Сова Моторс
«Сова Моторс» - российский автопроизводитель и провайдер логистических решений.
|19.02.2025
|«Ланит» вывел на российские дороги электромобиль на замену «Буханке» и «Газели» 2
|11.03.2024
|«Дочка» «Ланита» выпускает электромобиль на замену «Буханке» и «Газели» 2
Сова Моторс и организации, системы, технологии, персоны:
|ГАЗ ГАЗель 43 1
|ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 709 1
|Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 20 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 60 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145269 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 1
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