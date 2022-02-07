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Ситуационный центр (СЦ) Диспетчерский центр (ДЦ) Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) Системы ситуационного управления



07.02.2022 «AT Consulting Восток» расширила возможности ИАС СЦ
30.11.2021 «Сбер» первым в России внедрил виртуальный ситуационный центр
24.09.2021 «Лига цифровой экономики» построит ситуационный центр главы Карачаево-Черкесии
30.07.2021 Как создаются российские АИС и ситуационные центры
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом
07.04.2020 Внедрена первая очередь ИС Ситуационного центра Пензенской области
01.02.2018 Разработка «Росэлектроники» позволит модернизировать ситуационный центр Томской области
22.12.2015 «Неолант» разработала и внедрила Единую геоинформационную систему Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия)
24.06.2015 «Астерос» развернул ситуационный центр для «дочки» «Роснефти»
02.02.2015 В Екатеринбурге разрабатывается городской ситуационный центр
03.12.2014 Открылся ситуационный центр Минобороны РФ с использованием «стопроцентно отечественных ИТ»
25.09.2014 SAP открывает свой первый ситуационный центр на территории СНГ
30.06.2014 Минкомсвязи запустило Ситуационный центр электронного правительства
09.10.2013 Ситуационные центры: для безопасности и не только
06.09.2012 Optima оснастит ситуационный центр ФПК на Северо-Кавказской железной дороге системой диспетчерского контроля
10.07.2012 РЖД начала следить за поездами из ситуационного центра в Москве
13.06.2012 Начал работу ситуационный центр губернатора Омской области
24.01.2012 «Техносерв» и «Корус Консалтинг» создают программно-технический комплекс для ситуационно-аналитического центра Минэнерго
22.11.2011 "Аэрофлот" создал современный высококлассный ситуационный центр
16.11.2011 «Техносерв» создал ситуационный центр для «Аэрофлота»
27.09.2011 «Кабест» создаёт систему видеонаблюдения и ситуационный центр в рамках проекта «Безопасный Сочи»
29.07.2011 Николай Ильин: Система СЦ становится реальным инструментом госуправления
16.06.2011 INLINE Technologies построила ситуационный центр для Росрыболовства
08.02.2011 В Рязанской области будет создан региональный ситуационный центр с использованием технологий ГЛОНАСС
16.07.2010 «МегаФон» представил реанимобиль и «Ситуационный центр» на выставке «Иннопром-2010»
29.04.2010 Polymedia построила ситуационный центр для губернатора Сахалинской области
14.04.2010 «МегаФон» открыл ситуационный центр мобильной связи
16.02.2010 «Энвижн Груп» провела НИОКР по созданию Ситуационного центра для Росрыболовства
02.04.2008 7 апреля откроется конференция «Ситуационные центры»
26.03.2008 7 апреля откроется конференция «Ситуационные центры»
19.03.2008 7 апреля откроется конференция «Ситуационные центры»
29.10.2007 «УСП КомпьюЛинк» модернизировал ситуационный центр Счетной палаты РФ
11.10.2007 Смольный разрабатывает систему доступа в ситуационный центр
01.08.2007 ИАС «Московская промышленность»: ситуационный центр руководителя
04.11.2003 Завершилась конференция "Ситуационные центры: технологии, проекты, варианты решений"
08.11.2000 "Весть-Метатехнология" проведет конференцию "Ситуационный центр-2000"

Публикаций - 431, упоминаний - 558

Ситуационный центр (СЦ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 25
Ростех - Ростехнологии 2532 25
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 16
Huawei 3222 15
IBM - International Business Machines Corp 8941 14
Крок - Croc 1616 13
Polycom - Поликом Россия 378 13
Microsoft Corporation 22497 12
Oracle Corporation 6035 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 12
Астерос - Asteros 624 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 10
SAP SE 4595 10
Cisco Systems 4720 9
Yandex - Яндекс 5015 8
Ростех - Автоматика Концерн 1008 8
Прогноз 957 8
HP Inc. 5313 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 7
Polymedia - Полимедиа 92 7
AMT Group - АМТ-Груп 272 7
Барс груп 499 7
Восход ФГБУ НИИ 529 6
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 481 6
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 6
Twitter 2493 6
VideoMost - ВидеоМост 210 6
Meta Platforms - Facebook 4267 6
Айтеко - iTeco 915 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 5
Инфосистемы Джет 865 5
Терн ГК - Tern Group 52 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 5
Программный продукт ГК 3960 5
Siemens AG - Siemens Group 2311 5
Информзащита 641 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 4
NVision Group - Энвижн Груп 660 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 12
Газпром ПАО 1008 10
Аэрофлот 648 9
Почта России ПАО 1853 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 6
Открытие ФК 2713 5
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 5
Альфа-Банк 1476 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 311 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 195 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк 495 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 4
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 4
РСХБ - Россельхозбанк 228 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 285 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 3
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 48 3
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 44 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 3
Россети Ленэнерго 786 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 117 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 2
Societe Generale - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 59 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 2
CarPrice - Карпрайс 34 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 2
ТНК-ВР Холдинг 248 2
X5 Group 709 2
МТС банк 290 2
Русагро Группа Компаний 182 2
Societe Generale - Росбанк 438 2
Pony Express - Фрейт линк 58 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 2
Национальное телемедицинское агентство НПО 13 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 45
Правительство РФ 8292 43
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 33
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 27
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 20
Президент Российской Федерации 3770 18
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 17
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 51 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 13
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 13
Правительство Москвы 1640 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 7
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 5
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 5
Верховный суд Российской Федерации 709 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 5
Федеральное казначейство России 1345 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 5
Счётная палата РФ 628 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
Администрация Президента РФ 904 4
Правительство Калининградской области 60 4
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 132
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 20003 63
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 2051 43
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 28
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 27
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 26
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 26
Сервер - Серверные платформы 10956 24
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 24
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 23
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 475 22
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ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1274 17
Smart City - Умный город - Цифровой город 990 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5622 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 14
Website - Вебсайт 9736 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 12
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2366 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 11
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 11
Big Data - Большие данные 3520 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 9
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1202 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 7
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 473 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 6
Умные платформы 1116 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 19
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 14
Google Android 11959 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 8
Apple iOS 6422 7
Microsoft Windows 10 11713 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 7
Microsoft Skype 1940 6
Linux OS 7669 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 426 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 189 5
Microsoft Office 3247 5
Новые облачные технологии - МойОфис 381 5
МегаФон ЕЦУС - Единый центр управления сетью - Центр управления и мониторинга сети 16 4
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 220 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 4
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 54 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 4
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 4
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 82 3
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 132 3
AMT InfoDiode 32 3
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 39 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 177 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 250 3
Apple iPad 3663 3
Ростех - Автоматика - КриптоБиоКабина (КБК) 26 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 3
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 21 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 3
ВТБ Арена парк ЖК - жилой комплекс 5 3
Apple - App Store 2437 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 65 2
ГКС - Доверенная среда - Триафлай 5 2
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 87 2
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 134 2
ЕМИАС Электронный рецепт 63 2
Путин Владимир 2542 10
Никифоров Николай 1161 8
Евсин Александр 11 8
Макаров Станислав 116 7
Кабанов Владимир 174 5
Завьялов Николай 5 5
Байдин Сергей 5 5
Сиваков Юрий 5 5
Новикова Елена 56 4
Серова Елена 317 4
Хомяк Юрий 34 4
Федечкин Эдуард 39 4
Шелепов Владимир 24 4
Козырев Алексей 274 4
Герман Андрей 19 4
Лысенко Эдуард 238 3
Смирнова-Крелль Оксана 51 3
Сельков Андрей 13 3
Колесников Андрей 82 3
Рудычева Наталья 89 3
Калинко Олег 3 3
Григорьев Андрей 17 3
Антонов Роман 6 3
Ахмеров Тимур 85 3
Михайлов Алексей 53 3
Щеголев Игорь 685 3
Вахмянин Иван 23 3
Степанов Антон 57 3
Ежов Василий 23 3
Вексин Алексей 11 3
Собянин Сергей 222 3
Каляпин Владимир 5 3
Ильин Николай 17 3
Корнеев Сергей 81 3
Березкин Григорий 31 3
Соколов Дмитрий 57 2
Главчев Владимир 21 2
Тетерина Элла 13 2
Буйлов Юрий 13 2
Евраев Михаил 228 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 213
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 99
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 14
Земля - планета Солнечной системы 7427 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 10
Казахстан - Республика 4467 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 9
Россия - ПФО - Самарская область 939 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 8
Европа 12319 7
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 667 7
Беларусь - Белоруссия 3525 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 950 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 6
Россия - ПФО - Казань 2085 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 6
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 6
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Россия - ДФО - Сахалинская область 640 6
Европа Восточная 2927 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 6
Россия - ЦФО - Ярославская область 674 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 983 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 5
Россия - ЦФО - Рязанская область 412 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 987 5
Россия - ЦФО - Смоленская область 339 5
Ближний Восток 2549 5
Украина 6212 5
Африка - Африканский регион 2928 5
Россия - УФО - Тюменская область 838 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 29
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 15
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 12
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 12
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