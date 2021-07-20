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Синтегро консалтинг


20.07.2021 «Медэкспресс» выбрали «Индикатор 710-П» 2
12.07.2021 «БКС Страхование жизни» выбрала «Индикатор 710-П» для соблюдения требований ЦБ 2
30.04.2021 Специализированный депозитарий «Депо-Плаза» установил программы «Синтегро консалтинг» 3
16.02.2021 УК «Сбер управление активами» формирует отчетность в «Фабрике XBRL» 3
23.12.2020 УК «Тинькофф капитал» ведет учет в системах «Синтегро консалтинг» 2
25.09.2020 «Синтегро консалтинг» перевела ФБК Grant Thornton на «1С:Документооборот» 2
16.09.2020 Бухгалтерия УК «Промсвязь» перешла на новую учетную систему без остановок в работе 3
18.08.2020 «УК КапиталЪ ПИФ»: после установки XBRL-системы значение имеет уровень техподдержки 1
11.08.2020 СК «Уралсиб Страхование» работает в улучшенной подсистеме «Централизованное казначейство» 1
26.02.2020 В УК «Вектор капитал» внедрены «Фабрика XBRL» и «Синтегро ОСБУ» 1
30.12.2019 ИК «ЛОКО-Инвест» внедрила «Синтегро ОСБУ» 4
26.12.2019 «Синтегро консалтинг» внедрила решение «Фабрика XBRL» в НПФ «Внешэкономфонд» 2
10.10.2019 «Уралсиб жизнь» автоматизировала бухгалтерский учет с помощью «Синтегро ОСБУ» 3
28.08.2019 «Райффайзен капитал» автоматизировал формирование бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL 1
19.08.2019 «Синтегро консалтинг» внедрил программный продукт «Зарплата ОСБУ» в АО «ГПБ-УА» 3
12.08.2019 «Синтегро консалтинг» автоматизировал бухгалтерский учет в «Финам форекс» 4
17.06.2019 «Синтегро консалтинг» автоматизировала XBRL-отчетность в «Зетта Страховании» 4
04.06.2019 Группа «НРК – Р.О.С.Т.» внедрила решение «Фабрика XBRL» 2
16.04.2019 «Синтегро консалтинг» внедрила XBRL-отчетность в компании «Драга» 2
08.04.2019 Отчетность ИК «АК БАРС Финанс» для Банка России выполнена на решениях «Синтегро консалтинг» 5
12.03.2019 «Синтегро консалтинг» внедрила XBRL-отчетность в НПФ «Моспромстрой-Фонд» 6
30.01.2019 «Лексгарант» перешел на XBRL-отчетность с помощью «Синтегро консалтинг» 1
10.01.2019 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» автоматизировала бухучет по ОСБУ с помощью «Синтегро консалтинг» 1
27.12.2018 Регистратор «ДРАГА» автоматизировал работу с бюджетом 3
26.12.2018 «Интер РАО Инвест» внедрила программу «Фабрика XBRL» 2
07.12.2018 «Синтегро консалтинг» внедрил «Фабрику XBRL» в УК «Капиталъ» 1
05.12.2018 «Новый регистратор» формирует финансовую отчетность с помощью «Фабрики XBRL» 2
13.11.2018 «Синтегро консалтинг» автоматизировал бухучет в «Газпромбанк-Управление активами» 1
08.10.2018 НПФ «Сафмар» завершил автоматизацию финансового учета и отчетности по XBRL и ОСБУ на программах «Синтегро консалтинг» 1
05.09.2018 Ханты-Мансийский НПФ перевел финансовую отчетность в формат XBRL 4
30.08.2018 Крупнейшие регистраторы и спецдепозитарии в рейтинге ПАРТАД работают на ПО «Синтегро консалтинг» 4
28.08.2018 «Синтегро консалтинг» и «Инфинитум консалтинг» предложили НФО аутсорсинг бухучета 1
09.08.2018 «Синтегро консалтинг» оптимизировала финансовый учет для регистратора «Драга» 1
18.07.2018 ПО «Синтегро ОСБУ» и «Фабрика XBRL» автоматизирует финучет «Уралсиб Жизнь» 1
09.07.2018 Объединенный спецдепозитарий перешел на финучет в «Синтегро ОСБУ» 1
20.06.2018 Регистратор ВРК сдал отчетность в формате XBRL на базе программы «Фабрика XBRL» 3
07.06.2018 «Райффайзен Капитал» сдал отчетность в формате XBRL при помощи «Фабрики XBRL» 3
25.05.2018 «Фабрика XBRL» соответствует рекомендациям в рамках юрисдикции XBRL 4
14.05.2018 «Синтегро консалтинг» разработала функцию сверки отчетности НПФ для спецдепа «Инфинитум» 3
03.04.2018 Первые результаты сдачи финотчетности в XBRL одобрены ЦБ РФ 4

Публикаций - 40, упоминаний - 97

Синтегро консалтинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3779 2
Инфинитум консалтинг 1 1
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 4 3
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 2
Новый регистратор 4 2
Инфинитум - Специализированный депозитарий 16 2
Уралсиб Страхование - Страховая компания 21 2
Газпромбанк Управление активами - ГПБ-УА 4 2
КапиталЪ ИФД 10 1
Драга 4 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 6 1
Промсвязь УК 2 1
Тинькофф Капитал 3 1
Локо-инвест ИК 1 1
Моспромстрой-Фонд НПФ 7 1
Райффайзен Капитал УК 11 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
АК Барс Финанс - Инвестиционная компания 2 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 16
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 12
Проверка контрагентов 53 1
Синтегро консалтинг - Фабрика XBRL 28 14
Синтегро ОСБУ 23 9
Microsoft Office 1950 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
1С:Бухгалтерия 398 1
Тушев Сергей 4 2
Черных Дмитрий 13 1
Федотов Валерий 2 1
Мезенцев Евгений 2 1
Вихрева Наталья 3 1
Кнутова Вероника 1 1
Алексеева Елена 20 1
Тройнина Елена 2 1
Волкова Татьяна 3 1
Марчук Денис 1 1
Камзолова Василина 1 1
Кальмуцкая Александра 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 29 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 5
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 4
ЕПС - Единый план счетов 33 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 2
БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 9 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 2
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 52 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769987, в очереди разбора - 673669.
Создано именных указателей - 46354.
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