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Сириус Образовательный центр Сириус ИНТЦ Инновационный научно-технологический центр
Инновационный научно-технологический центр «Сириус» объединяет научно-образовательные и технико-внедренческие компании для эффективного решения междисциплинарных задач по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации. Основные цели ИНТЦ «Сириус»-создание инновационной экосистемы мирового уровня, повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширение доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технологических проектах, интеграция образования и научно-технологической деятельности в единую систему генерации и внедрения перспективных знаний. Приоритетные направления исследовательской деятельности ИНТЦ «Сириус»: искусственный интеллект и информационные технологии; когнитивные исследования; генетика и наука о жизни. Уникальная творческая среда «Сириуса», создающая особые условия для резидентов ИНТЦ, объединяет партнеров, молодых ученых, технологических предпринимателей для совместных решений. ИНТЦ «Сириус» создан 8 ноября 2019 года по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина. Центр создан в соответствии с Федеральным законом N° 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Сириус упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ухлинов Леонид 58 28
|Сапельников Сергей 107 7
|Массух Илья 202 7
|Путин Владимир 2542 7
|Чемезов Сергей 134 5
|Медведев Дмитрий 1604 5
|Голованов Юрий 9 4
|Носков Константин 221 4
|Смирнов Алексей 166 4
|Степанов Антон 57 3
|Калинин Александр 124 3
|Комиссаров Дмитрий 192 3
|Шмелева Елена 6 3
|Бушуев Алексей 9 3
|Бобровников Борис 99 3
|Ляпунов Игорь 65 3
|Попов Алексей 329 3
|Зверев Андрей 57 3
|Иванников Виктор 22 3
|Опенышева Светлана 64 3
|Ермолаев Артем 348 3
|Чернышенко Дмитрий 320 2
|Юнов Константин 36 2
|Висящев Андрей 64 2
|Малеев Алексей 11 2
|Нарышкин Сергей 51 2
|Симаков Олег 111 2
|Новодворский Алексей 104 2
|Корнеев Сергей 81 2
|Серова Елена 317 2
|Кесельбренер Леонид 49 2
|Широких Алексей 71 2
|Прохоров Фёдор 81 2
|Тюркин Михаил 45 2
|Щеголев Игорь 685 2
|Рейман Леонид 1009 2
|Гуральников Сергей 162 2
|Туркот Александр 36 2
|Абакумов Евгений 110 2
|Чаркин Евгений 203 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 6
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|Gartner - Гартнер 3301 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
|S&P 500 226 1
|Fortune Global 1000 50 1
Ключевых фраз выявлено - 1184637, в очереди разбора - 961342.
Создано именных указателей - 78302.
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