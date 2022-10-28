Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 110908
ИКТ 9000
Организации 7044
Ведомства 1348
Ассоциации 722
Технологии 3052
Системы 19352
Персоны 43689
География 1746
Статьи 1311
Пресса 932
ИАА 593
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1759
Мероприятия 814

Сельское хозяйство Агропромышленный комплекс Агропромышленного сектор экономики Agricultural industry Сельскохозяйственная техника

Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника


28.10.2022 GoodsForecast и «Крок» повысили эффективность крупного сельскохозяйственного холдинга
12.08.2022 Сельское хозяйство переходит на «цифру»: последние разработки в сфере агро-IT представят на Kazan Digital Week-2022
04.08.2020 «Барс.Сельское хозяйство – Ветнадзор» включили в реестр отечественного ПО
12.02.2020 «Ланит» по заказу Минсельхоза разработал концептуальные основы нацплатформы «Цифровое сельское хозяйство»
02.10.2019 SAP и «Аналитический центр Минсельхоза России» будут развивать цифровое сельское хозяйство
02.03.2017 Exactfarming создала платформу для сельскохозяйственного интернета вещей
30.01.2014 «БАРС Груп» провела комплексную автоматизацию ветеринарной службы Тульской области
12.11.2013 Руслан Кива: Новая система мониторинга сельхозземель сделает махинации невозможными
22.01.2009 ООН: сельское хозяйство потребляет 90% пресной воды
17.11.2006 Сельские жители не смогут выбрать тариф на связь
21.07.2006 HELiOS провел интернет в сельские школы Оренбургской области
30.06.2003 Сельское хозяйство переходит на космические рельсы
03.07.2002 В Рунете запущен Большой энциклопедический словарь "Сельское хозяйство"
07.06.2000 "1C" выпустила "1С:Предприятие 7.7" для сельскохозяйственного предприятия и фермерского хозяйства

Публикаций - 595, упоминаний - 604

Сельское хозяйство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10089 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9464 42
Microsoft Corporation 23517 31
7017 25
1С-ИжТиСи 6333 25
Барс груп 518 20
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6956 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2790 17
IBM - International Business Machines Corp 9198 17
Cisco Systems 4878 17
Прогноз 1655 16
АФК Система ПАО 1705 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8059 15
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2968 14
Цифра ГК 2152 14
Intel Corporation 11675 14
Oracle Corporation 6313 13
SAP SE 4883 13
Huawei 3512 12
Yandex - Яндекс 5691 11
Google LLC 10956 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1801 10
Совзонд - Sovzond 118 9
Крок - Croc 1710 9
Samsung Electronics 9740 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5592 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2510 8
Dell EMC 4918 8
Корус Консалтинг ГК 1071 8
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 367 8
VK - Mail.ru Group 3204 7
Сбер - Цифровая Платформа 435 7
Amazon Inc - Amazon.com 2805 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 957 6
РТИ Микрон - Micron 1234 6
РТИ 140 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4162 6
HP - Hewlett-Packard 3600 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5833 24
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6637 20
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1889 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1190 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6202 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2394 10
Россети Ленэнерго 2351 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 672 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива 247 8
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 330 7
Газпром нефть 499 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2837 7
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2521 7
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 284 6
Почта России ПАО 1995 6
РЖД - Российские железные дороги 1623 5
Газпром ПАО 1156 5
Charles Schwab 89 4
101Hotels.com 705 4
Русагро Группа Компаний 199 4
Datum Group - Датум Групп 11 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 383 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 4
ГПБ - Газпромбанк 943 4
John Deere - Джон Дир 24 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 339 3
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 223 3
Башнефть ПАО АНК 121 3
Альфа-Банк 1602 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 125 3
Татнефть 206 3
НСПК - Национальная система платежных карт 612 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1831 3
Сургутнефтегаз - СНГ 225 3
Почта Банк 350 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 424 3
РВК - Российская венчурная компания 536 3
eBay Inc 1598 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 882 3
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 346 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17984 144
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10392 87
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9142 80
Президент Российской Федерации 3721 38
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 148 28
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2434 27
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1249 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1658 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2393 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1039 17
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 16
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4390 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2401 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2345 13
Правительство Москвы 1994 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1653 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1755 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2026 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2999 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 10
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 61 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1396 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1313 9
Федеральное казначейство России 1549 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2704 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1593 8
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 702 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1549 8
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 386 8
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 8
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 201 7
World Bank Group - Всемирный банк 298 7
Администрация Президента РФ 978 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3702 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 823 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1216 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2865 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2573 17
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6053 13
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 3
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 554 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 2
Ассоциация менеджеров 97 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 2
Единая Россия - Политическая партия 263 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 96 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 48 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 435 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 9 1
ЛДПР 100 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
BRASCOM - Бразильская ассоциаци компаний компьютерных технологий и телекоммуникаций 2 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 1
Новый учитель - Благотворительный фонд 2 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 17 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 22 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
8K Association - Ассоциация 8K 161 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 5 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 64 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53396 234
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79287 205
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39063 202
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26009 115
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11875 77
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8166 71
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17537 68
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17253 66
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10237 66
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4196 59
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13025 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25711 54
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10062 51
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7797 51
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25045 50
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6394 50
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10948 49
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10867 48
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5118 46
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8732 46
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14866 41
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22269 39
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3180 37
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9521 37
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9132 35
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15095 34
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4078 33
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 3861 32
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11386 32
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8769 31
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9844 31
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город 1176 30
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13593 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19891 28
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2401 28
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8173 27
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 1107 27
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3307 27
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2405 27
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6021 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4119 41
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6538 26
Microsoft Windows 2000 12683 24
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4360 16
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 898 16
Apple iPhone 6 6179 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1053 12
Linux OS 8269 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2512 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 10
Age of Kings 3447 10
Microsoft Windows 14460 8
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1079 8
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 271 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1973 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2905 7
1С:Бухгалтерия 848 7
Google Android 12575 7
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 465 6
Microsoft Azure 1321 6
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 194 6
Apple iOS 6816 6
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 168 6
NVision Барьер 548 5
Обращения граждан 211 5
Google YouTube - Видеохостинг 2431 4
НКТ - Р7-Офис 203 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 101 4
Stafory - робот Вера 305 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 803 4
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 17 4
Microsoft Office 3443 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3275 4
Cognitive Agro Pilot 34 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 191 3
Apple iPad 3741 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 223 3
БАРС.Alpha BI 36 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 117 3
Путин Владимир 2735 27
Никифоров Николай 1172 13
Медведев Дмитрий 1631 10
Рейман Леонид 1031 10
Мишустин Михаил 482 9
Чернышенко Дмитрий 431 8
Евтушенков Владимир 200 8
Шадаев Максут 634 7
Шалманов Сергей 201 7
Ахмеров Тимур 86 7
Лопаткин Герман 104 7
Калугин Сергей 168 4
Дворкович Аркадий 210 4
Качанов Олег 80 4
Кисляков Евгений 92 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 368 4
Лысенко Эдуард 270 4
Осеевский Михаил 274 4
Волин Алексей 116 4
Щеголев Игорь 689 4
Тишков Александр 22 4
Шамолин Михаил 124 4
Пак Олег 100 4
Ершова Элеонора 67 4
Носков Константин 230 3
Филимончик Михаил 5 3
Белоусов Андрей 88 3
Решетников Максим 19 3
Соколов Алексей 130 3
Петров Сергей 57 3
Есекеев Куанышбек 36 3
Гуральников Сергей 163 3
Соловьев Владимир 104 3
Зарубин Юрий 8 3
Григорьев Владимир 12 3
Кругляков Роман 43 3
Краснов Александр 51 2
Ведяхин Александр 67 2
Мордашов Алексей 42 2
Халин Дмитрий 55 2
Россия - РФ - Российская федерация 123108 352
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50208 128
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39404 112
Земля - планета Солнечной системы 9708 83
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15006 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15103 47
Европа 21320 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17149 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13169 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6313 32
Индия - Республика 5076 30
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2317 27
Германия - Федеративная Республика 12017 25
Африка - Африканский регион 3272 25
Казахстан - Республика 4851 21
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12820 19
Россия - ЮФО - Ростовская область 1301 19
Канада 4710 18
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2618 16
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2376 16
Азия - Азиатский регион 4661 16
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3430 15
Европа Восточная 2999 14
Беларусь - Белоруссия 4270 14
Солнце - звезда Солнечной системы 4910 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 14
Южная Корея - Республика 6294 14
Бразилия - Федеративная Республика 2240 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 1569 13
Франция - Французская Республика 7086 13
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1152 13
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1422 12
Япония 12885 12
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 420 11
Америка 2155 11
Украина 7277 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1390 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 998 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1140 10
Россия - ЦФО - Воронежская область 662 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41743 245
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24028 169
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15083 133
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42060 131
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8877 93
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14103 82
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5131 66
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8301 64
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3142 61
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20221 59
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3420 57
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3051 57
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10714 44
Ботаника - Растения - Plantae 866 42
Энергетика - Energy - Energetically 4212 42
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9429 42
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9200 37
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4253 35
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2721 34
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4031 34
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 1855 32
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5019 31
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10328 31
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база 6073 31
Страхование - Страховое дело - Insurance 5178 30
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1565 30
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 987 30
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5238 30
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4207 29
Зоология - наука о животных 2310 28
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5300 28
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4193 27
Юриспруденция - Jurisprudence 6243 27
Экспорт - Экспортные операции 2731 27
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7549 26
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4956 26
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3657 26
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 3816 25
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3913 24
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6049 23
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11006 17
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 12
91Mobiles 1699 11
CNET Networks - CNET News 1638 10
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 7
Thomson Reuters - Рейтер 5773 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 797 4
Ведомости 552 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 669 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1247 3
NYT - The New York Times 1002 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Space Daily 528 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 3
Комсомольская правда ИД 63 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 2
CBS MarketWatch 309 2
РБК Daily 91 2
Известия ИД 468 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 88 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 2
Росбалт ИА 60 2
New Scientist 1447 2
TAdviser - Центр выбора технологий 298 2
Scientific American 80 2
Internet.com 113 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 1
Госрасходы - портал 61 1
USA Today 125 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
ScienceDaily 400 1
Казахстан Сегодня 308 1
The Engineer 79 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
9to5Mac 149 1
Phys.org 973 1
Total Telecom 613 1
Telecom.paper 167 1
Ananova 250 1
Россия 24 - телеканал 102 1
500 Startups 14356 55
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7466 31
IDC - International Data Corporation 4850 16
Internet Stock Report 992 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2135 12
S&P 500 551 11
Gartner - Гартнер 3476 7
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 6
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 63 5
S&P - Standard and Poor’s 482 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 263 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 528 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 185 3
Moody's Investors Service 135 2
Gartner - Dataquest 348 2
Cisco CIO and IT Decision Makers Trends Pulse 1 1
CNews Облачные сервисы 22 1
Infonetics Research 50 1
Cisco Global Workforce Study 1 1
IHS Infonetics Research 90 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Forrester Research 812 1
CNews Рынок ИТ-услуг 114 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
IDTechEx 3 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 27 1
Fortune Global 100 139 1
IDC Russia Enterprise Application Software Market 5 1
IDC CEMA 8 1
Tractica 7 1
CNews Fast рейтинг 42 1
Frost & Sullivan 200 1
Fortune Global 500 283 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 1
GfK Rus - ГФК-Русь 206 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 717 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 657 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 485 5
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 379 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 211 5
РАН - Российская академия наук 1802 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 123 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 293 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 158 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 207 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 189 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 25 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 48 2
Cornell University - Корнеллский университет 163 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 114 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 132 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 2
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 2
РУДН - Российский университет дружбы народов 59 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 241 2
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 251 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 917 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 199 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 290 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 71 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 1
Softline Education - Академия АйТи 62 1
СамГУ - Самарский государственный университет 17 1
РГУ - Ростовский государственный университет 5 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 33 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 34 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 99 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 36 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11652 43
CNews FORUM Информационные технологии завтра 873 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2074 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 621 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 864 3
ИнфоКом 86 3
День молодёжи - 27 июня 691 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 220 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 81 3
CNews AWARDS - награда 409 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 413 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 106 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1731 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 26 2
NetApp Directions 6 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 9 1
SAP Coder - SAP Кодер 1 1
Цифровая прокачка региона 27 1
GIS-Forum - Интеграция геопространства — будущее информационных технологий 11 1
ASTEX - Astana Smart Technologies Exhibition - Астанинская выставка умных технологий 1 1
Hack In Paris 1 1
VK All Cups 12 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 23 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow 18 1
Создавая будущее Всероссийский конкурс 2 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
Startup Village - международная стартап-конференция 52 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 16 1
Час кода - международное движение 11 1
WAIC - World Artificial Intelligence Conference - Всемирная конференция по искусственному интеллекту 1 1
ISE - Integrated Systems Europe 45 1
ММСО - Московский международный салон образования 2 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 19 1
SAP UP 5 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1218746, в очереди разбора - 881463.
Создано именных указателей - 110908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса

Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM

Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android

Показать еще

Наука

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом

Марс медленно разрывает на части свой самый большой спутник

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли
Показать еще