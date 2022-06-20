Спам Спамминг Spam Анти-спам решения Спам-фильтр технологии борьбы со спамом
Спам-фильтр — это автоматизированный механизм, который определяет, является ли электронное письмо спамом. Как только система распознает нежелательную почту, то предотвращает ее доставку в почтовый ящик получателя. Все спам-фильтры можно разделить на два вида: автоматические и неавтоматические. Как и следует из названия, первые полностью управляются системой, вторые настраиваются тем или иным пользователем в ручном режиме, чаще всего основаны на списке стоп-слов.
Спам упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Земков Сергей 156 36
|Дуров Павел 230 22
|Врублевский Павел 88 20
|Артамонова Анна 182 19
|Альтовский Евгений 40 18
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 15
|Cluley Graham - Клули Грэхем 122 15
|Дягилев Василий 83 14
|Krebs Brian - Кребс Брайан 48 14
|Путин Владимир 2542 13
|Касперский Евгений 290 12
|Артимович Игорь 26 12
|Гусев Игорь 16 12
|Аитов Тимур 188 10
|Галушкин Олег 173 10
|Власова Анна 21 10
|Цыплухин Владислав 40 9
|Гудкова Дарья 11 9
|Хренов Сергей 25 9
|Пермяков Максим 25 9
|Наместникова Мария 20 8
|Ковалев Александр 157 8
|Зенкин Денис 262 8
|Щербакова Татьяна 13 8
|Гвоздев Дмитрий 91 8
|Артимовичи (братья) 17 8
|Щеголев Игорь 685 8
|Рейман Леонид 1009 7
|Никишин Андрей 16 7
|Михайлов Сергей 38 7
|Горный Александр 38 7
|Матросов Александр 44 7
|Гаттаров Руслан 141 7
|Никифоров Николай 1161 6
|Наумов Виктор 124 6
|Жаров Александр 171 6
|Касперская Наталья 248 6
|Ашманов Игорь 37 6
|Медведев Дмитрий 1604 6
|Навальный Алексей 60 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.