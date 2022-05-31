Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сервисная экономика Сервисная модель Услуги и сервисы Сфера услуг
Публикаций - 2689, упоминаний - 3196
Сервисная экономика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Tom’s Hardware 127 1
|The Oregonian 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru