Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Синтегро консалтинг
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Публикаций - 40, упоминаний - 97
Синтегро консалтинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|1С 3779 2
|Инфинитум консалтинг 1 1
|XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 71 12
|Проверка контрагентов 53 1
|Синтегро консалтинг - Фабрика XBRL 28 14
|Синтегро ОСБУ 23 9
|Microsoft Office 1950 2
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
|1С:Бухгалтерия 398 1
|Тушев Сергей 4 2
|Черных Дмитрий 13 1
|Федотов Валерий 2 1
|Мезенцев Евгений 2 1
|Вихрева Наталья 3 1
|Кнутова Вероника 1 1
|Алексеева Елена 20 1
|Тройнина Елена 2 1
|Волкова Татьяна 3 1
|Марчук Денис 1 1
|Камзолова Василина 1 1
|Кальмуцкая Александра 1 1
|Россия - Российская федерация - РФ 57680 4
|Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769987, в очереди разбора - 673669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769987, в очереди разбора - 673669.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru