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Ситуационный центр (СЦ)
Диспетчерский центр (ДЦ)
Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ)



07.02.2022 «AT Consulting Восток» расширила возможности ИАС СЦ
30.11.2021 «Сбер» первым в России внедрил виртуальный ситуационный центр
24.09.2021 «Лига цифровой экономики» построит ситуационный центр главы Карачаево-Черкесии
30.07.2021 Как создаются российские АИС и ситуационные центры
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом
07.04.2020 Внедрена первая очередь ИС Ситуационного центра Пензенской области
01.02.2018 Разработка «Росэлектроники» позволит модернизировать ситуационный центр Томской области
22.12.2015 «Неолант» разработала и внедрила Единую геоинформационную систему Ситуационного центра Главы Республики Саха (Якутия)
24.06.2015 «Астерос» развернул ситуационный центр для «дочки» «Роснефти»
02.02.2015 В Екатеринбурге разрабатывается городской ситуационный центр
03.12.2014 Открылся ситуационный центр Минобороны РФ с использованием «стопроцентно отечественных ИТ»
25.09.2014 SAP открывает свой первый ситуационный центр на территории СНГ
30.06.2014 Минкомсвязи запустило Ситуационный центр электронного правительства
09.10.2013 Ситуационные центры: для безопасности и не только
06.09.2012 Optima оснастит ситуационный центр ФПК на Северо-Кавказской железной дороге системой диспетчерского контроля
10.07.2012 РЖД начала следить за поездами из ситуационного центра в Москве
13.06.2012 Начал работу ситуационный центр губернатора Омской области
24.01.2012 «Техносерв» и «Корус Консалтинг» создают программно-технический комплекс для ситуационно-аналитического центра Минэнерго
22.11.2011 "Аэрофлот" создал современный высококлассный ситуационный центр
16.11.2011 «Техносерв» создал ситуационный центр для «Аэрофлота»
27.09.2011 «Кабест» создаёт систему видеонаблюдения и ситуационный центр в рамках проекта «Безопасный Сочи»
29.07.2011 Николай Ильин: Система СЦ становится реальным инструментом госуправления
16.06.2011 INLINE Technologies построила ситуационный центр для Росрыболовства
08.02.2011 В Рязанской области будет создан региональный ситуационный центр с использованием технологий ГЛОНАСС
16.07.2010 «МегаФон» представил реанимобиль и «Ситуационный центр» на выставке «Иннопром-2010»
29.04.2010 Polymedia построила ситуационный центр для губернатора Сахалинской области
14.04.2010 «МегаФон» открыл ситуационный центр мобильной связи
16.02.2010 «Энвижн Груп» провела НИОКР по созданию Ситуационного центра для Росрыболовства
02.04.2008 7 апреля откроется конференция «Ситуационные центры»
26.03.2008 7 апреля откроется конференция «Ситуационные центры»
19.03.2008 7 апреля откроется конференция «Ситуационные центры»
29.10.2007 «УСП КомпьюЛинк» модернизировал ситуационный центр Счетной палаты РФ
11.10.2007 Смольный разрабатывает систему доступа в ситуационный центр
01.08.2007 ИАС «Московская промышленность»: ситуационный центр руководителя
04.11.2003 Завершилась конференция "Ситуационные центры: технологии, проекты, варианты решений"
08.11.2000 "Весть-Метатехнология" проведет конференцию "Ситуационный центр-2000"

Публикаций - 326, упоминаний - 430

Ситуационный центр (СЦ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7901 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6378 17
Ростех - Ростехнологии 2410 16
IBM - International Business Machines Corp 8808 14
Polycom - Поликом Россия 373 13
Microsoft Corporation 22005 12
Oracle Corporation 5890 12
Huawei 3083 12
Астерос - Asteros 603 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8602 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1109 10
Прогноз 545 9
Cisco Systems 4675 9
SAP SE 4412 9
Крок - Croc 1586 9
Ростех - Автоматика Концерн 690 8
HP Inc. 5237 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7598 8
Polymedia - Полимедиа 92 7
AMT Group - АМТ-Груп 255 7
VideoMost - ВидеоМост 203 6
iTeco - Ай-Теко 893 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3817 6
Барс груп 457 6
Twitter 2335 6
Avaya Inc - Avaya СНГ 960 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 730 6
Siemens AG - Siemens Group 2270 5
Терн ГК - Tern Group 51 5
Dell EMC 4639 5
Программный продукт ГК 3708 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1534 5
Инфосистемы Джет 854 5
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 505 5
SAP CIS - САП СНГ 812 4
Информзащита 634 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2280 4
IBS - ИБС ИТ Услуги 1400 4
АйТи 1124 4
РЖД - Российские железные дороги 1396 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5010 12
Аэрофлот 622 9
Газпром ПАО 869 8
Почта России ПАО 1822 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 271 6
Открытие ФК 2016 5
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 204 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2003 5
УЭК - Универсальная электронная карта 556 4
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 270 4
Альфа-Банк 1337 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 66 4
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 183 4
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 62 3
РСХБ - Россельхозбанк 220 3
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 232 3
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 40 3
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 47 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 278 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 254 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 259 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1604 3
Россети Ленэнерго 57 3
Уралсиб Банк 454 3
Mary Kay - Мэри Кэй 85 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 275 2
Русагро Группа Компаний 171 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 479 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 198 2
Точка 517 2
X5 Group 659 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 95 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1643 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева 123 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 126 2
Pony Express 58 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 595 2
Росводоканал 63 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 108 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 984 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7518 28
Правительство РФ 7010 24
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2224 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6899 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2395 16
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 47 13
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 499 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1871 12
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 861 11
Правительство Москвы 1492 11
Президент Российской Федерации 3007 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2904 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2168 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1162 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 955 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 837 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2081 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2093 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1052 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 625 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 77 6
Федеральное казначейство России 1149 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2065 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1263 5
Счётная палата РФ 579 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2317 5
Верховный суд Российской Федерации 627 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 502 5
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 173 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 590 5
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 133 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1406 4
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 164 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2604 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1324 4
Администрация Президента РФ 864 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 387 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1738 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 50 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 584 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 394 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 183 1
АФТ - Ассоциация Финтех 93 1
Единая Россия - Политическая партия 241 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 59 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12470 64
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1251 25
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 438 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30607 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1213 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3251 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 7435 17
Smart City - Умный город - Цифровой город 704 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2622 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7214 15
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5653 15
Big Data - Большие данные 1908 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10195 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4119 12
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7379 10
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 3044 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1408 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 858 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4975 8
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1813 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1303 8
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 129 7
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2389 6
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 1953 5
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Мобильное приложение - Mobile app 2614 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 747 14
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2148 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1682 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 576 7
Linux OS 7434 6
Google Android 11643 6
Microsoft Windows 10 11200 6
Microsoft Skype 1890 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 198 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 154 5
Apple iOS 6275 5
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 283 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 688 4
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 164 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 565 4
МегаФон ЕЦУС - Единый центр управления сетью - Центр управления и мониторинга сети 16 4
ВТБ Арена парк ЖК - жилой комплекс 5 3
Microsoft Office 3172 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 364 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 893 3
Apple iPad 3566 3
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 63 3
АСУДД - Автоматизированная система управления дорожным движением 17 3
AMT InfoDiode 32 3
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 127 3
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 39 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 163 3
Ростех - Автоматика - КриптоБиоКабина (КБК) 22 3
Microsoft Windows Phone OS 1541 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 112 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 276 2
Сбер - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - Сервис бессерверных вычислений Functiongraph 77 2
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 30 2
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 58 2
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Google Play - Google Store - Android Market 2657 2
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Байдин Сергей 5 5
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Новикова Елена 56 4
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Федечкин Эдуард 39 4
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Герман Андрей 19 4
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Щеголев Игорь 684 3
Смирнова-Крелль Оксана 51 3
Вахмянин Иван 22 3
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Корнеев Сергей 81 3
Каляпин Владимир 5 3
Степанов Антон 57 3
Васильев Сергей 39 2
Шумилин Александр 8 2
Иващенко Андрей 11 2
Васильева Оксана 10 2
Куркин Андрей 2 2
Богданов Кирилл 103 2
Россия - Российская федерация - РФ 101200 216
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31749 93
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11897 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12226 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44314 23
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1831 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2009 4
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2781 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 12
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5115 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 569 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 448 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1360 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 506 5
Экономический эффект 574 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 838 5
ЧС - Чрезвычайная ситуация 91 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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