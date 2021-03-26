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Сервионика
ТрастИнфо

Сервионика - ТрастИнфо


26.03.2021 Чек-лист миграции в ЦОД: лучшие практики «ТрастИнфо» и «АйТеко»
02.10.2019 Завершился очередной этап модернизации дата-центра «Трастинфо»
29.08.2019 ЦОД «Трастинфо» и «Энергон» завершили проект по модернизации системы бесперебойного питания
20.08.2019 Дата-центр «Трастинфо» успешно прошел аудит на соответствие стандарту PCI DSS
20.08.2018 ЦОД «Трастинфо» перевел инфраструктуру на новый уровень надежности
26.04.2017 «ДиалогНаука» подтвердила соответствие ЦОД «Трастинфо» стандарту PCI DSS 3.2
30.01.2017 «Домашние деньги» перевели ИТ-инфраструктуру в ЦОД «Трастинфо»
28.10.2016 Банк «Открытие» создал частное «облако» на базе ЦОД «ТрастИнфо»
12.10.2016 «ТрастИнфо» и «Первый ОФД» запустили сервис по онлайн-передаче фискальных данных в ФНС
19.02.2016 «ТрастИнфо» подвел итоги модернизации инженерных систем в 2015 г.
18.11.2015 «ДиалогНаука» сертифицировала ЦОД «Трастинфо» на соответствие требованиям PCI DSS
30.09.2015 «ТрастИнфо» модернизировал систему гарантированного электроснабжения ЦОД
25.05.2015 «Сервионика»: внешний ЦОД — верное решение
22.04.2015 MSK-IX открывает новый узел обмена трафиком на базе ЦОД «ТрастИнфо»
11.12.2014 ЦОД «ТрастИнфо» включил в свою инфраструктуру суперсервер Inspur
21.08.2014 Дата-центр «ТрастИнфо» получил сертификат соответствия PCI Data Security Standart
12.12.2013 Дата-центры заполнены ИТ-оборудованием на три четверти
21.05.2013 «Сервионика» расширяет возможности ЦОД «ТрастИнфо»
08.04.2011 Финны отказались покупать московский ЦОД «Ай-Теко»
02.09.2010 Tieto получила контроль над ЦОДом «Ай-Теко»
09.12.2009 Innova развернула ИТ-инфраструктуру на базе дата-центра «Ай-Теко»

Публикаций - 74, упоминаний - 98

Сервионика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

iTeco - Ай-Теко 857 65
Сервионика - Servionica 165 34
TietoEVRY - Tieto 125 10
SBCloud - СБКлауд - Ай-Теко-Новинтех - Ай-Теко Новые инжиниринговые технологии - Новинтех 38 8
SAP SE 4376 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7799 7
Ростелеком - DataLine - Даталайн 242 7
HP Inc. 5103 7
Microsoft Corporation 21003 6
Ростелеком ММТС-9 - Московская междугородная телефонная станция №9 55 5
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1603 5
Крок 1556 5
Linxdatacenter - Связь ВСД 98 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 5
Selectel - Селектел 145 5
SafeData - Центр Хранения Данных 53 4
NetApp - Network Appliance 600 4
LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 15 4
5023 4
Cisco Systems 4636 4
VMware 1970 4
ДиалогНаука 171 4
Oracle Corporation 5809 3
Schneider Electric 458 3
Mellanox Technologies 81 3
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 40 3
Huawei 2993 3
Авантаж 56 3
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 97 3
Ростех - Ростехнологии 2307 2
DataPro - ДатаПро 59 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур 61 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8528 2
Восход ФГБУ НИИ 422 2
Amazon Inc - Amazon.com 2525 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1328 2
ITG - INLINE Technologies Group 131 2
Инфосистемы Джет 840 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7508 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 375 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4838 6
Почта России ПАО 1778 3
Норникель - Норильский никель 258 3
Visa International 1640 2
ТНК-ВР Холдинг 236 2
Global CIO 35 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1908 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1598 2
Открытие ФК 567 2
Волга-Днепр - Авиакомпания 27 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
FICO 36 1
МДМ Банк 164 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
Danske Bank 8 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 32 1
Пробизнесбанк АКБ 122 1
Трансаэро - авиакомпания 56 1
Amedia TV - Амедиа 36 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 157 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 299 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 91 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
Simple Group - Симпл 7 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 157 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 92 1
Бинбанк 189 1
JCB International 134 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Мосэнерго ПАО 102 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго 50 1
American Express 302 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 176 1
Балтика - Пивоваренная компания 138 1
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 81 1
Газпром ПАО 749 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1733 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2034 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1850 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2758 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2019 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7345 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 926 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 810 1
Правительство РФ 2650 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2350 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 932 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 271 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 244 1
Федеральное казначейство России 864 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 222 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1164 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1245 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
ТФОМС Красноярского края - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края 3 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2515 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12313 29
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 636 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2443 13
ИТ-аутсорсинг 844 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1094 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1890 8
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 666 6
OpenStack 358 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 862 6
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 567 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2222 4
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 83 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 94 2
ASIC - application-specific integrated circuit - интегральные микросхемы специального назначения 84 1
Сервер - Серверные платформы 301 1
RDMA - Remote Direct Memory Access - Удалённый прямой доступ к памяти 26 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 124 1
e-Commerce - Электронная коммерция 379 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1411 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 704 1
PUE - Power usage effectiveness 57 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 285 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 630 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12128 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 38 1
Software Engineering - Программная инженерия 13 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 800 1
Big Data - Большие данные 1243 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 137 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1501 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 178 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1493 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10096 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4205 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 177 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 542 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 63 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1788 1
Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 31 18
Сервионика MakeCloud 21 7
Ростелеком - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 46 4
HPE 3PAR 89 3
Новые облачные технологии - МойОфис 325 2
Inspur TS - серия серверов 4 2
SBCloud Businesscloud 3 2
Netapp StorageGRID Webscale 9 2
Microsoft SharePoint Server 518 2
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup 105 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 222 2
DataSpace ЦОД 18 2
NetApp StorageGRID 21 2
Сервионика РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации 22 2
Microsoft Dynamics CRM 519 2
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 126 2
Microsoft Exchange 993 2
Zimbra OSE - Zimbra Open Source Edition 3 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 526 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 163 1
Крок ЦОД Компрессор- 19 1
Microsoft Office 365 797 1
Docker - Платформа распределённых приложений 153 1
Citrix XenDesktop 86 1
Intel x86 - архитектура процессора 1273 1
Schneider Electric Uniflair BREF 13 1
Microsoft Windows 10 10114 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 31 1
Nuage Networks VSP - Nuage Networks Virtualized Services Platform 6 1
ISPsystem ISPmanager 9 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 308 1
AWS - Amazon Web Services 603 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 54 1
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 77 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 232 1
HPE OpenView 162 1
МегаФон ЦОД 4 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1104 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 11 1
Луковников Михаил 19 15
Щепилов Евгений 36 13
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 6
Мегрелишвили Георгий 17 3
Ремизов Алексей 15 3
Кацоев Алексей 17 3
Крупчик Александр 4 3
Севастьянов Алексей 25 2
Черевков Алексей 11 2
Колмычек Павел 17 2
Емельченков Сергей 86 2
Мартиросов Давид 10 2
Резников Алексей 2 2
Зубков Павел 12 2
Гришанова Ирина 26 2
Бочарникова Татьяна 79 2
Шакиров Шамиль 20 2
Смирнов Виктор 11 1
Спинул Артем 3 1
Лисицин Евгений 16 1
Воронина Елена 17 1
Горемульта Андрей 8 1
Водянов Владимир 35 1
Зискинд Леонид 6 1
Самарин Вячеслав 8 1
Наскидаев Олег 8 1
Пьявкин Александр 12 1
Варёнов Дмитрий 6 1
Львов Владимир 12 1
Клименко Алексей 12 1
Бахвалов Андрей 18 1
Потапенко Андрей 27 1
Светушкова Наталья 16 1
Вечерский Александр 3 1
Киселев-Романов Алексей 1 1
Тарасенко Александр 1 1
Самойлов Юрий 66 1
Мотовилов Олег 61 1
Никифоров Николай 1131 1
Богачев Игорь 172 1
Россия - Российская федерация - РФ 82378 48
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26666 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11565 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11607 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1930 4
Европа Восточная 2814 4
Германия - Федеративная Республика 7784 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1195 3
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 40 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3781 3
Беларусь - Минск 533 2
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 246 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 546 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1775 2
Россия - СФО - Новосибирск 2922 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2892 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 54 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10880 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33995 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1989 2
Южная Корея - Республика 3252 1
Латвия - Рига 86 1
США - Невада 193 1
Великобритания - Лондон 1840 1
Эстония - Таллин 38 1
Китай - Гуандун - Гуанчжоу 76 1
Норвегия - Осло 104 1
Дания - Копенгаген 101 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 232 1
Финляндия - Хельсинки 238 1
Швеция - Стокгольм 352 1
Украина - Киев 906 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 843 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 836 1
Латвия - Латвийская Республика 652 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 657 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 48 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 269 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3657 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5054 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4099 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 752 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 127 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 165 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 239 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 20 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
КПД - Коэффициент полезного действия 121 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1215 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 340 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 38 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 412 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1101 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 848 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2233 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 942 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 623 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1469 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2655 7
IDC - International Data Corporation 4524 2
Gartner 3187 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 873 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 52 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 84 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1027 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 220 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 59 1
CNews AWARDS - награда 334 1
Worldskills - Ворлдскиллс 81 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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