Сельское хозяйство Агропромышленный комплекс Агропромышленного сектор экономики Agricultural industry Сельскохозяйственная техника
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- Сельское хозяйство - Животноводство
- Сельское хозяйство - Растениеводство
- Сельское хозяйство - Птицеводство
Сельское хозяйство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2735 27
|Никифоров Николай 1172 13
|Медведев Дмитрий 1631 10
|Рейман Леонид 1031 10
|Мишустин Михаил 482 9
|Чернышенко Дмитрий 431 8
|Евтушенков Владимир 200 8
|Шадаев Максут 634 7
|Шалманов Сергей 201 7
|Ахмеров Тимур 86 7
|Лопаткин Герман 104 7
|Калугин Сергей 168 4
|Дворкович Аркадий 210 4
|Качанов Олег 80 4
|Кисляков Евгений 92 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 368 4
|Лысенко Эдуард 270 4
|Осеевский Михаил 274 4
|Волин Алексей 116 4
|Щеголев Игорь 689 4
|Тишков Александр 22 4
|Шамолин Михаил 124 4
|Пак Олег 100 4
|Ершова Элеонора 67 4
|Носков Константин 230 3
|Филимончик Михаил 5 3
|Белоусов Андрей 88 3
|Решетников Максим 19 3
|Соколов Алексей 130 3
|Петров Сергей 57 3
|Есекеев Куанышбек 36 3
|Гуральников Сергей 163 3
|Соловьев Владимир 104 3
|Зарубин Юрий 8 3
|Григорьев Владимир 12 3
|Кругляков Роман 43 3
|Краснов Александр 51 2
|Ведяхин Александр 67 2
|Мордашов Алексей 42 2
|Халин Дмитрий 55 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1218746, в очереди разбора - 881463.
Создано именных указателей - 110908.
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