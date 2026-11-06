Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Северный Ледовитый океан Карское море Обь река Ираташ Телецкое озеро акватория Обская губа залив Карского моря
Вячеслав Стекольщиков "Остров Диксон" (1966)
Анатолий Данилов "Обь. Гидропорт" (1975)
Борис Витомский "Порт Диксон" (1960)
Георгий Мирошниченко "Синяя Обь" (1980)
«Телецкое озеро», 1993. Бумага, акварель 80,3 х 99,7 см — Югаткин Алексей Александрович
Вячеслав Стекольщиков "Остров Диксон" (1966)
СОБЫТИЯ
Публикаций - 35, упоминаний - 40
Северный Ледовитый океан и организации, системы, технологии, персоны:
|Тиунов Леонид 57 6
|Занько Мария 68 3
|Третьяк Константин 34 1
|Роговой Александр 9 1
|Цой Иннокентий 53 1
|Алымов Сергей 26 1
|Симайченков Сергей 9 1
|Кобылкин Дмитрий 6 1
|Найденков Сергей 14 1
|Степанюк Валерий 1 1
|Таровик Олег 1 1
|Щелгачев Дмитрий 41 1
|Мелихов Дмитрий 72 1
|Кайдаш Мария 1 1
|Арапова Светлана 1 1
|Улагашев Николай 1 1
|Дроздов Владимир 47 1
|Булатов Рустам 1 1
|Путин Владимир 3489 1
|Песков Дмитрий 133 1
|Скворцов Максим 6 1
|Соловенчук Александр 163 1
|Сысоев Александр 51 1
|Алисов Александр 1 1
|Беликов Анатолий 1 1
|Гармаш Вера 2 1
|DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484230, в очереди разбора - 722474.
Создано именных указателей - 203929.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484230, в очереди разбора - 722474.
Создано именных указателей - 203929.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.