820 15
Альфа-Банк 1476 15
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 125 13
Главмед - Glavmed - медицинская компания 13 12
Россети Ленэнерго 786 12
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 11
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 10
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 9
РЖД - Российские железные дороги 1458 9
ВТБ - ВТБ24 658 8
Bank of America - Банк Америки 219 8
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 6
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 0 6
Резонанс НПП 94 5
Газпром ПАО 1008 5
ГПБ - Газпромбанк 842 5
Citi - Citigroup 283 5
McDonald’s - Макдоналдс 190 5
Citi - Citibank - Ситибанк 265 5
Qiwi 878 5
Совкомбанк Совесть 95 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 4
HeadHunter Group - HH Group 423 4
Airbnb 76 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 136
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 57
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 54
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 50
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 47
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 43
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 39
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 37
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 37
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 37
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 35
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 27
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 22
Президент Российской Федерации 3770 21
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 15
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 14
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 147 13
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 13
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 12
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 12
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 11
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 11
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 45 10
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 10
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 8
Администрация Президента РФ 904 8
Европол - Полицейская служба Европейского союза 64 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 8
Верховный суд Российской Федерации 709 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 8
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 19
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 13
Информация для всех ОД - Общественное движение 65 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 8
Единая Россия - Политическая партия 246 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 5
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 5
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 4
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 4
Демократическая политическая партия США 91 3
Национальная коалиция против спама - Национальная Антиспам Коалиция 3 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 3
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 1 3
Linux Foundation 167 3
РосКомСвобода - Общественная организация 82 3
АФТ - Ассоциация Финтех 251 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
ASTA - Anti-Spam Technical Alliance - Анти-спамовый альянс - Антиспамерский технический альянс 2 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 77 2
Web development - Веб-разработка 0 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 34 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 2
Аль-Каида - террористическая организация 53 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 2
CSA - Cloud Security Alliance 12 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 20 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 13 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 35 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 1152
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 1006
Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 995
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 695
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 685
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 613
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 527
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 414
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 410
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 8 325
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 297
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 4447 253
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 249
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 243
Фишинг - Phishing 644 237
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 225
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 194
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 191
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1831 190
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 186
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 186
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 185
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 178
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 177
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 161
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 156
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Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 146
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 5208 144
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 137
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 133
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 133
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 648 128
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 314 124
Google Android 11959 185
Microsoft Windows 10 11713 178
ЭОС Дело СЭД 4365 130
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 121
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 113
Linux OS 7669 91
Apple iOS 6422 81
Microsoft Exchange 1222 73
Microsoft Windows 2000 2856 71
Microsoft Office 3247 67
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 438 66
Apple iPhone 6 2649 61
LG 75SM99 2832 61
Microsoft Outlook 1241 60
Kaspersky Internet Security 366 55
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 46
Google Play - Google Store - Android Market 2732 46
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 295 45
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 44
Google Chrome - браузер 1270 44
Microsoft Windows Live Hotmail 287 42
Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского 409 39
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 39
Microsoft Windows 2104 38
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 38
Google Gmail 802 37
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 36
Mozilla Firefox - браузер 1738 36
Microsoft Edge - браузер 1891 35
JavaScript - JS - язык программирования 959 34
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 304 33
Microsoft Skype 1940 33
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 31
VK - Mail.Ru Почта 206 31
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 54 31
WhatsApp Messenger 745 30
Microsoft Exchange Server 376 29
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 29
Nokia Symbian OS 1388 29
Microsoft Office 365 834 28
Земков Сергей 156 36
Дуров Павел 230 22
Врублевский Павел 88 20
Артамонова Анна 182 19
Альтовский Евгений 40 18
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Cluley Graham - Клули Грэхем 122 15
Дягилев Василий 83 14
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 14
Путин Владимир 2542 13
Касперский Евгений 290 12
Артимович Игорь 26 12
Гусев Игорь 16 12
Аитов Тимур 188 10
Галушкин Олег 173 10
Власова Анна 21 10
Цыплухин Владислав 40 9
Гудкова Дарья 11 9
Хренов Сергей 25 9
Пермяков Максим 25 9
Наместникова Мария 20 8
Ковалев Александр 157 8
Зенкин Денис 262 8
Щербакова Татьяна 13 8
Гвоздев Дмитрий 91 8
Артимовичи (братья) 17 8
Щеголев Игорь 685 8
Рейман Леонид 1009 7
Никишин Андрей 16 7
Михайлов Сергей 38 7
Горный Александр 38 7
Матросов Александр 44 7
Гаттаров Руслан 141 7
Никифоров Николай 1161 6
Наумов Виктор 124 6
Жаров Александр 171 6
Касперская Наталья 248 6
Ашманов Игорь 37 6
Медведев Дмитрий 1604 6
Навальный Алексей 60 6
Россия - РФ - Российская федерация 108428 1002
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 500
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 163
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 161
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 160
Европа 12319 127
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 117
Германия - Федеративная Республика 8903 113
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 102
Украина 6212 92
Индия - Республика 4263 89
Бразилия - Федеративная Республика 1945 76
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 73
Япония 10069 66
Южная Корея - Республика 4394 61
Франция - Французская Республика 5665 54
Италия - Итальянская Республика 3310 50
Испания - Королевство 2917 49
Австралия - Австралийский Союз 2791 49
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 48
Канада 3319 48
Нидерланды 2197 41
Беларусь - Белоруссия 3525 37
Азия - Азиатский регион 3803 36
Казахстан - Республика 4467 36
США - Калифорния 3381 30
Америка Латинская 1413 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 28
Польша - Республика 1559 28
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