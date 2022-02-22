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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Сервисная экономика Сервисная модель



22.02.2022 «Интерсвязь» укрепляет позиции на рынке IP-домофонии 1
22.02.2022 «Сбер» подключил ИТ-холдинг «Тензор» к SberBusiness API 1
21.12.2021 Кейс НПФ «Открытие»: как крупному негосударственному пенсионному фонду удалось оптимизировать коммуникацию с 7,5 млн клиентов 1
22.12.2020 СДЭК построит сеть самообслуживания совместно с Omnic 1
25.10.2020 HPE обновляет тренды: от «облаков» к EaaS/ХaaS 1
05.10.2020 Должно ли государство в равной степени поддерживать продуктовые и сервисные компании? Опрос CNews 4
29.05.2020 Цифровизация промышленности пока не стала массовым явлением 1
28.05.2020 В A-Store внедрена фронт-офисная система Set Retail 10 1
28.05.2020 ИТ-директор «Росводоканала» в интервью CNews – что тормозит цифровизацию ЖКХ? 3
28.05.2020 Сервисная выручка «Мегафона» в первом квартале 2020 года достигла 73,4 мрлд рублей 1
27.05.2020 Dell Technologies и Google Cloud представили гибридное решение для хранения данных 1
21.05.2020 «Русская механика» строит экосистему на базе SAP 2
13.05.2020 Что показал стресс-тест систем информационной безопасности 1
12.05.2020 «Ростелеком» обслуживает максимальное число камер видеонаблюдения для юридических лиц 1
12.05.2020 Шифрование по ГОСТу: сколько стоит и как сэкономить в условиях кризиса 3
07.05.2020 «Ростелеком» обеспечил Росрыболовству шифрование каналов связи по ГОСТу 2
06.05.2020 Как кризис повлияет на процесс цифровизации промышленности 1
30.04.2020 Когда компании пора переходить на новую СХД 1
30.04.2020 «Дикси» запустила собственную экспресс-доставку на платформе «1С» 1
30.04.2020 В России разрабатывают платформу для квантового интернета 1
29.04.2020 «Яндекс» подключил к маршрутизации доставки 2 тысячи компаний 1
29.04.2020 Inline Technologies перевела службу сервиса на технологию «цифровых двойников» 1
29.04.2020 «Инфосистемы джет» и R-Vision запустили сервис для управления инцидентами ИБ по подписке 1
28.04.2020 Okdesk запустил интеграцию с любой BI-системой и подготовил готовые отчеты для глубокой аналитики 3
28.04.2020 ВТБ и «Рольф» провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом 1
27.04.2020 Завод «Октава» внедрил SAP Cloud for Customer 2
27.04.2020 «Акадо телеком» расширила внешние интернет-каналы до 1 Тбит/с 1
22.04.2020 SAP сертифицировала интеграционное решение СБИС SAPPER 1
22.04.2020 Сеть «Петровский» автоматизировала процессы обслуживания розничных точек с помощью Okdesk 2
21.04.2020 Продажи ИТ в ритейле растут намного быстрее самой розницы 2
21.04.2020 В ОМК рассказали CNews, как цифровые технологии помогают компании в условиях дефицита кадров 1
21.04.2020 Сергей Черкасов, «ФосАгро»: Бизнесу нужны системы, позволяющие получать данные здесь и сейчас 1
20.04.2020 «ЭР-Телеком» набирает сотрудников 1
20.04.2020 «ICL Техно» получила заключения Минпромторга РФ на свою продукцию 1
17.04.2020 «Лазерсервис» защитил данные с помощью Zecurion DLP 1
16.04.2020 Виртуализация KVM: характеристики, сравнительные особенности, цены 1
15.04.2020 CRM-система «Электролюкс рус» размещена в облаке OnCloud.ru 1
15.04.2020 Новейшие смартфоны Samsung после обновления превращаются в «кирпичи» 2
15.04.2020 Али Брундуков, Cisco: Пандемия увеличила нагрузки на сети, что критично для многих предприятий 3
14.04.2020 Сервисное направление SAP в России и странах СНГ возглавил Андрей Шарак 1

Публикаций - 548, упоминаний - 662

Сервисная экономика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 32691 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 4673 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8434 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1482 1
Оцифровка - Digitization 441 1
Smart технологии - Смартизация 998 1
Умные платформы 844 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2116 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 330 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 199 1
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 673 1
Россия - Российская федерация - РФ 102937 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11020 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2358 1
Экономический эффект 594 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 7272 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
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