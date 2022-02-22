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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Социальная инженерия Психологическое манипулирование людьми
Публикаций - 114, упоминаний - 120
Социальная инженерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузнецов Станислав 72 2
|Гвоздев Дмитрий 89 2
|Mitnick Kevin - Митник Кевин 48 2
|Прокопов Максим 6 1
|Чернов Иван 5 1
|Гинкул Андрей 2 1
|Водясов Алексей 110 1
|Иванова Елена 77 1
|Muldowney Colston Tony - Тони Малдауни-Колстон 1 1
|van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 1
|Щербакова Татьяна 13 1
|Симис Борис 13 1
|Окулесский Василий 23 1
|Larner Michael - Лернер Майкл 1 1
|Иванов Всеволод 6 1
|Holste Martin - Хольсте Мартин 1 1
|Акимов Максим 169 1
|Крамаренко Сергей 1 1
|Лазуков Дмитрий 1 1
|Демидов Николай 2 1
|Плотко Сергей 4 1
|Шойтов Александр 10 1
|Матросов Александр 44 1
|Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
|Залманов Дмитрий 22 1
|Новиков Алексей 39 1
|Гнедин Евгений 9 1
|Андрияшин Алексей 13 1
|Путин Сергей 41 1
|Борисов Илья 26 1
|Коробов Евгений 28 1
|Купецкий Дмитрий 11 1
|Сычев Артем 48 1
|Дуров Павел 225 1
|Зайцев Михаил 158 1
|Мальнев Алексей 11 1
|Сачков Илья 105 1
|Дрюков Владимир 30 1
|Каргалев Ярослав 11 1
|Скородумов Анатолий 64 1
|МНТК Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Новосибирский филиал 1 1
|UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru