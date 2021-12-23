Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Синтез
Публикаций - 73, упоминаний - 74
Синтез упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 288 4
|Microsoft Corporation 22003 3
|РусБИТех - ГК Astra Linux 505 2
|Базальт СПО 225 2
|НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 217 2
|ALT Linux - Альт Линукс 148 2
|Intel Corporation 11008 2
|Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 143 1
|ИнтерКом 16 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7596 1
|EA - Electronic Arts 1270 1
|1С-ИжТиСи 4902 1
|Ericsson 2684 1
|NEC 1731 1
|Apple Inc 10371 1
|Sony 6084 1
|IBM - International Business Machines Corp 8807 1
|IBS - ИБС экспертиза 52 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 710 1
|Vocord - Вокорд 127 1
|DEPO Computers - Депо Электроникс 439 1
|Arenadata - Аренадата Софтвер 45 1
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1400 1
|1С 5494 1
|Teradata 195 1
|1С-Рарус 700 1
|3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 1
|Дырмовский Дмитрий 81 2
|Глушков Иван 9 2
|Болдинова Екатерина 1 1
|Самородов Александр 10 1
|Баланова Светлана 29 1
|Петров Сергей 56 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 154 1
|Гайдуков Алексей 24 1
|Фатеев Олег 6 1
|Карасев Павел 18 1
|Цегельная Ольга 10 1
|Прохоров Михаил 34 1
|New Scientist 1447 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10412 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5710 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 394 1
|EurekAlert 270 1
|LiveScience 153 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru