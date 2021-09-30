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Северная Африка


30.09.2021 Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO 1
23.09.2021 Легендарный отечественный ИТ-дистрибьютор Softline выходит на двойное IPO 1
21.09.2021 Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации 1
03.08.2021 Образовательный стартап Novakid привлек $35 млн от инвесторов Coursera, TikTok и Spotify 2
17.02.2021 Orange Business Services построит сердце «умного» города новой столицы Египта 2
01.02.2021 Facebook начал блокировать публикации с цитатами из Евангелия 1
17.12.2020 Сервис видеорекламы внутри приложений Pangle выходит на российский рынок 1
25.11.2020 MCN Telecom заключил договор с филиалом ИК «АСЭ» в Венгрии 1
08.09.2020 Citrix назначила нового регионального вице-президента по развивающимся рынкам 1
21.01.2020 На российский рынок вышла китайская криптобиржа BitZ 1
12.12.2019 Каким будет интернет будущего 1
12.12.2019 Cisco представила процессорную архитектуру и стратегию «Интернет будущего» 1
15.02.2019 «Росэлектроника» представит армейские АСУ и комплексы РЭБ 1
13.12.2018 Havit официально приходит в Россию 1
18.10.2018 Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой 1
17.08.2018 Orange Business Services объявила о назначении Робина Де Кейзера директором по бизнес-решениям и инновациям в России и СНГ 1
18.06.2018 Резидент «Сколково» успешно протестировал дистанционное управление бульдозером 1
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
29.03.2018 В российском Huawei новый глава по серверам и корпоративному «железу» и ПО 1
15.03.2018 ASBIS будет поставлять All-Flash массивы AccelStor в регионе EMEA 1
16.02.2018 «Билайн» отдал Евразию главе «Киевстара» 1
22.01.2018 Таинственная структура сдает правительствам в аренду ПО для слежки за собственными гражданами 1
10.11.2017 Смартфоны OPPO появятся в крупнейших розничных сетях России 1
20.10.2017 SAP повышает прогнозы по финансовым результатам за счет растущего спроса на SAP S/4HANA 1
21.07.2017 Выручка SAP в EMEA выросла во II кв. на 9% за счет продаж облачных решений и ПО 1
23.06.2017 Orange Business Services обеспечит Careem унифицированной сетевой инфраструктурой 2
12.04.2017 «Орион» выводит на российский рынок телеканалы SPI International 1
06.09.2016 Как США прослушивают Европу и Россию: Подробности работы сверхсекретной базы АНБ 2
26.07.2016 Выручка от продаж Huawei Consumer Business Group по итогам 1 полугодия 2016 г. выросла на 41% 2
31.05.2016 Oman Arab Bank выбрал SmartVista для развития платежного бизнеса 1
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире 1
23.10.2015 «1С-Рарус» завершил первый этап комплексного проекта автоматизации в «Стройтрансгазе» 1
23.07.2015 Национальный межбанковский процессинговый центр Палестины запущен в промышленную эксплуатацию на базе SmartVista 1
13.03.2015 Александр Халаев TrippLite назначен вице-президентом по продажам в регионе MENA 3
26.12.2014 Система Contact и Xpress Money расширили сотрудничество 1
23.12.2014 «БПЦ Банковские Технологии» перевели Monétique Tunisie на SmartVista 2
06.11.2014 Евросоюз приравняет шпионское ПО к ядерному оружию 1
29.09.2014 Марки: анонс продукции на октябрь 2014 г. 1
27.06.2014 Снимки высокого разрешения станут доступны рядовым пользователям 1
17.02.2014 «Инфинет» подвел итоги по реализованным проектам в 2013 г. и обозначил планы на 2014 г. 1

Публикаций - 94, упоминаний - 109

Северная Африка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11110 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
SAP SE 3216 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
Eutelsat 65 3
STC 8 2
NTT Com - NTT Communications 20 2
Facebook 3766 2
Comcast 64 2
Cisco Systems 2044 2
Google LLC 7158 2
OpenText 160 1
Accenture - Аксенчер 532 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Harman Kardon 167 1
OPPO Electronics 222 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 20 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Itransition - Итранзишн 7 1
Lenovo Motorola 1010 1
1С-Рарус 538 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 115 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
RRC 67 1
Вист Групп - Vist Robotics 6 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Астерос - Asteros 531 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
АвтоТрекер 95 1
Информсвязь Казахстан 3 1
Naumen Казахстан 3 1
SAP UKI 3 1
Акелла 572 1
Телеком-защита 48 1
БОСС Кадровые системы 1 1
СиС - Системы и связь 9 1
Havit Group 2 1
Ростех Радиозавод 15 1
Gameloft 31 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
ВТБ Страхование 52 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
Инвесткомм ООО 1 1
TDD - Typhoon Digital Development 3 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
РусславБанк - РСБ 147 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Главное управление общей безопасности Ливана - Директорат общей безопасности Ливана 1 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 653 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 359 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2052 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
FHSS - Frequency-hopping spread spectrum - ППРЧ - Псевдослучайная перестройка рабочей частоты 2 1
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 13 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1213 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 4
Google Android 10751 3
Microsoft Windows 10 6652 2
Cisco Optics - Cisco Optical Network Management 2 2
Cisco IOS-XR Network OS 13 2
Cisco Silicon One Q 4 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
SAP SuccessFactors 110 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 30 2
Google Cloud Platform - GCP 194 2
Cisco Silicon One - Серия процессоров 4 2
SAP Mobile Platform 28 1
WhatsApp Messenger 654 1
Visa Electron 49 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 5 1
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 68 1
IDEX - криптовалютная биржа 2 1
BitZ - криптовалютная биржа 1 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 9 1
OPPO F Selfie Expert - Серия смартфонов Селфи Эксперт 10 1
Pangle 1 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
AccelStor NeoSapphire All-Flash 2 1
Huawei P - Серия смартфонов 72 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 8 1
Microsoft Excel 436 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Symbian OS 778 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple macOS X 903 1
Apple iOS 5742 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 1
Vahdat Amin - Вахдат Амин 3 2
Ahmad Najam - Ахмад Наджам 2 2
Robbins Chuck - Роббинс Чак 7 2
Moto Ray - Мото Рэй 2 2
Goeckeler David - Гекелер Дэвид 3 2
Seddik Sherif - Седдик Шериф 4 1
Кривенко Виталий 15 1
Донецкий Виталий 1 1
Ирине Бандровской 1 1
Краюшкина Елена 3 1
Черфас Денис 4 1
Aamir Hafeez Ibrahim - Амир Хафез Ибрагим 2 1
Чернышов Петр 6 1
Chong Cao - Чун Цао 10 1
Халаев Александр 3 1
Тананакин Алексей 1 1
Александрос Стратис 1 1
Дублин Александр 1 1
Пророков Александр 1 1
Величко Александр 1 1
Витоженц Александр 5 1
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 1
Сыкулев Андрей 57 1
Кривозубов Павел 26 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 1
Тикуркин Максим 32 1
Горелов Дмитрий 51 1
Мельников Александр 63 1
Добкин Аркадий 54 1
Haijun Xiao - Хайцзюнь Сяо 5 1
Сяо Хайцзюнь 27 1
Гафт Александр 2 1
Марушкевич Андрей 7 1
Духанин Михаил 1 1
Герчук Михаил 87 1
Одинцев Николай 1 1
Кучинский Владимир 1 1
Клебанов Дмитрий 2 1
Братишко Олег 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 43
Европа 3766 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 16
Германия - Федеративная Республика 3648 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 14
Ближний Восток 1475 12
Восточная Европа 1682 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 10
Индия - Республика 2175 9
Япония 2792 8
Украина 3374 8
Франция - Французская Республика 2130 8
Казахстан - Республика 2637 8
Европа Западная 615 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Европа Северная - Скандинавия 275 4
Африка 1491 3
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 2
Италия - Итальянская Республика 1392 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Беларусь - Белоруссия 2093 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 2
Европа Центральная 106 2
Азия - Азиатский регион 1519 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Эстония - Эстонская Республика 417 1
Малайзия 341 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 1
Россия - Дубна 133 1
Россия - Якутск 249 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 42 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
CoinMarKetCap 14 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
InformationWeek 101 1
ACG Research 7 2
CNews Analytics 1991 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CNews Fast рейтинг 30 1
Black Hat - Конференция 41 1
SAP Quality Awards 6 1
Skolkovo Robotics Forum 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764184, в очереди разбора - 667871.
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