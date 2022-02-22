Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Социальная инженерия Социальный инжиниринг Психологическое манипулирование людьми
Публикаций - 312, упоминаний - 337
Социальная инженерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МНТК Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Новосибирский филиал 1 1
|UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179724, в очереди разбора - 978764.
Создано именных указателей - 73302.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru