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Синтез



23.12.2021 В России появится отечественный электрический кроссовер. Его выпустит гигантский военный концерн 1
01.06.2021 Технология синтеза речи группы ЦРТ помогла озвучить детские сказки 1
26.11.2020 Синтез группы ЦРТ помог озвучить детские сказки 1
09.08.2019 ВТБ запустил в контакт-центре голосового помощника 1
07.03.2019 Суд обязал «Эр-Телеком» перечислить в бюджет 49,2 млн рублей налогов 2
24.11.2017 Информатизация российской фарминдустрии набирает обороты 1
17.07.2017 Машинное обучение поможет экономить на производстве лекарств 1
14.06.2017 Федеральной налоговой службе поставят «русский Hadoop» для работы с большими данными 1
09.06.2017 Процессорной архитектуре X86 исполняется 40 лет 1
19.05.2017 ФНС отказалась от российского ПО для больших данных. 900 млн будут потрачены на зарубежный софт 1
21.12.2016 Новое исследование: солнечный свет улучшает работу иммунных клеток 1
30.05.2016 ЦРТ оптимизировал облачный сервис синтеза речи VoiceFabric 1
04.12.2014 «Центр речевых технологий» запустил облачный сервис синтеза речи 1
23.11.2012 Рибосомное оружие поможет расправиться с вирусами 1
13.11.2012 Термоядерный ракетный двигатель отправит США в глубокий космос 1
22.08.2012 У насекомых обнаружили процесс, аналогичный фотосинтезу 1
23.03.2012 Обнаружен новый тип ядерного синтеза 1
22.03.2012 Обзор принтера Epson L800: маленькая революция 1
13.03.2012 "Горячие" метеориты синтезируют жизнь? 1
16.02.2012 Почти как люди: дрозофилы помнят все? 1
08.02.2012 Дизель из бензина: ученые нашли катализатор 1
17.10.2011 Климат Земли зависит от общения бактерий 1
11.08.2011 Неогенетика: кто займется программированием живых организмов? 1
08.08.2011 Мозг нуждается в постоянных тренировках 1
08.08.2011 Club.CNews: Речевые технологии в правоохранительной деятельности 1
29.07.2011 Гендерный фильтр: тестостерон спасает мужчин от воспалений 1
18.07.2011 Ученые убрали из генома бактерии все лишнее 1
12.05.2011 Птицы выцветают от радиации 1
29.03.2011 Созданием дешевого сахара для биотоплива займутся бактерии 1
22.02.2011 Мужская плодовитость зависит от костей 1
22.12.2010 Свободные радикалы не убивают, а продлевают жизнь? 1
20.12.2010 Отключение генов смертельно вне зависимости от их древности 1
23.11.2010 Древние вирусы сохраняются в нашем геноме миллионы лет 1
08.11.2010 Расследование: остановилась ли эволюция человека? 1
03.11.2010 Избирательный растворитель отделяет золото от палладия 1
12.10.2010 Apple зарегистрировала слоган App Store 1
29.06.2009 Sony разработает гибрид телефона и приставки 1
17.06.2008 "Гормон голода" избавит от депрессии 1
26.05.2008 Дореволюционная Россия предстала на космических снимках 1
05.10.2007 «Вокорд» развернет систему видеонаблюдения для «Кузбассгипрошахт» 1

Публикаций - 73, упоминаний - 74

Синтез упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 288 4
Microsoft Corporation 22003 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 505 2
Базальт СПО 225 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 217 2
ALT Linux - Альт Линукс 148 2
Intel Corporation 11008 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 143 1
ИнтерКом 16 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7596 1
EA - Electronic Arts 1270 1
1С-ИжТиСи 4902 1
Ericsson 2684 1
NEC 1731 1
Apple Inc 10371 1
Sony 6084 1
IBM - International Business Machines Corp 8807 1
IBS - ИБС экспертиза 52 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 710 1
Vocord - Вокорд 127 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 439 1
Arenadata - Аренадата Софтвер 45 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1400 1
5494 1
Teradata 195 1
1С-Рарус 700 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5005 3
AstraZeneca - АстраЗенека 38 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 200 1
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 7 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 59 1
Chiesi Group 2 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 62 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1993 1
Открытие ФК 2000 1
ОНЭКСИМ ГК 43 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 112 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2064 2
Правительство РФ 6975 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 12 2
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 70 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2165 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7512 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 281 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6814 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30488 3
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 56 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1726 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 1189 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5414 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 356 2
InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 208 2
ARM64 - Архитектура процессора 1216 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 682 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 831 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7297 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4117 1
Rendering - Рендеринг - просчет кадров для объединения их в один видеоряд 48 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 794 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10190 1
2D - 2-Dimensional 361 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 735 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8990 1
3D XPoint - 3D crosspoint - технология энергонезависимой памяти 13 1
Website - Вебсайт 2649 1
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 88 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6737 1
Big Data - Большие данные 1876 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2101 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1142 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5924 1
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 171 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1285 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12462 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1778 1
ФНС РФ ЦОД 24 2
Apple - App Store 2373 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 564 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 688 2
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 47 2
Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 48 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5992 2
Oracle Java - язык программирования 2477 2
MySkazka 2 2
Delphi - язык программирования 124 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3833 1
Sony Walkman 231 1
Microsoft Skype 1890 1
Хоулмонт - Тезис 101 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 381 1
Apple iPod 1335 1
Nokia Symbian OS 1387 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 16 1
Monarch - Монарх - электромобиль 14 1
Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 221 1
Apple iPhone 3 401 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 646 1
Apple iPad 3566 1
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 35 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1484 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1205 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 23 1
Intel 8086 14 1
Intel x86 - архитектура процессора 1266 1
Intel Optane Memory 91 1
ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль 11 1
Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 9 1
Tesla Model 3 22 1
Ардерия ТС2 - электромобиль 3 1
1С:Медицина 18 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 33 1
Apache Hadoop 348 1
Дырмовский Дмитрий 81 2
Глушков Иван 9 2
Болдинова Екатерина 1 1
Самородов Александр 10 1
Баланова Светлана 29 1
Петров Сергей 56 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 154 1
Гайдуков Алексей 24 1
Фатеев Олег 6 1
Карасев Павел 18 1
Цегельная Ольга 10 1
Прохоров Михаил 34 1
Россия - Российская федерация - РФ 100928 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12399 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44126 5
Земля - планета Солнечной системы 6885 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31713 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10768 3
США - Калифорния 3328 2
Того - Тоголезская Республика 7908 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11893 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 50 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1165 2
Азия - Азиатский регион 3479 1
Солнечная система 2155 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 977 1
Дания - Королевство 892 1
Африка - Африканский регион 2760 1
Европа 9780 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12389 1
США - Джорджия 239 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 309 1
Германия - Федеративная Республика 8210 1
Беларусь - Белоруссия 3334 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк 254 1
Украина 5839 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 943 1
Япония 9472 1
Россия - СФО - Кемеровская область 667 1
Русский язык 3848 5
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 61 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 873 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2781 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 88 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 642 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 762 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2331 1
Федеральное законодательство 1059 1
Закон Мура - Moore's law 194 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 787 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5102 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 1
Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 11 1
Английский язык 624 1
New Scientist 1447 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10412 1
Thomson Reuters - Рейтер 5710 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 394 1
EurekAlert 270 1
LiveScience 153 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 40 1
Gartner 3263 1
Yale University - Йельский университет 115 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
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