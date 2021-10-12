Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Системы охлаждения
Публикаций - 87, упоминаний - 117
Системы охлаждения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 1
|DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 6 1
|Головин Даниил 34 4
|Абрамов Сергей 69 2
|Малахов Андрей 4 1
|Самойлов Юрий 66 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 857 1
|Никифоров Николай 1131 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 554 1
|Солдатов Алексей 82 1
|Кулаков Александр 3 1
|Комков Алексей 13 1
|Гречкин Дмитрий 4 1
|Лаврентьев Иван 3 1
|Шанцев Валерий 19 1
|Криницкий Игорь 26 1
|Верховод Андрей 21 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 29
|Thomson Reuters - Рейтер 5606 1
|NYT - The New York Times 943 1
|IDC - International Data Corporation 4514 1
|Gartner 3173 1
|Markets&Markets Research 85 1
|Forrester Research 782 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166869, в очереди разбора - 1047255.
Создано именных указателей - 54753.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru