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Сервис Плюс CheckWay

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.08.2013 «1C:Первый БИТ» автоматизировал первое кафе компании АBC 1
25.03.2010 «Сервис Плюс» поставил торговое оборудование в магазин «Рыбный базар» 1
25.06.2009 Гипермаркеты «Эссен» переходят на «СуперМаг-УКМ4.0» 1
18.06.2009 «Сервис Плюс» автоматизировала гипермаркет «Твой Дом» в Воронеже 1
20.05.2009 «Сервис Плюс» автоматизировала новый магазин «Дилан» в г. Артём 1
10.03.2009 «Сервис Плюс» автоматизировала магазин РАЙПО в г. Химки 1
19.02.2009 «Сервис Плюс» автоматизировала сеть аптек «Ригла» 3
13.02.2009 «Сервис Плюс» оснащает торговым оборудованием и ПО предприятия сети «Твой Дом» 1
26.01.2009 Два новых магазина сети «Калинка» заработали на базе «СуперМаг Плюс» 1
21.01.2009 «Сервис Плюс» выпустил кассовый системный блок небольших размеров 3
09.09.2008 «Сервис Плюс» автоматизировал супермаркеты «Шамса» во Владивостоке 1
18.07.2008 «Сервис Плюс» автоматизировал супермаркет «Конструктор» в Хабаровске 1
23.06.2008 «Сервис Плюс» автоматизировала супермаркет «Плюс» во Владивостоке 1
20.06.2008 «Сервис Плюс» автоматизирует крупнейший супермаркет Владивостока 1
19.03.2008 Четыре новых магазина «Подари» оснастят противокражной системой CheckWay 1
15.02.2008 «Сервис Плюс» оснастила первый магазин «Подари» противокражной системой 1

Публикаций - 17, упоминаний - 21

Сервис Плюс и организации, системы, технологии, персоны:

Сервис Плюс 187 16
Datamax 13 4
SAP SE 5609 3
9636 2
Oracle Corporation 7090 2
Технологии Будущего 169 2
Accentis - Акцентис 5 1
Ростелеком 10986 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 948 1
Новые облачные технологии (НОТ) 487 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 980 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 826 1
1С-Рарус 986 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 1
Anritsu Corporation 10 1
Startpack - СтартПак 26 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 27 1
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Твой дом - сеть гипермаркетов 18 3
Дилан ГК 1 1
Jurel Holdings Ltd - Джурел Холдингс Лтд 3 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2438 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2081 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 13
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3786 7
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1548 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4903 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6229 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Умные весы - Smart Scales - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты 99 3
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 3
Desktop computer - Системный блок - системник 475 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3906 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3846 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2538 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14007 2
RMS - Reliability Management System - СУН - Система управления надёжностью - RCM - Reliability-Centered Maintenance - техническое обслуживание, ориентированное на обеспечение надежности 24 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10628 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22687 1
Оцифровка - Digitization 5210 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12335 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 850 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10415 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28403 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5187 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3390 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 599 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7863 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24537 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3379 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2240 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12916 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13431 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8700 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 333 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1091 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 546 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3693 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6074 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12253 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13299 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14817 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 542 1
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 15
Honeywell Metrologic 54 4
Linux OS 11586 2
Microsoft Windows 16943 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1318 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1014 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
IBM SurePOS 37 1
DSSL Trassir 43 1
Сервис Плюс АРТ 32 1
Posiflex Aura 9 1
Posiflex KL 1 1
1С-Рарус WMS 4 1
1С Первый Бит - БИТ.Ресторан - БИТ.Аппетит.Ресторан - БИТ.Аппетит.Официант.Бармен 11 1
Галимов Вадим 6 2
Чеглаков Андрей 63 1
Басов Алексей 117 1
Поляков Виктор 9 1
Савюк Виктор 41 1
Фалеев Сергей 2 1
Мурин Рафаэль 1 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 145 1
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FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 666 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6635 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5621 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6212 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6610 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10925 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8283 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33965 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9085 1
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Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 383 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1829 1
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Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 563 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 350 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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