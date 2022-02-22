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Социальная инженерия Психологическое манипулирование людьми



22.02.2022 «Лаборатория Касперского» и «Райффайзен банк» назвали тренды онлайн-мошенничества в 2021 году 1
07.02.2022 Власти потратят 1,2 млрд руб. на ИТ-систему автоматического выявления фальшивых QR-кодов о вакцинации 1
27.07.2021 Шпионская программа захватывает макбуки и крадет данные из Telegram 1
21.06.2021 Эксперты «Информзащиты» рассказали как бороться с кражей аккаунта 1
15.06.2021 «Юла» представила публичный отчет о борьбе с мошенниками за первый квартал 2021 года 1
13.04.2021 Эксперты Positive Technologies назвали главные технологические тренды развития систем Sandbox в ближайшие 3-5 лет 1
26.03.2021 Как COVID-19 изменил сферу информационной безопасности 1
21.01.2021 Евгений Коробов, «ВымпелКом»: Дистанционная работа спровоцировала рост атак с помощью шифровальщиков 1
26.11.2020 Крупнейший в мире доменный регистратор проворонил ключи к криптобиржам клиентов 1
29.09.2020 Исследование Microsoft: за год кибератаки стали более изощренными 1
27.08.2020 Северокорейские хакеры придумали топорный, но мощный способ атак на криптобиржи 1
06.05.2020 Мобильные устройства — одни из самых популярных «точек входа» для хакеров 1
23.03.2020 Мошенники начали красть деньги граждан через онлайн-сервисы российских банков 1
20.02.2020 Раскрученная интернет-премия «Лайк года» оказалась схемой с кражей денег у россиян 2
20.02.2020 У россиян украли полмиллиарда с помощью зарубежных банкоматов 2
05.02.2020 Tele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами 1
24.01.2020 Троянец Shlayer стал наиболее распространенной угрозой 2019 года для пользователей macOS в России 1
25.12.2019 Россельхозбанк внедрил электронную подпись для физических лиц в интернет- и мобильном банке 1
19.12.2019 Росбанк выбрал Group-IB в качестве стратегического партнера по кибербезопасности 2
09.12.2019 «Лаборатория Касперского» зафиксировала резкий всплеск активности онлайн-мошенников 1
09.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками 1
06.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками 1
29.11.2019 В России на 85% снизилась киберпреступность против банков 1
25.11.2019 Клиенты «Информзащиты» получат свой «Антифишинг» 1
25.11.2019 Райффайзенбанк и «Лаборатория Касперского» проанализировали тренды карточного фрода 2
22.11.2019 Positive Technologies: кибератаки все чаще носят целенаправленный характер 1
21.11.2019 Group-IB: шифровальщик Troldesh стал лидером по количеству атак 1
18.11.2019 Алексей Мальнев, «Инфосистемы Джет»: Безопасность должна приносить бизнесу новую функциональность, а не ограничения 1
05.11.2019 Выставлены на продажу данные клиентов Альфа-банка 1
22.10.2019 Group-IB и R-Style SoftLab обеспечат отпор финансовому мошенничеству 1
10.10.2019 Eset: банковский троян использовал Youtube для кражи криптовалюты 1
09.10.2019 В России создано ПО против мошенников, которые представляются «сотрудниками банка» 2
24.09.2019 BI.ZONE и «Мегафон» объединили усилия против банковского мошенничества 1
23.09.2019 Почивший банковский ботнет ожил и стал дистрибутором сторонних вредоносов 1
20.09.2019 ChronoPay обнаружила уязвимость при оплатах банковскими картами онлайн 1
13.09.2019 Россиянин, сидя в тюрьме, украл 2 миллиона с чужих банковских карт 1
27.08.2019 Group-IB и ЦФТ объединили технологии для борьбы с банковским мошенничеством 1
15.08.2019 МКБ внедрил систему обучения сотрудников противодействию киберугрозам 1
01.08.2019 Check Point: число атак на мобильный банкинг за год удвоилось 1
30.07.2019 Миллиард устройств на Android можно взломать, переслав им видео 1

Публикаций - 114, упоминаний - 120

Социальная инженерия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22058 5
Google LLC 9871 5
Trend Micro 565 4
Group-IB - Группа информационной безопасности 412 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 565 4
Telegram Group 716 4
Meta - Facebook 4176 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 779 3
SEQ - SEC Consult Services 1354 3
InfoWatch - Инфовотч 830 2
Webroot Software 29 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1895 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7615 2
Amazon Inc - Amazon.com 2575 2
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 54 2
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1078 2
Sophos 390 2
Элемент ГК - Elementec 579 2
Монитор безопасности 73 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3835 2
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 377 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1630 2
Trellix - FireEye 55 2
Fortinet 316 2
Ponemon Institute 74 1
Google DeepMind 18 1
MoneyTaker - Хакерская группировка 13 1
Atom Security - ранее AtomPark Software (Атом Безопасность) 16 1
IBM Security 19 1
Axxtel - Акстел-Безопасность 5 1
LastPass 18 1
Информзащита 634 1
BI.Zone 62 1
Форсайт - ранее ITG Consulting 74 1
IBM - International Business Machines Corp 8823 1
Lazarus - Хакерская группировка - BlueNorOff 39 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2301 1
Huawei 3105 1
Huawei Technologies 388 1
Radware 54 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5047 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 749 2
Barclays 89 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 44 1
Красный октябрь - кондитерская фабрика 26 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
ЦФЗ ВНДС - Центр Финансовой Защиты 3 1
Uber 278 1
МКБ - Московский кредитный банк 307 1
Coca-Cola Company 234 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 1
eBay Inc 1571 1
АТАК - сеть магазинов 726 1
Юнистрим - Unistream 172 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 78 1
UPS 102 1
Qiwi 854 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 813 1
Альфа-Банк 1434 1
Росводоканал 68 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 935 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 1
Альфа-Капитал УК 52 1
Visa International 1676 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 69 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2992 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7525 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7662 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2179 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1040 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1276 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1173 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 971 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 117 1
Национальная служба здравоохранения Великобритании - The National Health Service - NHS 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2126 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2415 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2607 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 806 1
АФТ - Ассоциация Финтех 114 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7840 31
Фишинг - Phishing 195 14
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 147 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 1100 8
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1852 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 13933 7
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 233 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1935 5
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1853 5
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1577 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31444 5
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 373 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1570 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5722 4
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2425 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6378 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1185 3
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 265 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10286 3
Сервер - Серверные платформы 2783 3
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 97 3
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 247 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 959 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2575 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 339 2
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 422 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 542 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4145 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 806 2
Honeypot - приманка для злоумышленников - CyberTrap 16 2
Website - Вебсайт 3319 2
Мобильное приложение - Mobile app 2858 2
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 104 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 655 2
IRC - Internet Relay Chat - протокол прикладного уровня для обмена сообщениями в режиме реального времени 133 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 1551 1
SASE - Secure Access Service Edge - Комплексная платформа пограничных сервисов защищенного доступа (технология веб-изоляции) 37 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 116 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 178 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 401 1
Microsoft Windows 10 11235 6
Google Android 11696 3
Microsoft Office 3187 3
Google Play - Google Store - Android Market 2668 2
Apple macOS 1378 2
Adobe Acrobat Reader 279 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1287 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1489 2
Microsoft Windows 7 1766 2
Apple iOS 6304 2
InfoWatch TAD - InfoWatch Targeted Attack Detector 7 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1562 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 106 2
WhatsApp Messenger 714 2
Positive Technologies - PT Sandbox 8 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 106 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2589 1
Pastebin 22 1
Google YouTube - Видеохостинг 2203 1
Алтэкс-Софт RedCheck 9 1
ByteDance TikTok 127 1
JavaScript - Язык программирования 945 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 637 1
Microsoft Skype 1894 1
Google Chrome - браузер 1222 1
Opera Browser - Браузер 909 1
WordPress 192 1
Microsoft Edge - браузер 1876 1
Microsoft UAC - user account control 39 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1780 1
WeChat - Мессенджер 101 1
Kali Linux - GNU/Linux-LiveCD 16 1
Evernote 189 1
MyDoom-Novarg - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь 89 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 48 1
DeviceLock DLP 75 1
Kaspersky Internet Security 353 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1716 1
Check Point ThreatCloud 54 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 93 1
Кузнецов Станислав 72 2
Гвоздев Дмитрий 89 2
Mitnick Kevin - Митник Кевин 48 2
Прокопов Максим 6 1
Чернов Иван 5 1
Гинкул Андрей 2 1
Водясов Алексей 110 1
Иванова Елена 77 1
Muldowney Colston Tony - Тони Малдауни-Колстон 1 1
van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 1
Щербакова Татьяна 13 1
Симис Борис 13 1
Окулесский Василий 23 1
Larner Michael - Лернер Майкл 1 1
Иванов Всеволод 6 1
Holste Martin - Хольсте Мартин 1 1
Акимов Максим 169 1
Крамаренко Сергей 1 1
Лазуков Дмитрий 1 1
Демидов Николай 2 1
Плотко Сергей 4 1
Шойтов Александр 10 1
Матросов Александр 44 1
Corrons Luis - Корронс Луис 106 1
Залманов Дмитрий 22 1
Новиков Алексей 39 1
Гнедин Евгений 9 1
Андрияшин Алексей 13 1
Путин Сергей 41 1
Борисов Илья 26 1
Коробов Евгений 28 1
Купецкий Дмитрий 11 1
Сычев Артем 48 1
Дуров Павел 225 1
Зайцев Михаил 158 1
Мальнев Алексей 11 1
Сачков Илья 105 1
Дрюков Владимир 30 1
Каргалев Ярослав 11 1
Скородумов Анатолий 64 1
Россия - Российская федерация - РФ 102084 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44504 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12568 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12535 2
Украина 5885 2
Австралия - Австралийский Союз 2704 2
Россия - СФО - Новосибирск 3164 2
Индия - Республика 4178 2
Германия - Федеративная Республика 8287 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31984 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12290 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11975 2
Того - Тоголезская Республика 10788 1
Франция - Канны 110 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10912 1
Венгрия 614 1
Канада 3099 1
США - Пенсильвания 344 1
Саудовская Аравия - Королевство 490 1
Казахстан - Республика 4380 1
Сингапур - Республика 1556 1
Африка Южная 339 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1484 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2031 1
Молдавия - Республика Молдова 662 1
США - Техас 807 1
Кипр - Республика 364 1
Колумбия - Республика 474 1
Перу - Республика 221 1
Эквадор - Республика 83 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1105 1
Россия - Сибирь 1454 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2097 1
Бразилия - Федеративная Республика 1916 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1659 1
Великобритания - Лондон 1990 1
Америка Латинская 1394 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2934 1
Нидерланды 2113 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1759 5
Мошенничество 699 4
Человеческий фактор 530 4
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 32 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5782 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 152 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 85 2
Банковский сектор экономики 2218 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3688 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 820 2
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 84 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 273 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1377 2
Федеральное законодательство 1162 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2009 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 119 1
Русский язык 3962 1
White Paper - официальная документация 3 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1121 1
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 82 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие предприятия 12 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 322 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 32 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1520 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2211 1
Спам - Spam 383 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 122 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2345 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1442 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 565 2
TAdviser - Центр выбора технологий 232 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2245 1
The Verge - Издание 464 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10418 1
FT - Financial Times 1107 1
The Register 1272 1
BleepingComputer - Издание 146 1
Коммерсантъ - Издательский дом 832 1
Silicon 451 1
Открытые системы ИД 154 1
IDC - International Data Corporation 4582 3
Gartner 3268 3
Juniper Research 464 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
Comparitech 5 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 149 1
Verizon Data Breach Investigations Report 4 1
Javelin Strategy & Research 4 1
Yankee Group 166 1
МНТК Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Новосибирский филиал 1 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 165 1
ICC - International Cybersecurity Congress - Международный конгресс по кибербезопасности 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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