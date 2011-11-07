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Ситроникс Sitronics Labs Ситроникс Лабс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|07.11.2011
|В России разработали уникальную антенну для бесперебойной связи 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Ситроникс и организации, системы, технологии, персоны:
|MONQ AIOps-платформа 27 1
|Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 11 1
|Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
|Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
|Миньковский Михаил 25 1
|Маршанкулов Мурат 19 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Винник Мария 3 1
|Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
|Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.