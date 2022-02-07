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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ситуационный центр (СЦ)
Диспетчерский центр (ДЦ)
Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ)
Публикаций - 326, упоминаний - 430
Ситуационный центр (СЦ) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2459 9
|Евсин Александр 11 8
|Никифоров Николай 1145 8
|Макаров Станислав 116 7
|Завьялов Николай 5 5
|Сиваков Юрий 5 5
|Кабанов Владимир 174 5
|Байдин Сергей 5 5
|Серова Елена 317 4
|Козырев Алексей 274 4
|Новикова Елена 56 4
|Шелепов Владимир 23 4
|Федечкин Эдуард 39 4
|Хомяк Юрий 34 4
|Герман Андрей 19 4
|Сельков Андрей 13 3
|Калинко Олег 3 3
|Колесников Андрей 82 3
|Ахмеров Тимур 82 3
|Ежов Василий 17 3
|Григорьев Андрей 17 3
|Лысенко Эдуард 225 3
|Ильин Николай 17 3
|Михайлов Алексей 53 3
|Собянин Сергей 221 3
|Антонов Роман 6 3
|Щеголев Игорь 684 3
|Смирнова-Крелль Оксана 51 3
|Вахмянин Иван 22 3
|Рудычева Наталья 89 3
|Вексин Алексей 11 3
|Корнеев Сергей 81 3
|Каляпин Владимир 5 3
|Степанов Антон 57 3
|Васильев Сергей 39 2
|Шумилин Александр 8 2
|Иващенко Андрей 11 2
|Васильева Оксана 10 2
|Куркин Андрей 2 2
|Богданов Кирилл 103 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172432, в очереди разбора - 1003857.
Создано именных указателей - 68526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172432, в очереди разбора - 1003857.
Создано именных указателей - 68526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru