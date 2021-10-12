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Системы охлаждения



12.10.2021 Как выбрать холодильник для дома: советы ZOOM 1
08.10.2021 Мифы об охлаждении ноутбуков, которые полезно знать 2
19.07.2021 Обзор холодильника Samsung RF5000A: на страже свежести ваших продуктов 1
25.02.2021 Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров 1
30.07.2020 Rittal выпустила новое поколение PDU 1
07.07.2020 Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет? 1
30.06.2020 В России придумали, как вдвое уменьшить расходы на ЦОД 1
15.06.2020 Вентилятор или кондиционер: что лучше? 1
02.10.2019 Как искусственный интеллект оптимизирует работу ИТ-подразделений 1
03.06.2019 Microsoft обновила Microsoft 365, Windows и интернет вещей в Azure 1
05.03.2019 «Яндекс» запустил умный поисковик по базе российских патентов за последние 95 лет 1
18.07.2018 Власти ополчились на ИТ-компанию, создавшую Центр моделирования аэрокосмических двигателей 2
18.06.2018 Самые интересные функции современных холодильников 1
27.11.2017 Как выбрать холодильник: рекомендации ZOOM 1
28.06.2017 Schneider Electric обновляет линейку чиллеров для дата-центров высокой категории надежности 1
23.06.2017 Двухкамерные холодильники: хиты продаж 1
10.11.2015 Планшеты с большими экранами: размер имеет значение? 1
30.10.2015 Microsoft Surface: долгая дорога к успеху 1
09.06.2015 В Нижнем Новгороде открыт ИТ-парк «Анкудиновка» 1
30.04.2015 Виктор Лукоянов - Региональные ЦОДы пока остаются на бумаге 1
02.03.2015 DataLine запустила первую очередь дата-центра Nord 4 1
14.03.2014 Лучшие дизайнерские холодильники. Выбор ZOOM 2
27.12.2013 Лучшая бытовая техника 2013. Выбор ZOOM 3
06.12.2013 Здравствуй, красивая жизнь! ZOOM.CNews обозревает luxury-бытовую технику 1
31.10.2013 Club.CNews: Адиабатическое охлаждение ЦОД 1
09.08.2013 Холодильники с приставкой Super. Выбор ZOOM 2
02.08.2013 Холодильник-Fiat, золотая кофеварка и другие дизайн-эксперименты. Выбор ZOOM 1
26.04.2013 Топ-5 лучших сплит-систем к лету. Выбор ZOOM.CNews 1
18.02.2013 Cadia Networks представили новую встраиваемую систему 1
14.12.2012 Бытовая техника: лучшие премьеры 2012 года. Версия ZOOM.CNews 4
10.08.2012 Лучшие двухкамерные холодильники. Выбор ZOOM 4
02.02.2012 Первый взгляд на ультрабук Toshiba Portege Z835: красивый, дешевый, быстрый 1
05.12.2011 Как выбрать кондиционер. Рекомендации ZOOM.CNews 1
25.11.2011 Лучшие холодильники side-by-side. Выбор ZOOM 1
30.09.2011 Бытовая техника для офиса. Выбор ZOOM 2
02.09.2011 Кухня на миллион долларов: лучшая бытовая техника премиум-класса. Выбор ZOOM 1
24.08.2011 Лучшая бытовая техника для "малометражек". Выбор ZOOM 2
29.07.2011 Лучшие новинки бытовой техники первой половины 2011 1
28.07.2011 Ноутбук Dell Inspiron M301z: мал золотник, да дорог 1
22.07.2011 Встраивайся! Выбор ZOOM: встраиваемая кухонная техника 2

Публикаций - 87, упоминаний - 117

Системы охлаждения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Zoom Int - Zoom Video Communications 931 20
Samsung Electronics 8922 20
LG Electronics 3116 18
Bosch - БСХ бытовые приборы 288 18
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 11
Toshiba Corporation 2747 7
Siemens AG - Сименс Россия 2221 7
Intel Corporation 10778 6
Hitachi 1278 5
Daewoo Electronics 39 4
Philips 1704 3
Microsoft Corporation 20962 3
Cray 110 2
Sharp Corporation 963 2
Schneider Electric 456 2
Mitsubishi Electric 251 2
Acer Group 2177 2
IBM 8637 2
HP Inc. 5096 2
Apple Inc - Эппл Рус 10085 2
Lenovo Group 1990 2
Wasabi 4 2
Titanium 49 2
Dell EMC 4463 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1719 2
Nvidia Corp 3009 1
ASBIS - АСБИС 90 1
DataPro - ДатаПро 59 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 372 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 221 1
Pioneer Corporation 373 1
D&M Holdings - Denon & Marantz 47 1
Rittal 48 1
Google LLC 9402 1
Doom Eternal 6 1
Инпро Технолоджис 9 1
Сенсорные Системы 13 1
Rolsen Electronics 74 1
Формоза - Formoza 152 1
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 11 1
Liebherr Group 39 12
Hansa - Ханса 71 10
Electrolux - Электролюкс Рус 153 9
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 84 9
Miele 113 8
Beko 50 6
Gorenje 63 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1549 4
Whirlpool 68 4
Groupe SEB - Rowenta 28 3
Braun 55 3
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 3
Candy Group - Канди 64 3
Dyson 81 2
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 99 2
Walmart - Wal-Mart Stores 318 1
Deutsche Bank 288 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 342 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 838 1
eBay Inc 1559 1
Smeg 2 1
Groupe SEB - Tefal 59 1
Daewoo 68 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 15 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 23 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7309 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 462 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 493 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1089 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 142 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 1
Ростехнадзор МТУ - Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 1 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 6 1
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 60 33
Замораживание - Морозилка - устройство, поддерживающее низкую температуру 79 29
Холодильник 90 28
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10060 9
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3965 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2504 6
High-End - высочайший («элитный») класс техники 285 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 4
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 511 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12222 3
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 162 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3491 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1531 3
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 677 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1228 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 282 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1337 2
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 402 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3163 2
AVI - Audio Video Interleave 392 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 342 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 773 2
Intel Turbo Boost Technology 187 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 634 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 777 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2848 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12105 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1411 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1332 2
Пылесос - Vacuum cleaner 106 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 418 2
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 513 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 273 2
PWM - Pulse-Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция - Управление мощностью 9 2
USB Type-A - USB-A 165 2
LED - Light-emitting diode - светодиод 314 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1342 2
MKV - медиаконтейнер 147 2
Samsung RL - серия холодильников 15 9
Bosch KGN - холодильник 12 8
Microsoft Windows 10 10088 5
Liebherr CBN - холодильник 7 5
Liebherr SBS - холодильник 12 5
Bosch KGS 3 3
Intel x86 - архитектура процессора 1268 3
Google Android 11622 3
Intel Core - Семейство процессоров 1009 3
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 69 2
1С-Рарус РестАрт 14 2
LG GA - серия холодильников 2 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston HS - холодильник 2 2
Microsoft Surface Pro X - Планшет 109 2
Microsoft Surface - Планшет 323 2
Miele KFN - холодильник 3 2
Bosch KGS - холодильник 2 2
Apple iPad 3534 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1099 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5801 2
Hansa FK - холодильник 2 2
LG Door-in-Door - Холодильник 8 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 4D 3 2
Microsoft Surface Pen 27 2
Samsung NV - серия духовых шкафов 5 2
Liebherr CN - холодильник 5 2
Microsoft Cortana 143 1
Ricoh EZ 7 1
Smeg FA - холодильник 1 1
LG GW - холодильник 1 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 1
Samsung Motion Sync - серия пылесосов 5 1
Beko RCNK - холодильник 2 1
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 9 1
Liebherr ICUS - холодильник 1 1
Bosch Side by Side - холодильник 2 1
Neff K - холодильная камера 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston RMBHA 1 1
Gaggenau Vario - холодильник 2 1
Gorenje RK - холодильник 1 1
Головин Даниил 34 4
Абрамов Сергей 69 2
Малахов Андрей 4 1
Самойлов Юрий 66 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 857 1
Никифоров Николай 1131 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 554 1
Солдатов Алексей 82 1
Кулаков Александр 3 1
Комков Алексей 13 1
Гречкин Дмитрий 4 1
Лаврентьев Иван 3 1
Шанцев Валерий 19 1
Криницкий Игорь 26 1
Верховод Андрей 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 82082 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26565 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11560 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 14
Германия - Федеративная Республика 7770 13
Южная Корея - Республика 3248 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33841 9
Италия - Итальянская Республика 2815 8
Япония 7883 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10848 6
Турция - Турецкая республика 1473 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11513 6
Европа 7242 6
Земля - планета Солнечной системы 6387 5
Франция - Французская Республика 4919 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9400 4
Азия - Азиатский регион 3148 4
США - Калифорния - Сан-Диего 285 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12012 3
Швеция - Королевство 1762 3
Америка 1185 2
Азербайджан - Баку 103 2
Сахара - пустыня 102 2
Монако Княжество 96 2
Европа Северная - Скандинавия 449 2
Германия - Берлин 570 2
Россия - ЦФО - Владимирская область 500 2
Словения - Республика 197 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 646 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 319 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1768 2
Нидерланды 1988 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 854 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1055 1
Малайзия 736 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 790 1
Египет - Арабская Республика 636 1
Греция - Греческая Республика 630 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1723 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 842 1
Вторая мировая война 477 2
Русский язык 1653 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5014 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 84 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 18 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 96 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4071 1
FMA - Fused Multiply-Add - умножение-сложение с однократным округлением 2 1
CNews - ZOOM.CNews 1317 29
Thomson Reuters - Рейтер 5606 1
NYT - The New York Times 943 1
IDC - International Data Corporation 4514 1
Gartner 3173 1
Markets&Markets Research 85 1
Forrester Research 782 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 421 3
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 71 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 1
ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 13 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 1
Сибпроектнииавиапром - Сибирский Проектно-Конструкторский и НИИ Авиационной Промышленности 1 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 2
Red Dot Design Award 27 1
Samsung Forum 14 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
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