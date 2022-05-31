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Сервисная экономика Сервисная модель Услуги и сервисы Сфера услуг



31.05.2022 АвтоВАЗ модернизирует ИТ-инфраструктуру с помощью облачных технологий VK 1
31.05.2022 Группа «Т1» вступила в АПКИТ 1
30.05.2022 «Руссофт» оценил отток и возвращение ИТ-специалистов за первое полугодие 1
30.05.2022 Российский робот приступил к работе в университете Кувейта 1
30.05.2022 «Ростелеком» предложил операторам связи комплексное решение по управлению сетевой инфраструктурой 1
27.05.2022 HPE отказала «Росатому» в техподдержке «железа». Все издержки на себя должен принять российский интегратор 2
26.05.2022 «РТК-Солар» перевела клиентов сервиса защиты от сетевых угроз на российское решение Usergate 1
26.05.2022 «Сбер» предоставил доступ к бесплатным сервисам для предпринимателей Петербурга 1
26.05.2022 Сбербанк запускает новую услугу «Установка зарядной станции для электромобилей» 1
25.05.2022 Оборот группы «Т1» в 2021 г. вырос до 87,7 млрд рублей 1
25.05.2022 «Тринити» провела аудит ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шереметьево» 1
25.05.2022 Олег Чебулаев -

Почему российский бизнес продолжит развивать мобильность и корпоративные решения даже в кризис

 1
24.05.2022 «Беллсофт» получила сертификат ФСТЭК на Axiom JDK Certified, среду разработки и исполнения Java 1
23.05.2022 Apple прислала хозяину iPhone 36-килограммовый чемодан инструментов, чтобы самостоятельно заменить батарейку 2
23.05.2022 «Ростелеком» и «Татнефть» реализуют пилотный проект по геотехническому мониторингу резервуаров 1
19.05.2022 «Сиссофт» предложит клиентам решения для цифровой трансформации SimpleOne 1
19.05.2022 «Промобот» начала выпускать руки-манипуляторы 1
19.05.2022 Импортозамещение ТОиР: как управлять производственными активами с помощью российского ПО 2
16.05.2022 ВТБ развивает удаленные сервисы обслуживания клиентов 1
16.05.2022 Газпромбанк и «АМТ-груп» реализовали проект по модернизации контакт-центра для омниканального обслуживания клиентов 2
16.05.2022 «Телфин» масштабирует телефонную сеть компании «ПетроМастер» 1
06.05.2022 Ноутбуки Lenovo после обязательного обновления BIOS массово уходят в «синий экран смерти» 1
05.05.2022 Приложения российских банков могут в любой момент безвозвратно исчезнуть с iPhone. Как этого избежать 1
04.05.2022 Сотрудники «Ростелекома» в Челябинске помогли задержать похитителя телеком-оборудования 1
28.04.2022 «Сберсервис» подвел финансовые итоги 2021 года 1
27.04.2022 «Одноклассники» запустили настройку для скрытия потенциально неприемлемых комментариев 1
26.04.2022 «Либерум Навитас» поможет российским предприятиям правильно использовать имеющиеся аппаратные ресурсы 1
22.04.2022 Вышло обновление Traffic Inspector Next Generation 1
25.04.2022 Владимир Арлазаров, Smart Engines: Как создать конкурента Abbyy и Kofax 1
21.04.2022 R-Style Softlab реализует проекты оперативного подключения к СПФС для банков ЕАЭС 1
20.04.2022 Bi.Zone и «Транстелеком» помогут бизнесу защитить веб-приложения от кибератак 1
19.04.2022 Олег Галкин, Сбер Банк Беларусь: Финансовый сектор принял на себя основной киберудар 1
19.04.2022 OCS Distribution стала официальным дистрибьютором «Аэродиска» 1
19.04.2022 Мошенникам полюбилась Система быстрых платежей. Число обманов граждан за месяц выросло в разы 1
18.04.2022 Клиенты ВТБ могут принимать оплату по QR-коду в мобильном банке для бизнеса 1
18.04.2022 В Москве в два раза выросла востребованность электронных госуслуг для бизнеса 1
15.04.2022 «Яндекс» представил «Счет» с кешбэком 1
15.04.2022 МТС сертифицировала облачные сервисы для платежных систем 1
15.04.2022 SimpleOne заключила партнерское соглашение с «АйТи» 1
14.04.2022 Нужно ли скрывать IP для просмотра потокового видео? 1

Публикаций - 2689, упоминаний - 3196

Сервисная экономика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 253
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 132
Softline - Софтлайн 1870 98
Huawei 3222 88
Intel Corporation 11262 84
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 76
SAP SE 4595 72
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 67
Ростех - Ростехнологии 2532 67
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 58
Крок - Croc 1616 44
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 41
Oracle Corporation 6035 40
Apple Inc 10683 39
Cisco Systems 4720 33
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 30
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 27
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 27
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 25
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 24
Yandex - Яндекс 5015 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 24
VK - Mail.ru Group 3057 23
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 22
Корус Консалтинг ГК 1014 21
AMD - Advanced Micro Devices 3661 19
Xiaomi 1095 18
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 16
Meta Platforms - Facebook 4267 15
Галактика - Корпорация 1077 14
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 279 14
Новые облачные технологии (НОТ) 277 11
NVision Group - Энвижн Груп 660 11
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 144 10
Red Hat 1183 10
Барс груп 499 9
Navicon - Навикон 232 9
HP - Hewlett-Packard 3567 8
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 230
РЖД - Российские железные дороги 1458 59
ПСБ - Промсвязьбанк 682 36
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 33
X5 Group 709 23
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 20
Газпром ПАО 1008 16
Роснефть НК 434 9
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 9
Связной ГК 1190 8
Росводоканал 69 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 8
Татнефть 182 8
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 5
Яндекс.Еда 490 5
Русагро Группа Компаний 182 4
Самолёт ГК 216 4
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 165 4
Совкомбанк ПАО 171 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 3
О2О Delivery club 171 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 3
Возрождение - Коммерческий банк 186 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 2
Форвард лизинг - Forward Leasing 11 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
Сибэнергомаш УК 8 2
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 29 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 2
Segezha Group - Сегежа Групп 96 2
Capital One 17 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 2
Ситимобил - Служба такси 136 2
Газпром энергосбыт 0 1
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 1
Sony Music Entertainment 140 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 157
Президент Российской Федерации 3770 64
Правительство РФ 8292 58
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 58
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 56
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 54
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 28
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 17
Счётная палата РФ 628 17
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 15
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 14
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 12
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 12
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 11
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 8
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 5
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 104 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 28 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 14 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 1
ООН ЕЭК - Европейская экономическая комиссия ООН - ITC UN ЕСЕ - Inland Committee United Nations Economic Commission for Europe 8 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 21 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США 91 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 3
Web development - Веб-разработка 0 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 558
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 500
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 371
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 363
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 346
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 301
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 208
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 195
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 187
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 185
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 170
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 166
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 161
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 153
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 146
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 142
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 140
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 135
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 131
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 121
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 108
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 5622 108
Website - Вебсайт 9736 98
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 94
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 88
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 87
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 81
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 80
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 75
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 70
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 65
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 63
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 63
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 61
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 59
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 58
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 57
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 57
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 56
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 56
Google Android 11959 191
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 43
Apple iOS 6422 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 30
Microsoft Office 3247 22
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 17
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 17
Microsoft Windows 7 1780 16
Depositphotos - фотобанк 385 15
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 14
1С:ERP Управление предприятием 268 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 10
Python - Высокоуровневый язык программирования 486 9
Aladdin JaCarta 257 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 9
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 173 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 8
Microsoft Windows XP 2291 7
Apache Hadoop 356 7
WhatsApp Messenger 745 7
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 136 6
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 5
ESA - Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 5
Merlion MerliOnCloud 35 5
Terrasoft Creatio 77 5
1С:Документооборот - 1С:ДО 159 5
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 106 5
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 5
Naumen ITSM365 17 4
Apple iMac - Серия моноблоков 436 4
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 19 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 4
Apple MacBook Air - Ноутбук 697 3
Microsoft Office Excel 818 3
Google TensorFlow 69 3
Модернизация ИБД 6 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 202 3
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 327 3
Dassault Systemes - SolidWorks 97 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 23 3
Ананьев Дмитрий 70 4
Мишустин Михаил 376 4
Нечаев Владимир 11 4
Силкина Елена 11 3
Обухов Александр 18 3
Иванов Александр 83 3
Mittal Bishap - Миттал Бишап 2 2
Затонских Александр 3 2
Текслер Алексей 18 2
Клопотовский Андрей 3 2
Либеров Александр 10 2
Савицкий Андрей 12 1
Пойгин Дмитрий 5 1
Гаранин Евгений 23 1
Кокорюкин Василий 2 1
Андреева Оксана 3 1
Хинштейн Александр 68 1
Мельникова Анастасия 197 1
Покровский Иван 67 1
Евдокимов Игорь 8 1
Панков Александр 67 1
Солодовников Денис 93 1
Зыкова Светлана 2 1
Day Gavin - Дэй Гэвин 2 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Патрушев Николай 21 1
Vanhommerig Jos - Ванхоммериг Йос 1 1
Давыдова Людмила 1 1
Иревли Сергей 21 1
Шакуров Константин 1 1
Чернышенко Дмитрий 320 1
Купинский Геннадий 4 1
Лисин Денис 4 1
Копейка Ольга 2 1
Шипулин Алексей 2 1
Ng Rondy - Нг Ронди 7 1
Jobs Steve - Джобс Стив 996 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 794
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 228
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 87
Россия - СФО - Новосибирск 3269 78
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 74
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 64
Африка - Африканский регион 2928 50
Германия - Федеративная Республика 8903 38
Нидерланды 2197 30
Европа Восточная 2927 23
Швеция - Королевство 2072 21
Украина 6212 20
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 19
Земля - планета Солнечной системы 7427 17
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 15
Австрия - Австрийская Республика 1020 13
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 12
Россия - ЦФО - Тульская область 965 11
Китай - Тайвань 2115 9
Польша - Республика 1559 9
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1108 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 8
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 511 7
Израиль 1756 7
Узбекистан - Республика 1285 7
Россия - ЦФО - Ивановская область 388 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 6
Россия - УФО - Тюменская область 838 6
Сербия - Республика 225 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 5
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 4
Россия - ПФО - Самарская область 939 4
Норвегия - Королевство 1155 4
Россия - УФО - Свердловская область 1102 4
Южная Корея - Сеул 320 3
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 339 3
Россия - СФО - Кемеровская область 673 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 1102
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 217
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 161
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 74
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 64
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 60
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 59
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 51
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 39
Мошенничество - Махинации 2142 26
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 23
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 21
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча 258 20
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 18
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 16
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 13
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 12
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 10
Cashback - Кэшбэк 199 10
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 9
Физика - область естествознания 889 8
Табачная промышленность - Табак 89 7
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 6
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 143 4
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 3
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 3
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 2
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 2
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - астма - туберкулез - коклюш 25 2
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 152 2
Webmaster - Вебмастер 22 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 60 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 8 1
Метеоритика - Метеорная астрономия - Метеор - Метеорит - Метеорный поток - Геминиды - Персеиды - Ориониды - Леониды - Лириды - Аврегиды 78 1
From door to door - От двери до двери 28 1
Пиратство - Авторское право 592 1
Цифровой регион - Федеральный проект 55 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Tom’s Hardware 127 1
The Oregonian 7 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 10
Data Insight - Исследовательское агентство 86 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 5
Forrester Wave 31 3
CNews Fast рейтинг 37 2
CNews Инновация года - награда 41 2
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 1
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 19 2
ELMA DAY 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Tagline Awards 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
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