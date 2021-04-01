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Сириус ИНТЦ Инновационный научно-технологический центр Образовательный центр

Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр

Инновационный научно-технологический центр «Сириус» объединяет научно-образовательные и технико-внедренческие компании для эффективного решения междисциплинарных задач по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской Федерации. Основные цели ИНТЦ «Сириус»-создание инновационной экосистемы мирового уровня, повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширение доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технологических проектах, интеграция образования и научно-технологической деятельности в единую систему генерации и внедрения перспективных знаний. Приоритетные направления исследовательской деятельности ИНТЦ «Сириус»: искусственный интеллект и информационные технологии; когнитивные исследования; генетика и наука о жизни. Уникальная творческая среда «Сириуса», создающая особые условия для резидентов ИНТЦ, объединяет партнеров, молодых ученых, технологических предпринимателей для совместных решений.  ИНТЦ «Сириус» создан 8 ноября 2019 года по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина. Центр создан в соответствии с Федеральным законом N° 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 


01.04.2021 «Ростелеком» и фонд «Талант и успех» займутся развитием цифровизации федеральной территории «Сириус»
05.11.2020 «Ростелеком» построит в «Сириусе» киберполигон для тренировки молодых специалистов
09.09.2019 В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
25.01.2019 Школьники разработали 16 полезных мобильных приложений в «Сириусе»
25.05.2018 Ростех и «Сириус» открывают совместные программы по подготовке кадров
07.10.2016 Всероссийская конференция по информационной безопасности и импортозамещению прошла в Ростове-на-Дону
11.02.2016 «1С-Рарус» внедрил систему «1С:CRM Проф» в «Сириусе»
03.06.2013 «Сириус» завершил проект по техническому оснащению здания Межрегионального центра управления в кризисных ситуациях СКФО
27.06.2012 «Сириус» и IBM подписали меморандум по развитию «разумных городов»
24.02.2012 В компании «Сириус» внедрен call-центр Oktell
12.09.2011 Концерн «Сириус» и Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения будут совместно разрабатывать и внедрять решения для медучреждений
29.04.2010 «Сириус» и «АльтЭль» договорились о сотрудничестве в области создания систем ИБ
01.09.2009 Российская оборонка получила свой ИТ-концерн
13.04.2007 "Сириус": российская платформа для встраиваемых приложений
04.04.2002 АРС вступила в ассоциацию "Сириус"
10.01.2002 Verysell вступила в "СИРИУС"
26.04.2000 Ассоциация "СИРИУС" провела заседание Совета директоров и приняла в свои ряды 6 новых членов
04.10.1999 В состав российской Ассоциации "СИРИУС" вошли еще пять компаний
04.08.1999 Ассоциация "Сириус" проводит конференцию по "Проблеме 2000"

Публикаций - 125, упоминаний - 144

Сириус ИНТЦ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 44
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 24
Microsoft Corporation 22497 17
Крок - Croc 1616 9
АйТи 1179 8
Oracle Corporation 6035 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 413 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 6
Yandex - Яндекс 5015 6
ALT Linux - Альт Линукс 150 6
NVision Group - Энвижн Груп 660 6
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 5
Компьюлинк ГК - Compulink 388 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 5
Softline - Софтлайн 1870 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 5
Pingwin Software - Пингвин софтвер 67 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 4
SAP SE 4595 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 4
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 284 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 624 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 4
Программный продукт ГК 3960 4
Ростех - Автоматика Концерн 1008 3
Samsung Electronics 9333 3
Элемент ГК - Elementec 1523 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 3
OKI - ОКИ Системс Рус 161 3
Сонет 156 3
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 41 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 7
Почта России ПАО 1853 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 3
Альфа-Банк 1476 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 3
McDonald’s - Макдоналдс 190 3
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 42 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 2
ВТБ - ВТБ24 658 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 2
Белый Ветер 340 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
Торий НПП 22 2
Евросеть Техмаркет 76 2
Техносила - СервисТрейд 239 2
Кастор 4 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 2
Открытие ФК 2713 2
ПСБ - Промсвязьбанк 682 2
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 145 1
Citi - Citibank - Ситибанк 265 1
NGI Fund 34 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Bakulin Motors Group - Бакулин Моторс Групп - VolgaBus 7 1
Zoon.ru 5 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 43 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Усть-Луга - Российский порт - Усть-Лужский транспортный узел 20 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 15 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 4 1
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 1
ЯКласс 19 1
Конверсия НПО НИИ 6 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 0 1
United Airlines - авиакомпания 88 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 36
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 16
Президент Российской Федерации 3770 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 5
Федеральное казначейство России 1345 5
Администрация Президента РФ 904 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 74 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 75 2
Правительство Ульяновской области 31 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
Счётная палата РФ 628 2
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 28 1
Совет при президенте Российской Федерации 55 1
МЧС РФ - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 50 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 1
Талант и успех - Общественный фонд 13 9
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 7 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 33 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 15
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Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 11
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Big Data - Большие данные 3520 3
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 475 3
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 407 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 990 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 911 3
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 75 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1413 3
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 50 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 17
Linux OS 7669 13
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 6
Google Android 11959 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 4
Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон 15 4
Microsoft SQL Server 1416 3
Ross Systems iRenaissance ERP 19 3
Oracle Java - язык программирования 2554 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 3
Microsoft Windows 2000 2856 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 3
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 3
SAP Sybase 280 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 2
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 176 2
Apache OpenOffice 448 2
Новые облачные технологии - МойОфис 381 2
Linux - Debian GNU 339 2
Google Chrome - браузер 1270 2
Apple macOS X - Rhapsody 1495 2
Mozilla Firefox - браузер 1738 2
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 75 2
Microsoft Office 2016 20 2
Superjob 217 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 73 2
Microsoft Windows 10 Enterprise 22 2
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 177 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 2
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 221 2
Microsoft Windows 2104 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 81 2
Apple iOS 6422 2
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 149 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 111 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 528 1
Google Cloud Platform - GCP 251 1
Ухлинов Леонид 58 28
Путин Владимир 2542 9
Массух Илья 202 8
Сапельников Сергей 107 7
Чернышенко Дмитрий 320 6
Чемезов Сергей 134 5
Медведев Дмитрий 1604 5
Смирнов Алексей 166 4
Голованов Юрий 9 4
Носков Константин 221 4
Ермолаев Артем 348 3
Бушуев Алексей 9 3
Опенышева Светлана 64 3
Калинин Александр 124 3
Комиссаров Дмитрий 192 3
Шмелева Елена 6 3
Степанов Антон 57 3
Бобровников Борис 99 3
Ляпунов Игорь 65 3
Иванников Виктор 22 3
Попов Алексей 329 3
Зверев Андрей 57 3
Чаркин Евгений 203 2
Щеголев Игорь 685 2
Абакумов Евгений 110 2
Нарышкин Сергей 51 2
Висящев Андрей 64 2
Юнов Константин 36 2
Малеев Алексей 11 2
Симаков Олег 111 2
Новодворский Алексей 104 2
Корнеев Сергей 81 2
Туркот Александр 36 2
Серова Елена 317 2
Кесельбренер Леонид 49 2
Широких Алексей 71 2
Гуральников Сергей 162 2
Прохоров Фёдор 81 2
Тюркин Михаил 45 2
Рейман Леонид 1009 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 17
Россия - СФО - Новосибирск 3269 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 15
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 9
Земля - планета Солнечной системы 7427 6
Беларусь - Белоруссия 3525 6
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 928 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 4
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 4
Россия - ЦФО - Тульская область 965 4
Россия - ПФО - Самарская область 939 4
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 335 4
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 363 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 735 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 3
Европа 12319 3
Украина 6212 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 3
Германия - Федеративная Республика 8903 3
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 47 3
Россия - СФО - Иркутская область 832 3
Россия - ПФО - Казань 2085 3
Россия - СЗФО - Псковская область 508 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 897 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 350 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 339 2
Казахстан - Республика 4467 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 50
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 30
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 12
Информационное общество - Государственная программа 1238 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 11
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
Образование в России 460 4
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 2
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 27 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 0 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
Генетика - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 103 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Минобрнауки РФ - ВАК - Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 8 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 1
Физика - Physics - область естествознания 889 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 10
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
Муз ТВ - Телеканал 17 1
CNews TV 524 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 69 1
Москва 24 - Телеканал 7 1
Вечерняя Москва - газета 5 1
Российская газета 228 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 1
Россия 24 - телеканал 98 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 62 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 24 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 41 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 76 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Medsite.ru 1 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Врачи РФ 2 1
Банки.ру - Banki.ru 44 1
Известия ИД 307 1
За Телеком - telegram-канал 40 1
Рен ТВ - телеканал 57 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
Коммерсантъ - Издательский дом 888 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 20 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 6
IDC - International Data Corporation 4671 1
Gartner - Гартнер 3301 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
S&P 500 226 1
Fortune Global 1000 50 1
РАН - Российская академия наук 1397 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 64 3
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 36 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 2
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
РЭШ - Российская электронная школа 19 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 26 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
University of California - Калифорнийский университет 76 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева 65 1
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 43 1
СамГУ - Самарский государственный университет 11 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 0 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
Открытое образование 6 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 35 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 60 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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