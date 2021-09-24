Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СкайЛинк
Skylink
Публикаций - 972, упоминаний - 1953
СкайЛинк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Хасьянова Гульнара 114 74
|Рейман Леонид 905 29
|Пестерева Ольга 28 24
|Брюквин Юрий 253 22
|Кусков Денис 185 20
|Щеголев Игорь 676 20
|Путин Владимир 2115 17
|Медведев Дмитрий 1477 16
|Нестеров Александр 24 15
|Провоторов Александр 146 13
|Студитских Виталий 16 12
|Никифоров Николай 1129 10
|Савков Леонид 32 10
|Меламед Леонид 109 9
|Морошкин Александр 111 9
|Богатов Антон 76 9
|Ситников Сергей 56 8
|Евтушенков Владимир 181 8
|Малис Александр 155 8
|Кузнецов Александр 80 7
|Костров Владимир 8 6
|Александров Дмитрий 14 6
|Кочетков Владислав 222 6
|Королев Игорь 55 6
|Панкратова Оксана 42 6
|Эмдин Сергей 67 6
|Калугин Сергей 165 6
|Усманов Алишер 247 6
|Изосимов Александр 188 6
|Прянишников Николай 253 5
|Джиоев Мириан 6 5
|Темиров Артур 7 5
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 29 5
|Кравченко Константин 71 5
|Свердлов Денис 167 5
|Иванов Олег 124 5
|Иванов Сергей 237 5
|Юрченко Евгений 94 5
|Гиголаев Хасан 6 5
|Мордашов Алексей 30 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 977506, в очереди разбора - 880231.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 977506, в очереди разбора - 880231.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru