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Сириус Образовательный центр Сириус ИНТЦ Инновационный научно-технологический центр

Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр

Инновационный научно-технологический центр «Сириус» объединяет научно-образовательные и технико-внедренческие компании для эффективного решения междисциплинарных задач по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации. Основные цели ИНТЦ «Сириус»-создание инновационной экосистемы мирового уровня, повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширение доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технологических проектах, интеграция образования и научно-технологической деятельности в единую систему генерации и внедрения перспективных знаний. Приоритетные направления исследовательской деятельности ИНТЦ «Сириус»: искусственный интеллект и информационные технологии; когнитивные исследования; генетика и наука о жизни. Уникальная творческая среда «Сириуса», создающая особые условия для резидентов ИНТЦ, объединяет партнеров, молодых ученых, технологических предпринимателей для совместных решений.  ИНТЦ «Сириус» создан 8 ноября 2019 года по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина. Центр создан в соответствии с Федеральным законом N° 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 


01.04.2021 «Ростелеком» и фонд «Талант и успех» займутся развитием цифровизации федеральной территории «Сириус»
05.11.2020 «Ростелеком» построит в «Сириусе» киберполигон для тренировки молодых специалистов
09.09.2019 В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
25.01.2019 Школьники разработали 16 полезных мобильных приложений в «Сириусе»
25.05.2018 Ростех и «Сириус» открывают совместные программы по подготовке кадров
07.10.2016 Всероссийская конференция по информационной безопасности и импортозамещению прошла в Ростове-на-Дону
11.02.2016 «1С-Рарус» внедрил систему «1С:CRM Проф» в «Сириусе»
03.06.2013 «Сириус» завершил проект по техническому оснащению здания Межрегионального центра управления в кризисных ситуациях СКФО
27.06.2012 «Сириус» и IBM подписали меморандум по развитию «разумных городов»
24.02.2012 В компании «Сириус» внедрен call-центр Oktell
12.09.2011 Концерн «Сириус» и Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения будут совместно разрабатывать и внедрять решения для медучреждений
29.04.2010 «Сириус» и «АльтЭль» договорились о сотрудничестве в области создания систем ИБ
01.09.2009 Российская оборонка получила свой ИТ-концерн
13.04.2007 "Сириус": российская платформа для встраиваемых приложений
04.04.2002 АРС вступила в ассоциацию "Сириус"
10.01.2002 Verysell вступила в "СИРИУС"
26.04.2000 Ассоциация "СИРИУС" провела заседание Совета директоров и приняла в свои ряды 6 новых членов
04.10.1999 В состав российской Ассоциации "СИРИУС" вошли еще пять компаний
04.08.1999 Ассоциация "Сириус" проводит конференцию по "Проблеме 2000"

Публикаций - 125, упоминаний - 144

Сириус упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2532 44
Microsoft Corporation 22497 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 14
Крок - Croc 1616 9
Oracle Corporation 6035 8
АйТи 1179 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
NVision Group - Энвижн Груп 660 6
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
ALT Linux - Альт Линукс 150 6
Yandex - Яндекс 5015 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 5
Softline - Софтлайн 1870 5
Армада - РБК софт 714 5
Айтеко - iTeco 915 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 5
Компьюлинк ГК - Compulink 388 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
SAP SE 4595 4
Инфосистемы Джет 865 4
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 4
Pingwin Software - Пингвин софтвер 67 4
Программный продукт ГК 3960 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 4
Астерос - Asteros 624 4
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 284 4
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 41 3
Ростех - Автоматика Концерн 1008 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 3
НИПС - Новосибирский институт программных систем 32 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 413 3
Сонет 156 3
Luxoft - Люксофт 271 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 3
OKI - ОКИ Системс Рус 161 3
Восход ФГБУ НИИ 529 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 7
РЖД - Российские железные дороги 1458 7
ГПБ - Газпромбанк 842 3
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 3
Альфа-Банк 1476 3
McDonald’s - Макдоналдс 190 3
Кастор 4 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 2
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 42 2
ВТБ - ВТБ24 658 2
Аэрофлот 648 2
Белый Ветер 340 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
Евросеть Техмаркет 76 2
Торий НПП 22 2
Техносила - СервисТрейд 239 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Почта России ПАО 1853 2
Открытие ФК 2713 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 43 1
Citi - Citibank - Ситибанк 265 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 47 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 1
NGI Fund 34 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Bakulin Motors Group - Бакулин Моторс Групп - VolgaBus 7 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 145 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 15 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 4 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 1
ЯКласс 19 1
Усть-Луга - Российский порт - Усть-Лужский транспортный узел 20 1
Атомредметзолото Хиагда - Горно-химический комбинат 7 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 31 1
Ростех - РТ-Химкомпозит - РТ-Химические технологии и композиционные материалы 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 33
Президент Российской Федерации 3770 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 12
Правительство РФ 8292 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
Федеральное казначейство России 1345 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
Счётная палата РФ 628 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 75 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
Правительство Ульяновской области 31 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
Администрация Президента РФ 904 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 74 2
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 28 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 97 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 36 1
Фонд Росконгресс 5 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
Талант и успех - Общественный фонд 13 9
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 7 7
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 17
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 2
Физика - область естествознания 889 1
Английский язык 764 1
СРО - саморегулируемые организации 58 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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