Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сервионика
ТрастИнфо
Публикаций - 74, упоминаний - 98
Сервионика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Луковников Михаил 19 15
|Щепилов Евгений 36 13
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 6
|Мегрелишвили Георгий 17 3
|Ремизов Алексей 15 3
|Кацоев Алексей 17 3
|Крупчик Александр 4 3
|Севастьянов Алексей 25 2
|Черевков Алексей 11 2
|Колмычек Павел 17 2
|Емельченков Сергей 86 2
|Мартиросов Давид 10 2
|Резников Алексей 2 2
|Зубков Павел 12 2
|Гришанова Ирина 26 2
|Бочарникова Татьяна 79 2
|Шакиров Шамиль 20 2
|Смирнов Виктор 11 1
|Спинул Артем 3 1
|Лисицин Евгений 16 1
|Воронина Елена 17 1
|Горемульта Андрей 8 1
|Водянов Владимир 35 1
|Зискинд Леонид 6 1
|Самарин Вячеслав 8 1
|Наскидаев Олег 8 1
|Пьявкин Александр 12 1
|Варёнов Дмитрий 6 1
|Львов Владимир 12 1
|Клименко Алексей 12 1
|Бахвалов Андрей 18 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Светушкова Наталья 16 1
|Вечерский Александр 3 1
|Киселев-Романов Алексей 1 1
|Тарасенко Александр 1 1
|Самойлов Юрий 66 1
|Мотовилов Олег 61 1
|Никифоров Николай 1131 1
|Богачев Игорь 172 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 7
|IDC - International Data Corporation 4524 2
|Gartner 3187 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169776, в очереди разбора - 1034898.
Создано именных указателей - 59473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru