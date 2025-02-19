Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 168972
ИКТ 13181
Организации 10320
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3389
Системы 25128
Персоны 72122
География 2748
Статьи 1508
Пресса 1183
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 842

Сова Моторс


«Сова Моторс» - российский автопроизводитель и провайдер логистических решений.


19.02.2025 «Ланит» вывел на российские дороги электромобиль на замену «Буханке» и «Газели» 2
11.03.2024 «Дочка» «Ланита» выпускает электромобиль на замену «Буханке» и «Газели» 2

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Сова Моторс и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2020 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2163 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 14 1
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 71 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1019 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9660 1
ГАЗ ГАЗель 43 1
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 709 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 20 1
Широков Константин 1 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 145269 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10992 1
Литий - Lithium - химический элемент 544 1
Металлы - Никель - Nickel 331 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7026 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5162 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще