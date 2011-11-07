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Ситроникс Sitronics Labs Ситроникс Лабс

СОБЫТИЯ

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07.11.2011 В России разработали уникальную антенну для бесперебойной связи 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 2
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ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
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