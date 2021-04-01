Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр

Инновационный научно-технологический центр «Сириус» объединяет научно-образовательные и технико-внедренческие компании для эффективного решения междисциплинарных задач по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации. Основные цели ИНТЦ «Сириус»-создание инновационной экосистемы мирового уровня, повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширение доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технологических проектах, интеграция образования и научно-технологической деятельности в единую систему генерации и внедрения перспективных знаний. Приоритетные направления исследовательской деятельности ИНТЦ «Сириус»: искусственный интеллект и информационные технологии; когнитивные исследования; генетика и наука о жизни. Уникальная творческая среда «Сириуса», создающая особые условия для резидентов ИНТЦ, объединяет партнеров, молодых ученых, технологических предпринимателей для совместных решений. ИНТЦ «Сириус» создан 8 ноября 2019 года по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина. Центр создан в соответствии с Федеральным законом N° 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».