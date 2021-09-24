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СкайЛинк
Skylink



24.09.2021 Клиенты Skylink могут подключить новый безлимит на даче 1
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 2
19.10.2020 Tele2 подключила промышленные планшеты MIG к сети LTE-450 1
09.06.2020 Tele2 подключил ледокол «Невская Застава» к сети LТE-450 1
24.04.2020 Россияне стали продавать больше мобильных телефонов через «Авито» 1
06.04.2020 В «Tele2 Москва» назначен коммерческий директор 1
03.04.2020 Голосовой трафик в сети Tele2 вырос вдвое после обращения Путина 1
07.11.2019 Tele2 обеспечила московские власти связью LTE-450 1
01.11.2019 Назначен новый глава макрорегионального филиала «Северо-Запад» «Ростелекома» 1
27.08.2019 Абоненты Skylink скачивают свыше 1 ПБ трафика в месяц 3
09.07.2019 Экс-министра связи Южной Осетии посадили на 8 лет за кражу денег у «дочки» «Мегафона» 3
04.06.2019 МВД, Росгвардия и МЧС получат миллиарды на закупку устройств для новой сети связи (не 5G) 1
25.04.2019 Простым гражданам разрешили ходить в интернет через спецсеть чиновников и силовиков 1
01.04.2019 Tele2 подвела итоги интеграции с «Ростелекомом» 1
26.03.2019 Государство потратит 27 миллиардов на 4G-сети для силовиков и спецпотребителей 2
07.03.2019 Женщины года в отрасли ИТ 2019. Голосование 1
29.01.2019 Южная Осетия: безальтернативная связь с Россией 2
27.12.2018 Tele2, «Ростелеком» и РТРС построят федеральную 4G-сеть для спецпотребителей 3
29.10.2018 Как отвоеванное государство стало вотчиной «Мегафона». Репортаж 1
05.09.2018 Новый сотовый оператор Южной Осетии потерпел крах. Tele2 распродает оборудование 2
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 1
12.01.2018 В России закрылся последний CDMA-оператор 2
18.12.2017 В Чечне и Якутии пройдет аукцион 4G-частот в «деревенском диапазоне» 2
13.11.2017 Высокопоставленный разведчик из Южной Осетии арестован после попытки создания сотового оператора 2
12.07.2017 «Евросеть» поделили надвое: Компанию забрал «Мегафон», а половину магазинов «Билайн» 1
08.06.2017 «Дочка» РЖД превратилась в сотового оператора 1
07.06.2017 Tele2 и РЖД договорились о развитии услуг мобильной связи для пассажиров 1
31.03.2017 В деле о краже трафика «Билайна» нашлись следы «дочки» «Ростелекома» и Ericsson 1
30.03.2017 ВТБ отдаст «Ростелекому» контроль над Tele2 из-за «геополитической напряженности» 1
13.01.2017 Tele2 назначила нового коммерческого директора макрорегиона «Москва» 2
09.01.2017 Tele2 подвела итоги 2016 года 1
30.12.2016 Tele2 подвел итоги 2016 года 1
11.11.2016 Экс-топ-менеджер АФК «Система» купил AT Consulting 1
05.10.2016 В Крыму появится 4G-оператор редкого стандарта 3
28.07.2016 Tele2 расширяется в Подмосковье 1
25.07.2016 «Вымпелком» выбрал своим аудитором Росэкспертизу 1
01.07.2016 Tele2 вывел «Скай линк» в 4G 6
01.07.2016 Tele2 запускает сеть LTE-450 в Московском регионе и снижает цены на оборудование 2
21.06.2016 Tele2 запустила третью сеть LTE-450 в России 2

Публикаций - 972, упоминаний - 1953

СкайЛинк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7877 234
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5832 204
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7013 191
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7362 165
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2143 127
Ростелеком Связьинвест 1479 118
АФК Система ПАО 1487 103
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1315 73
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1083 68
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 683 45
Huawei 2970 36
СМАРТС Компания 470 35
Yota - Скартел 624 33
Питерская группа связистов 153 32
Рустелеком ТК 255 27
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise 546 26
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 220 25
Ericsson 1302 22
Сумма Телеком - Sumtel 124 21
Samsung Electronics 7679 20
Qualcomm Technologies 1164 20
Microsoft Corporation 16091 19
Сонет 56 19
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 313 18
Nokia Corporation 3876 18
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 305 18
ZTE Corporation 602 17
Ростелеком ЦентрТелеком 369 16
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 759 16
Cisco Systems 2948 16
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 203 16
Ростелеком Дальсвязь 379 16
Ростелеком Уралсвязьинформ 421 14
Lenovo Motorola 2070 14
Ростелеком НСС 68 14
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 625 13
Синтерра - Synterra 732 13
Центел - Центральный телеграф 273 12
СМАРТС Волгоград-GSM 15 12
Акадо Телеком - Комкор 727 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4521 33
Евросеть 1300 31
Связной ГК 1041 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1732 15
Альфа-Групп 554 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 826 13
Dixis - Диксис 333 12
Телефорум 90 10
Почта России ПАО 1731 8
IPOC 121 8
РОСНО СК 142 7
Альфа-Банк 1235 7
РЖД - Российские железные дороги 1244 6
Commerzbank AG - Коммерцбанк 30 5
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 631 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 312 5
Аэрофлот 558 5
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 81 5
РТС - Фондовая биржа 276 5
Цифроград 137 5
Северсталь ПАО 235 5
ETV - Emergent Telecom Ventures 13 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 219 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 163 4
Access Industries 32 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 740 3
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 3
ВТБ Банк Москвы 412 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 142 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 105 3
Норникель - Норильский никель 240 3
Связь-банк 102 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 63 3
BP - British Petroleum 70 3
CyberPlat - КиберПлат 266 3
ВТБ24 599 3
Assist - Ассист 139 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 180 3
ТНК-ВР Холдинг 226 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 222 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6597 62
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1699 30
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 504 27
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1901 22
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 469 15
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 12
Президент Российской Федерации 1555 11
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2480 11
Арбитражный суд города Москвы 416 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2190 7
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 376 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1816 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1173 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2022 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 709 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 421 4
Счётная палата РФ 531 4
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 142 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1724 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 163 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1361 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 812 4
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 102 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 295 3
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 627 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 675 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1028 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 113 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1761 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 120 3
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 3
Мосгорсуд - Московский городской суд 308 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 178 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 140 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 991 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 411 2
Правительство РФ 2369 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 21 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 481 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1330 76
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 152 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 278 6
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 41 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 406 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация 10 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 189 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 298 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 41 1
ICXC - International Customer eXperience Community - Международная Ассоциация специалистов по управлению клиентским опытом 1 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 11 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 86 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 193 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 706 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 8 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 143 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 468 152
3G - Стандарт мобильной связи 4446 152
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 219 95
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6095 50
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4024 50
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 748 48
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2739 44
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8831 40
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3541 40
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 333 29
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2520 27
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 929 24
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7597 24
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2163 18
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 208 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11392 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5200 16
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 14
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1744 11
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 646 11
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 577 10
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2297 10
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 104 10
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 423 9
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 153 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1455 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1508 7
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4085 7
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 481 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1325 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2290 6
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 199 6
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 246 6
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 254 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1906 6
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2020 5
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 854 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1025 5
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 329 5
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1588 14
Google Android 10786 13
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1458 11
Microsoft Skype 1747 10
Microsoft Windows 10 8718 10
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 9
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 132 9
ICQ 653 8
Symbian OS 1104 7
Microsoft Office 2558 5
Java - Язык программирования 1761 4
Apple - App Store 2212 4
Microsoft Outlook 912 4
Microsoft Dynamics CRM 484 4
Microsoft Excel 653 3
Apple iOS 5765 3
Linux OS 5780 3
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 480 3
Eastwind SMS Center - Eastwind SMS Gateway 9 3
Opera - Браузер 791 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 837 3
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 3
Microsoft Windows XP 1500 2
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 111 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 124 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1074 2
Apple iPhone 4 700 2
Olive 6 2
Opera Mini 203 2
Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE 11 2
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 90 2
Apple iPad 3263 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1358 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 325 2
Apple macOS X 1189 2
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 163 2
Microsoft Windows 7 1666 2
Nvidia GeForce GTX 2589 2
Tele2 Midi 8 2
Tele2 Mini 13 2
Хасьянова Гульнара 114 74
Рейман Леонид 905 29
Пестерева Ольга 28 24
Брюквин Юрий 253 22
Кусков Денис 185 20
Щеголев Игорь 676 20
Путин Владимир 2115 17
Медведев Дмитрий 1477 16
Нестеров Александр 24 15
Провоторов Александр 146 13
Студитских Виталий 16 12
Никифоров Николай 1129 10
Савков Леонид 32 10
Меламед Леонид 109 9
Морошкин Александр 111 9
Богатов Антон 76 9
Ситников Сергей 56 8
Евтушенков Владимир 181 8
Малис Александр 155 8
Кузнецов Александр 80 7
Костров Владимир 8 6
Александров Дмитрий 14 6
Кочетков Владислав 222 6
Королев Игорь 55 6
Панкратова Оксана 42 6
Эмдин Сергей 67 6
Калугин Сергей 165 6
Усманов Алишер 247 6
Изосимов Александр 188 6
Прянишников Николай 253 5
Джиоев Мириан 6 5
Темиров Артур 7 5
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 5
Кравченко Константин 71 5
Свердлов Денис 167 5
Иванов Олег 124 5
Иванов Сергей 237 5
Юрченко Евгений 94 5
Гиголаев Хасан 6 5
Мордашов Алексей 30 5
Россия - Российская федерация - РФ 71595 456
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 22968 394
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10070 279
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3198 101
Россия - СФО - Ленинградская область 1594 88
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1560 78
Россия - УФО - Екатеринбург 2627 74
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10392 63
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1291 57
Россия - СФО - Новосибирск 2561 55
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 990 55
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 890 51
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1896 42
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 413 41
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1099 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 21268 39
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 578 38
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 358 34
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8290 32
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 363 31
Беларусь - Белоруссия 2647 29
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1567 28
Россия - СФО - Омская область - Омск 779 27
Россия - СЗФО - Новгородская область 384 27
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 871 27
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1423 26
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 367 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 889 24
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 421 23
Россия - Сибирь 1164 23
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 712 23
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 764 22
Россия - СФО - Кемеровская область 599 22
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1745 22
Латвия - Латвийская Республика 560 22
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 193 21
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 407 21
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7973 21
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 498 20
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 313 20
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 529 43
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 499 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3401 9
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 960 9
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 282 9
НДС - Налог на добавленную стоимость 726 8
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1443 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1381 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 159 5
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 407 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1832 5
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 36 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1141 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 184 4
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 3
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 99 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3823 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1176 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 320 3
Образование в России 523 2
Русский язык 1284 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 346 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 71 2
ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 20 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4698 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1325 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 2
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 338 2
Network neutrality - Сетевой нейтралитет 6 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 595 2
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
Абонентская база 11 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 53 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 461 1
Грузино-южноосетинский вооруженный конфликт 1 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 100 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 25 1
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7156 59
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 21
Стрим-ТВ - телекомпания 111 5
ТНТ - Телеканал 108 3
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 87 3
CNews - ZOOM.CNews 1263 3
Прайм - Агентство экономической информации 635 3
Коммерсантъ - Издательский дом 654 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 690 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 296 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 225 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 298 2
WarnerMedia CNN - Телеканал 260 2
Ведомости 264 2
Thomson Reuters - Рейтер 4782 2
Вести 24 - Российский информационный канал 24 2
CNews - Auto.CNews 50 2
НТВ - Телекомпания 214 2
Пятый канал - Телеканал 42 1
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Коммерческие вести 1 1
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Российская газета 128 1
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Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
ComNews - Медиа-бизнес 19 1
Говорит Москва - радиостанция 16 1
Эхо Москвы - радиостанция 112 1
Россия 24 - телеканал 86 1
The Wall Street Journal 807 1
Engadget - Блог о технологиях 395 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 36
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 741 20
AC&M Consulting 105 17
TelecomDaily ИАА 114 6
IDC - International Data Corporation 3694 5
Gartner 2761 3
ABI Research 223 3
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eMarketer 134 1
IHS iSuppli 383 1
Harris Interactive 51 1
Discovery Research Group 19 1
Frost & Sullivan 137 1
RAEX - Эксперт РА 55 1
Forrester Research 565 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 80 1
Fortune Global 500 199 1
Juniper Research 328 1
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 30 4
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 56 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 171 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 106 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 813 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 449 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 92 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 137 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 140 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 298 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 153 2
РАН - Российская академия наук 538 2
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 29 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 50 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 226 1
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МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 83 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 977506, в очереди разбора - 880231.
Создано именных указателей - 47286.
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