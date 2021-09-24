Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Скай Линк
Skylink
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 498, упоминаний - 1041
Скай Линк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 5
|Рейман Леонид 408 4
|Гиголаев Хасан 6 4
|Джиоев Мириан 6 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Юрченко Евгений 75 4
|Кузьменко Валерия 58 3
|Иванов Олег 124 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Курилов Дмитрий 6 2
|Калугин Сергей 162 2
|Кочиев Григорий 2 2
|Чичваркин Евгений 82 2
|Дергунова Ольга 57 2
|Кабисов Георгий 7 2
|Эмдин Сергей 67 2
|Хасьянова Гульнара 85 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Морошкин Александр 106 2
|Малис Олег 55 1
|Приданцев Сергей 82 1
|Зубов Александр 11 1
|Писарев Алексей 10 1
|Беляков Алексей 14 1
|Балаценко Андрей 28 1
|Саакашвили Михаил 12 1
|Носков Михаил 21 1
|Марголин Михаил 2 1
|Ковальчук Михаил 10 1
|Сачков Владимир 11 1
|Годовиков Антон 6 1
|Громов Ростислав 7 1
|Савчук Олег 1 1
|Ковальчук Юрий 30 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Кокоев Анатолий 1 1
|Щеголев Евгений 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756057, в очереди разбора - 659747.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756057, в очереди разбора - 659747.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru