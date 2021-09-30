Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Северная Африка
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Публикаций - 94, упоминаний - 109
Северная Африка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ACG Research 7 2
|CNews Analytics 1991 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|CNews Fast рейтинг 30 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764184, в очереди разбора - 667871.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764184, в очереди разбора - 667871.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru