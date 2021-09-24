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Skylink


24.09.2021 Клиенты Skylink могут подключить новый безлимит на даче 1
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 2
19.10.2020 Tele2 подключила промышленные планшеты MIG к сети LTE-450 1
09.06.2020 Tele2 подключил ледокол «Невская Застава» к сети LТE-450 1
24.04.2020 Россияне стали продавать больше мобильных телефонов через «Авито» 1
03.04.2020 Голосовой трафик в сети Tele2 вырос вдвое после обращения Путина 1
07.11.2019 Tele2 обеспечила московские власти связью LTE-450 1
01.11.2019 Назначен новый глава макрорегионального филиала «Северо-Запад» «Ростелекома» 1
27.08.2019 Абоненты Skylink скачивают свыше 1 ПБ трафика в месяц 3
09.07.2019 Экс-министра связи Южной Осетии посадили на 8 лет за кражу денег у «дочки» «Мегафона» 3
04.06.2019 МВД, Росгвардия и МЧС получат миллиарды на закупку устройств для новой сети связи (не 5G) 1
25.04.2019 Простым гражданам разрешили ходить в интернет через спецсеть чиновников и силовиков 1
01.04.2019 Tele2 подвела итоги интеграции с «Ростелекомом» 1
26.03.2019 Государство потратит 27 миллиардов на 4G-сети для силовиков и спецпотребителей 2
07.03.2019 Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование 1
29.01.2019 Южная Осетия: безальтернативная связь с Россией 2
27.12.2018 Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят федеральную 4G-сеть для спецпотребителей 3
29.10.2018 Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж 1
05.09.2018 Новый сотовый оператор Южной Осетии потерпел крах. Tele2 распродает оборудование 2
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 1
12.01.2018 В России закрылся последний CDMA-оператор 2
18.12.2017 В Чечне и Якутии пройдет аукцион 4G-частот в «деревенском диапазоне» 2
13.11.2017 Высокопоставленный разведчик из Южной Осетии арестован после попытки создания сотового оператора 2
12.07.2017 «Евросеть» поделили надвое: Компанию забрал «Мегафон», а половину магазинов «Билайн» 1
08.06.2017 «Дочка» РЖД превратилась в сотового оператора 1
07.06.2017 Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров 1
31.03.2017 В деле о краже трафика «Билайна» нашлись следы «дочки» «Ростелекома» и Ericsson 1
30.03.2017 ВТБ отдаст «Ростелекому» контроль над Tele2 из-за «геополитической напряженности» 1
13.01.2017 Tele2 назначила нового коммерческого директора макрорегиона «Москва» 2
09.01.2017 Tele2 подвела итоги 2016 года 1
30.12.2016 Tele2 подвел итоги 2016 года 1
11.11.2016 Экс-топ-менеджер АФК «Система» купил AT Consulting 1
05.10.2016 В Крыму появится 4G-оператор редкого стандарта 3
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
01.07.2016 Tele2 вывел «Скай линк» в 4G 6
01.07.2016 Tele2 запускает сеть LTE-450 в Московском регионе и снижает цены на оборудование 2
21.06.2016 Tele2 запустила третью сеть LTE-450 в России 2
02.06.2016 Tele2 и «Сколково» заключили соглашение о взаимодействии и стратегическом партнерстве 1
27.05.2016 Tele2 запускает первую в России сеть LTE-450 под брендом Skylink 5

Публикаций - 498, упоминаний - 1041

Скай Линк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 136
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 91
Ростелеком Связьинвест 692 69
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 62
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 777 31
Питерская группа связистов 113 21
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 17
Ростелеком НСС 48 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 9
Синтерра - Synterra 562 8
Samsung Electronics 5633 8
Microsoft Corporation 11017 7
Остелеком 18 6
АФК Система ПАО 991 5
Ростелеком ЦентрТелеком 188 5
Eastwind - Восточный Ветер 22 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 4
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 4
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 15 4
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 302 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 4
ИнтерОс - Иртел 5 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 3
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 3
Huawei 2726 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 2
Газпром телеком 6 2
Nokia Corporation 2416 2
Юг-Телеком 2 2
Электросвязь 21 2
Rambler Group - Рамблер ГК 484 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 440 2
СМАРТС Волгоград-GSM 15 2
NEC 412 1
НСТТ - НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи 11 1
Rover Computers 71 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Muddy Waters 7 1
Garsdale Services 36 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
ESW Capital 5 1
Юнистрим - Unistream 167 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
CyberPlat - КиберПлат 201 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 129 1
Avito - Авито 171 1
Балтика - Пивоваренная компания 111 1
Северсталь ПАО 204 1
Qiwi 783 1
Газпром ПАО 518 1
Почта России ПАО 1570 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 10
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 5
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 4
Президент Российской Федерации 1439 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 2
Совет Федерации Федерального Собрания РФ - Совет по развитию цифровой экономики 11 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Государственный комитет информации и печати Республики Южная Осетия - Госкомитет Южной Осетии 1 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 1
Администрация Президента РФ 267 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Счётная палата РФ 460 1
Правительство РФ 2200 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 102 36
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 27
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 19
3G - Стандарт мобильной связи 3709 17
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 11
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 9
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 474 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 8
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 6
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 110 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 280 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 377 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 34 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 432 1
QWERTY-клавиатура 187 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 1
Flash 472 1
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия 28 1
Google Android 10750 11
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 7 3
HTC Touch - серия смартфонов 27 2
Samsung Electronics Bada 171 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 2
Eastwind Billing System 7 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Symbian OS 764 2
Apple macOS 922 2
IBM System X 63 1
Yota LTE-сеть 2 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 1
МТТ YouMagic 33 1
Apple iPhone 3 383 1
Eastwind Call Register 4 1
Eastwind Mobile Contact 2 1
Eastwind Contact Center 4 1
EastWind Multimedia Ring Back Tone 1 1
EastWind Voice SMS 1 1
EastWind Data Expert 1 1
EastWind Content Management System 1 1
EastWind MMS Center 1 1
EastWind Billing & Customer Care 1 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 111 1
HTC Touch Diamond 29 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Мобайл Информ MIG T - Серия планшетные компьютеры 9 1
Мобайл Информ MIG S - Защищенный планшет 7 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 1
Nvidia GeForce GTX 2054 1
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Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 1
Java - Язык программирования 1167 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
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Кузьменко Валерия 58 3
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Дворкович Аркадий 169 3
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Сачков Владимир 11 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 23 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
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EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
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Коммерческие вести 1 1
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НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
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НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
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EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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