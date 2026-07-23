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Северсталь ПАО Северсталь Проект

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


23.07.2026 «Северсталь-Проект» разработал цифровую 3D-модель для перевооружения агрегата непрерывного горячего алюмоцинкования на ЧерМК 1
19.04.2024 «Северсталь» внедрила систему оптического контроля качества металлопроката с цветным изображением 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
14.12.2017 «Северсталь» приобрела пакет решений для 3D-проектирования 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Северсталь ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

ПИК ГК - ПИК Digital - ПИК Технологии 7 1
Северсталь ПАО - Лаборатория измерительных систем 5 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1826 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 1
9567 1
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 1
Ростех - РТ-Информ 149 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 1
Северсталь ПАО - Severstal 625 2
Северсталь ПАО - Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 50 2
Сибур Холдинг - Сибур РТ - ТАИФ НК - ТГК-16 4 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 13 1
Черемушки 61 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Пермский пороховой завод ФКП 2 1
Передовые мебельные технологии 1 1
Почта России ПАО 2362 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 1
Газпром нефть 723 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 509 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
Komatsu - Комацу 19 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 130 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Абрау-Дюрсо 24 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 17 1
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 5 1
Чеченские минеральные воды 2 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 1
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 723 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2128 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3428 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22249 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26070 2
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5015 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36029 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5756 1
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5616 1
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2686 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27341 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4379 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 325 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7661 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11499 1
1С:Номенклатура 5 1
1С:Подпись 3 1
1С:ERP Управление предприятием 835 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2548 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - КриптоБиоКабина (КБК) Программно-технический комплекс 38 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 698 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 226 1
1С:Корпорация 57 1
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 53 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 13 1
1С:Отчетность 19 1
1С:Бизнес-сеть 6 1
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 33 1
1С:Контрагент 7 1
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DP Technology - Hexagon - Intergraph Smart 3D 5 1
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