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Северный Ледовитый океан Карское море Обь река Ираташ Телецкое озеро акватория Обская губа залив Карского моря

Вячеслав Стекольщиков "Остров Диксон" (1966) Вячеслав Стекольщиков "Остров Диксон" (1966)
Анатолий Данилов "Обь. Гидропорт" (1975) Анатолий Данилов "Обь. Гидропорт" (1975)
Борис Витомский "Порт Диксон" (1960) Борис Витомский "Порт Диксон" (1960)
Георгий Мирошниченко "Синяя Обь" (1980) Георгий Мирошниченко "Синяя Обь" (1980)
«Телецкое озеро», 1993. Бумага, акварель 80,3 х 99,7 см — Югаткин Алексей Александрович «Телецкое озеро», 1993. Бумага, акварель 80,3 х 99,7 см — Югаткин Алексей Александрович
Вячеслав Стекольщиков "Остров Диксон" (1966)

СОБЫТИЯ


06.11.2026 4G над порогом Ираташ: «МегаФон» улучшил покрытие вдоль Катуни 1
22.04.2026 МТС прокачала связь в селе, куда не советуют ходить парням 1
10.10.2025 МТС присоединила к своей сети три малых села Республики Алтай 1
26.08.2025 Туристические Карасук и Эдиган получили связь «МегаФона» 1
04.07.2025 «МегаФон» расширил сеть в популярных туристических селах Алтая – Иогач и Элекмонар 1
12.12.2024 МТС установила самую северную станцию сотовой связи на Полярном Урале 1
29.11.2024 Природные СПА: «Яндекс Путешествия» назвали лучшие термальные курорты России 1
07.11.2024 «Ростелеком» на Ямале подключил интернет в Заполярной Венеции 1
05.09.2024 Туристическое село Кебезень вышло на связь «МегаФона» 1
28.09.2023 МТС прокачала сеть на Арктическом, Семаковском и Заполярном месторождениях 1
01.08.2023 На Алтае туристов встретит цифровой гид от МТС 1
19.07.2023 На Wildberries теперь можно забронировать отели и пакетные туры в России и за рубежом 1
18.07.2023 «Мегафон» построил транспортную сеть связи на месторождениях в Арктике 1
30.05.2023 МТС обеспечила «дальнобойным» интернетом село Паспаул на Телецком тракте 3
20.03.2023 МТС запустила LTE по дороге к южному берегу Телецкого озера 1
28.06.2022 Гостей Горного Алтая встретит обновленный виртуальный путеводитель 1
03.06.2022 МТС: жители Новосибирска стали в полтора раза чаще подключать спутниковое телевидение 1
16.09.2021 По итогам лета в районах Горного Алтая зафиксирован рост трафика 1
22.09.2020 «Дата Ист» создала цифровую карту природных парков Челябинской области и Башкирии 1
21.07.2020 «Цифровую трансформацию» России продлили до 2030 года 1
21.10.2019 ABB оснастила арктический ледокол «Обь» комплексом передовых решений 1
27.08.2019 Завершено масштабирование информационной системы ТОиР «Атомфлота» 1
27.08.2019 МТС первой запустила интернет-звонки для жителей и гостей Горного Алтая 1
04.07.2019 «2ГИС» построила отель, в котором принципиально ловит только «Мегафон» 2
03.07.2019 Роскомнадзор признал «Мегафон» лидером по числу базовых станций 1
08.12.2017 «Транзас» представил технологии для решения задач безопасности мореплавания в Арктике 1
06.09.2016 РТКомм завершил строительство заполярной станции спутниковой связи в ЯНАО 1
04.07.2016 МТС «прокачала» сеть к туристическому сезону в Горном Алтае 2
07.06.2016 МТС и Правительство ЯНАО подписали соглашение по развитию телекоммуникационной инфраструктуры 1
30.10.2015 Крыловский центр завершил моделирование морской транспортной системы вывоза нефти с Ямала 1
21.10.2015 На Ямале открыта самая северная точка интернет-доступа в УрФО 1
07.11.2014 На «Яндекс.Картах» появились панорамы заповедников, национальных парков и других живописных мест России 1
13.11.2013 МТС подвела итоги работы сети за время туристического сезона в Республике Алтай 1
30.11.2012 Глобальное потепление открыло России новый морской путь 1
14.08.2006 Телемедицина пришла в Заполярный край 2

Публикаций - 35, упоминаний - 40

Северный Ледовитый океан и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16326 15
МегаФон 11079 6
Ростелеком 11101 3
Yandex - Яндекс 9461 2
Data East - Дата Ист 28 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3404 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 389 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9600 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 334 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1931 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 496 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1601 1
NVision Group - Энвижн Груп 701 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 455 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 93 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 169 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 30 1
AnyLogic - XJ Technologies - Экс Джей Текнолоджис 23 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 30 4
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 2
Ямал СПГ 11 2
Жемчужина - Санаторий 68 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Корона Алтая 1 1
ОЭЗ Алтайская долина - Долина Алтая- Закрытая особая экономическая зона туристско-рекреационного типа в Республике Алтай 2 1
Алтайское подворье - гостинично-туристический комплекс 1 1
Klever Resort & Spa - Алтайский отель 1 1
Газпромнефть Новый Порт 1 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 196 1
РЖД КБЖД - Кругобайкальская железная дорога 7 1
Национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Газпром ПАО 1499 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1424 1
Газпром нефть 752 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 466 1
Алтай Резорт - Природно-оздоровительный комплекс 3 1
Altay Village Teletskoe - Курорт 1 1
Ford 437 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 300 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3108 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6743 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5009 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 88 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10491 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30017 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9812 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26735 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18449 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27305 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55325 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23352 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3858 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4647 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6553 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24972 5
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television - СНТВ - система непосредственного спутникового телевизионного вещания 1412 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16957 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6413 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2766 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13232 4
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2455 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13668 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9465 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27337 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5044 3
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РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 40 1
Norsk Polarinstitutt - Норвежский полярный институт 2 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 51 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1297 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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