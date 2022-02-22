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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Социальная инженерия Социальный инжиниринг Психологическое манипулирование людьми



22.02.2022 «Лаборатория Касперского» и «Райффайзен банк» назвали тренды онлайн-мошенничества в 2021 году 1
07.02.2022 Власти потратят 1,2 млрд руб. на ИТ-систему автоматического выявления фальшивых QR-кодов о вакцинации 1
24.09.2021 Данные половины жителей Земли утекли в Сеть и выставлены на продажу. Спасибо Clubhouse и Facebook 1
03.09.2021 Приложение Kinbery будет уведомлять родителей о посещении детьми нежелательных сайтов 1
02.09.2021 «Лаборатория Касперского» обнаружила всплеск заражений новой версией банковского троянца QakBot 1
27.08.2021 За три месяца «Лаборатория Касперского» зафиксировала более 100 таргетированных почтовых атак на компании в России 1
13.08.2021 Что делать, если ваш смартфон взломали: советы ZOOM 1
12.08.2021 «Лаборатория Касперского» и ВТБ оценили объемы онлайн-мошенничества в первом полугодии 2021 1
12.08.2021 Исследование: 51% ИБ-специалистов чаще испытывают профессиональное выгорание в связи с участившимися кибератаками 1
09.08.2021 «Северокорейская» уязвимость в Internet Explorer используется для атак на крымских пользователей 1
09.08.2021 Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона 1
03.08.2021 Positive Technologies: активность APT-группировки, проявляющей интерес к госорганам по всему миру, впервые зафиксировали в России 1
30.07.2021 «Лаборатория Касперского»: во II квартале 2021 года выросло число сложных целевых атак 1
27.07.2021 Придуман новый способ грабить россиян через мессенджеры. В опасности деньги миллионов пользователей 1
27.07.2021 Шпионская программа захватывает макбуки и крадет данные из Telegram 1
22.07.2021 Bi.Zone обеспечила безопасность каналов платежей БПС-Сбербанк 1
21.07.2021 «Лаборатория Касперского»: почти каждый десятый инцидент кибербезопасности в организациях — критический 1
12.07.2021 ГРЧЦ проанализировал кибератаки на критическую информационную инфраструктуру 1
09.07.2021 «Сбер» успешно борется с киберугрозами в своих дочерних банках 1
09.07.2021 Эксперты «Юmoney» рассказали о главных киберугрозахах в 2021 году 1
28.06.2021 Group-IB защитила от вишинга клиентов Абсолют Банка 1
24.06.2021 «Лаборатория Касперского» выявила серию целевых атак программ-вымогателей 1
22.06.2021 «Вымпелком» и Generations приступили к отбору проектов в области персональной безопасности 1
21.06.2021 Эксперты «Информзащиты» рассказали как бороться с кражей аккаунта 2
21.06.2021 ВТБ застрахует карты и счета клиентов от мошенничества 1
15.06.2021 «Юла» представила публичный отчет о борьбе с мошенниками за первый квартал 2021 года 2
10.06.2021 Российский бизнес учится противостоять кибератакам новых типов 1
27.05.2021 Оксана Сивокобильска, банк «Санкт-Петербург»: Российские банки занимают лидирующие позиции в мире по глубине цифровизации 1
20.05.2021 М1Cloud запустил услугу двухфакторной аутентификации 1
17.05.2021 Исследование Tinkoff Data: более 90% россиян сталкиваются со звонками спамеров и мошенников 1
28.04.2021 Эксперты «Информзащиты» предупреждают об угрозе со стороны черных майнеров 1
28.04.2021 ВТБ запускает новые способы борьбы с мошенниками 1
23.04.2021 «Лаборатория Касперского»: сайты более 100 российских компаний могли быть взломаны в результате новой мошеннической рассылки 1
23.04.2021 В мобильном банке «Сбера» появилась функция распознавания номеров мошенников 1
14.04.2021 Электронная замена водительских удостоверений, СНИЛС, ОМС и ИНН появится в России в этом году 1
13.04.2021 Эксперты Positive Technologies назвали главные технологические тренды развития систем Sandbox в ближайшие 3-5 лет 1
13.04.2021 У любого пользователя WhatsApp можно отобрать аккаунт. Для этого не нужно быть хакером 1
12.04.2021 Исследование Acronis: увеличение количества ИБ-решений не гарантирует улучшение защиты 1
07.04.2021 Киберпреступники используют Telegram-ботов и Google-формы для автоматизации фишинга 1
29.03.2021 Эксперты Positive Technologies зафиксировали резкий рост числа атак на торговые предприятия 1

Публикаций - 312, упоминаний - 337

Социальная инженерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 3870 34
Microsoft Corporation 22410 12
Meta Platforms - Facebook 4256 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 580 9
Google LLC 10211 8
Yandex - Яндекс 4962 8
VK - Mail.ru Group 3035 8
Fortinet 319 6
Check Point Software Technologies 693 6
Apple Inc 10647 5
Cisco Systems 4711 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2024 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7666 4
Telegram Group 800 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 419 4
Trend Micro 567 4
Huawei 3201 3
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 62 3
SEQ - SEC Consult Services 1394 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 3
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 40 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8736 2
SAP SE 4550 2
Sophos 392 2
Oracle Corporation 5997 2
PayPal 634 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2339 2
GitHub 482 2
Webroot Software 30 2
InfoWatch - Инфовотч 840 2
Элемент ГК - Elementec 1251 2
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 2
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1087 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1173 2
Trellix - FireEye 56 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6444 2
Intel Corporation 11222 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1637 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 404 2
Amazon Inc - Amazon.com 2640 2
АТАК - сеть магазинов 2602 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5154 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2089 6
Русагро Группа Компаний 181 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 249 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 768 2
Уралсиб Банк 475 1
Capital One 17 1
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 1
X5 Group 699 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 164 1
Открытие ФК 2513 1
Совкомбанк ПАО 169 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 261 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 44 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 29 1
АльфаСтрахование СГ 239 1
Adidas 127 1
Uber 286 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1296 1
Красный октябрь - кондитерская фабрика 26 1
UPS 124 1
Visa International 1751 1
Альфа-Капитал УК 56 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1015 1
Росводоканал 69 1
Альфа-Банк 1459 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 1
Qiwi 865 1
Геобанк КБ 38 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 80 1
Barclays 90 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 174 1
eBay Inc 1576 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 1
Coca-Cola Company 239 1
МКБ - Московский кредитный банк 321 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3219 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7935 7
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1936 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 11702 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 4
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 72 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2472 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1308 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2690 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1454 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 872 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2451 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1044 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2353 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 145 1
UK NHS - National Health Service - Национальная служба здравоохранения Великобритании 11 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2039 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1055 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 442 1
Правительство РФ 7872 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 984 1
Президент Российской Федерации 3537 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1220 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1321 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2142 1
U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 14 1
АФТ - Ассоциация Финтех 250 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
Демократическая политическая партия США 90 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10389 206
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3631 125
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 26372 80
Website - Вебсайт 7817 73
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3337 59
Сервер - Серверные платформы 8952 44
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1320 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18153 35
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2189 35
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3869 34
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1699 31
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 41773 29
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6388 25
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1440 23
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8895 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7958 22
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 339 22
Фишинг - Phishing 559 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11048 17
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1396 16
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 627 15
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 1884 14
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 3623 14
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 2683 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1894 13
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3076 13
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2458 12
Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 210 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2771 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 10123 10
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1924 9
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 88 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10529 8
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 282 8
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 572 8
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 513 8
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5012 8
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2095 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7447 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6559 7
Google Android 11911 20
Microsoft Windows 10 11444 18
Microsoft Office 3230 17
Apple iOS 6380 8
WhatsApp Messenger 741 7
Depositphotos - фотобанк 383 6
Group-IB FHP - Group-IB Fraud Hunting Platform - Group-IB Secure Bank / Secure Portal 25 5
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP 62 4
Microsoft Edge - браузер 1886 4
Google Chrome - браузер 1263 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2515 3
Microsoft Office Excel 795 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1566 2
Google Play - Google Store - Android Market 2721 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1308 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 117 2
Microsoft Office PowerPoint 636 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6196 2
Adobe Acrobat Reader 280 2
Apple macOS 1432 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 691 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 687 2
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 162 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 2
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 172 2
Linux OS 7630 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 297 2
Microsoft Windows 7 1777 2
InfoWatch TAD - InfoWatch Targeted Attack Detector 7 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 416 2
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 49 1
Samsung Pay 270 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 73 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1401 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 572 1
R-Style Softlab - InterBank 122 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 42 1
Apple Pay 423 1
Bitdefender Mobile Security 3 1
Кузнецов Станислав 76 2
Гвоздев Дмитрий 91 2
Мельникова Анастасия 196 2
Mitnick Kevin - Митник Кевин 48 2
Пригожин Евгений 4 1
Warner Mark - Уорнер Марк 5 1
Авезова Яна 10 1
Демидов Сергей 56 1
Нуйкин Андрей 34 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 48 1
Круглов Кирилл 7 1
van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 1
Плотко Сергей 4 1
Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
Чернов Иван 5 1
Muldowney Colston Tony - Тони Малдауни-Колстон 1 1
Симис Борис 14 1
Окулесский Василий 23 1
Larner Michael - Лернер Майкл 1 1
Прокопов Максим 6 1
Holste Martin - Хольсте Мартин 1 1
Крамаренко Сергей 1 1
Лазуков Дмитрий 1 1
Матросов Александр 44 1
Иванов Всеволод 6 1
Шойтов Александр 10 1
Щербакова Татьяна 13 1
Демидов Николай 2 1
Kujawa Adam - Куджава Адам 1 1
Акимов Максим 170 1
Каргалев Ярослав 11 1
Новиков Алексей 39 1
Гнедин Евгений 9 1
Андрияшин Алексей 13 1
Путин Сергей 41 1
Борисов Илья 26 1
Коробов Евгений 28 1
Купецкий Дмитрий 11 1
Сычев Артем 52 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11572 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45457 20
Россия - Российская федерация - РФ 106733 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13418 12
Германия - Федеративная Республика 8670 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13289 11
Украина 6103 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33378 9
Европа Восточная 2907 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12294 6
Европа 11557 5
Франция - Французская Республика 5566 4
Бразилия - Федеративная Республика 1937 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 826 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1549 2
Австралия - Австралийский Союз 2760 2
Индия - Республика 4236 2
США - Калифорния 3375 2
Россия - ПФО - Оренбургская область 434 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1211 2
Россия - УФО - Челябинская область 927 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 865 2
Испания - Королевство 2864 2
Швеция - Королевство 2030 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1893 2
Израиль 1749 2
Польша - Республика 1544 2
Россия - СФО - Новосибирск 3243 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12469 2
Нидерланды 2172 2
Великобритания - Лондон 2024 2
Узбекистан - Республика 1278 1
Эквадор - Республика 83 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 1
Россия - Сибирь 1523 1
Америка 1995 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2150 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1713 1
Америка Латинская 1408 1
Болгария - Республика 656 1
Мошенничество - Махинации 1734 64
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2561 59
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6637 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3867 13
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1769 8
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2707 7
Спам - Spam 619 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2435 5
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 15388 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1552 4
Человеческий фактор 1002 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2246 3
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 112 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10883 3
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 81 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 171 2
Русский язык 4773 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3880 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2383 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 334 2
Федеральное законодательство 1741 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1196 2
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 188 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 93 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1539 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2129 1
Фабрика троллей 4 1
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 471 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие предприятия - Горная промышленность 20 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 134 1
White Paper - официальная документация 5 1
БАД - Биологически активные добавки к пище 23 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 166 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1429 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 521 1
Пиратство - Авторское право 489 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 33 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1802 1
Cashback - Кэшбэк 199 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 577 2
TAdviser - Центр выбора технологий 241 2
Коммерсантъ - Издательский дом 867 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2253 1
The Verge - Издание 481 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10437 1
FT - Financial Times 1117 1
The Register 1284 1
BleepingComputer - Издание 156 1
Silicon 459 1
Открытые системы ИД 157 1
ФАН РИА - Федеральное агентство новостей 2 1
USA Really 1 1
Gartner 3300 5
IDC - International Data Corporation 4650 3
Juniper Research 466 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 931 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 177 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
Yankee Group 166 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
Javelin Strategy & Research 4 1
Comparitech 5 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 1
МНТК Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Новосибирский филиал 1 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 595 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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