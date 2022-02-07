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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ситуационный центр (СЦ) Диспетчерский центр (ДЦ) Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) Системы ситуационного управления
Публикаций - 431, упоминаний - 558
Ситуационный центр (СЦ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 10
|Никифоров Николай 1161 8
|Евсин Александр 11 8
|Макаров Станислав 116 7
|Кабанов Владимир 174 5
|Завьялов Николай 5 5
|Байдин Сергей 5 5
|Сиваков Юрий 5 5
|Новикова Елена 56 4
|Серова Елена 317 4
|Хомяк Юрий 34 4
|Федечкин Эдуард 39 4
|Шелепов Владимир 24 4
|Козырев Алексей 274 4
|Герман Андрей 19 4
|Лысенко Эдуард 238 3
|Смирнова-Крелль Оксана 51 3
|Сельков Андрей 13 3
|Колесников Андрей 82 3
|Рудычева Наталья 89 3
|Калинко Олег 3 3
|Григорьев Андрей 17 3
|Антонов Роман 6 3
|Ахмеров Тимур 85 3
|Михайлов Алексей 53 3
|Щеголев Игорь 685 3
|Вахмянин Иван 23 3
|Степанов Антон 57 3
|Ежов Василий 23 3
|Вексин Алексей 11 3
|Собянин Сергей 222 3
|Каляпин Владимир 5 3
|Ильин Николай 17 3
|Корнеев Сергей 81 3
|Березкин Григорий 31 3
|Соколов Дмитрий 57 2
|Главчев Владимир 21 2
|Тетерина Элла 13 2
|Буйлов Юрий 13 2
|Евраев Михаил 228 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1181670, в очереди разбора - 969865.
Создано именных указателей - 75362.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1181670, в очереди разбора - 969865.
Создано именных указателей - 75362.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru