Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сервисная экономика Сервисная модель
Публикаций - 548, упоминаний - 662
Сервисная экономика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Россия - Российская федерация - РФ 102937 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11020 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176295, в очереди разбора - 985898.
Создано именных указателей - 71233.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru