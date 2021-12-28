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Свобода



28.12.2021 Швейцария присвоила взятки, которые выплатили «узбекской принцессе» МТС и «Билайн» 1
16.07.2021 Выпущен «единственный в мире» смартфон без цензуры и без слежки за пользователем. Его можно заказать в Россию 1
02.07.2021 Как платформа Dell Hybrid Client способна сместить парадигму в инфраструктуре с традиционных настольных ПК в сторону перспективных облачных вычислений 1
28.06.2021 EZVIZ выпустили аккумуляторную камеру BC1 с базовой станцией в комплекте для улучшенной защиты дома 1
03.06.2021 В постсоветской стране монополизировали SMS-рассылки. Цены выросли в 60 раз 1
19.03.2021 Весь мир переходит на гибридный формат работы: какие ИТ-решения нужны российскому бизнесу 1
26.06.2020 Обзор Dyson V11 Absolute: беспроводной пылесос с умной щеткой 1
03.03.2020 Ассортимент товаров российских компаний на Aliexpress достиг 1,5 млн позиций 1
09.01.2020 HP представила новые ПК и мониторы 1
26.09.2019 В России можно будет строить «сельский Wi-Fi» без всяких разрешений 1
10.09.2019 Альфа-Банк профинансировал строительство жилья с использованием счетов эскроу 1
14.12.2018 Юрий Грибанов - Кто останется за бортом цифровой экономики 1
27.11.2018 IBS помогла «Свободе» повысить качество автоматизации бизнес-процессов на базе решения «1С» 4
13.09.2018 ЦРПТ: легальный оборот больших данных в России даст прирост ВВП до 1,5% 2
03.08.2018 «Сименс» подвергнется реструктуризации в рамках стратегической программы «Видение-2020+» 1
05.01.2018 В Таджикистане власти запретили звонки через мессенджеры. На очереди WhatsApp, Viber, Skype 1
10.04.2017 Найден способ в разы ускорить работу компьютерной памяти 1
07.07.2016 Автомобили Google закидали «коктейлями Молотова» 1
23.05.2016 Россиянин получил срок за взлом игровой приставки 1
19.01.2016 Новая технология превратила браузер в торрент-клиент 1
11.01.2016 Турецкого хакера посадили в тюрьму на 334 года 1
18.12.2015 За кражу iPhone с завода 10 рабочих посадили в тюрьму 1
26.08.2015 Секретаршу из Hewlett-Packard посадили в тюрьму за кражу $1 млн 1
21.08.2015 Семь компромиссов при переходе с Android на iOS 1
07.04.2015 Омниканальность – технология вчерашнего дня 1
22.08.2014 Пять лучших игр для PlayStation 4 1
31.07.2014 Oracle Linux 7 предлагает операционную платформу для критически важных бизнес-приложений в ЦОДах и облачных средах 1
21.07.2014 Prestigio представила новую линейку смартфонов на Windows Phone 1
02.07.2014 «Системы и Проекты» создадут портал документационного управления для агрохолдинга «Кубань» 1
19.05.2014 Клиенты банка «Возрождение» теперь могут осуществлять операции в «Vbank с тобой» через банкоматы и терминалы 1
21.04.2014 Обзор 4K-монитора Samsung U28D590D: битва компромиссов 1
12.03.2014 «Анонимусы»: Военные США и Украины обсуждают атаку на аэродром в Мелитополе 1
03.03.2014 Как облако от Panda экономит время на поддержку ИТ-систем 1
22.01.2014 ТОП-10 самых скандальных рекламных кампаний гаджетов по версии ZOOM 1
13.08.2013 Швецию охватила эпидемия подделки электронных паспортов 1
23.07.2013 Обзор монитора Samsung S24C770T: красота не требует жертв? 1
10.07.2013 Sid Meier's Civilization V: Brave New World. Релизный трейлер 1
09.07.2013 Создателям вредоносных программ Trojan.Carberp дали пять лет тюрьмы 1
08.07.2013 Первый взгляд на зеркальный фотоаппарат Canon EOS 70D: революция под видом эволюции? 1
17.06.2013 "Civilization V: Дивный новый мир" в июле 1

Публикаций - 63, упоминаний - 70

Свобода упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 10193 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7546 5
Microsoft Corporation 21183 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6250 4
Google LLC 9535 4
Samsung Electronics 8991 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 637 3
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 92 3
Firaxis Games 33 2
HP Inc. 5113 2
Вавилон - сотовый оператор Таджикистана 23 2
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 26 2
Dell EMC 4488 2
Salesforce.com 347 2
Telia Company - TeliaSonera 783 2
Марс ФГУП НПО 1025 2
2K Games 206 2
5158 2
Meta - Facebook 4149 2
Oracle Corporation 5820 2
Twitter 2306 2
Yahoo! 3484 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 2
HP - Hewlett-Packard 3566 2
Telegram Group 696 1
Программный продукт ГК 1186 1
LastPass 18 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 192 1
Bang&Olufsen 122 1
Tile 9 1
Xiaomi 1005 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 974 1
Микрон - Micron 581 1
Крок - Croc 1578 1
Intel Corporation 10812 1
ASBIS Prestigio 206 1
Grafitec - Графитек 96 1
Altair Engineering 22 1
Акелла 838 1
Связьинформ 50 1
Базэл - Базовый Элемент 40 1
Земельный банк 6 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 43 1
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 41 1
Доннефтестрой-Юг - Специализированный Застройщик 1 1
Sunlight - Санлайт 5 1
Happy Baby 2 1
American Express 302 1
Sokolov 9 1
Поларис 2 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 111 1
Takilant 51 1
Сбер - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 226 1
Альфа-Банк 1328 1
L’Oreal 51 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 540 1
Decathlon - Декатлон 26 1
Deutsche Bank - Дойчебанк 308 1
AliExpress Tmall 60 1
Boeing 931 1
LinkedIn 550 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 106 1
AliExpress 295 1
Walmart - Wal-Mart Stores 357 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 31 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3244 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1781 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2077 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 393 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 379 2
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 212 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1491 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2374 1
МКС - Международная космическая станция 1383 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 417 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7459 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1032 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 255 1
Служба связи Республики Таджикистан 3 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 582 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 28 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2474 1
Единая Россия - Политическая партия 220 1
OIN - Open Invention Network 22 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 16075 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 2504 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2026 3
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 90 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10161 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6693 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 2196 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8959 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4044 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 198 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12408 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4633 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1519 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 59 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 160 1
DDR - Double data rate 2078 1
USB Type-C - USB-C 1005 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 108 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 801 1
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 182 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 15 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2974 1
DCI-P3 - Охват цветового пространства 121 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 547 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 975 1
Пылесос - Vacuum cleaner 122 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3560 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1047 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 520 1
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 77 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4177 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1532 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4931 1
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 218 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 164 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1966 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1893 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 186 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 264 1
Google Android 11588 4
Apple iOS 6253 3
Linux OS 7302 3
Microsoft Windows 10 10188 3
Intel Core vPro - Серия процессоров 108 2
Microsoft Teams 265 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 611 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5880 2
Google Gmail 780 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 62 2
Apple iPhone 6 581 2
Nvidia RTX Studio 11 1
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 621 1
HP Sure View 29 1
HP Envy Pavilion All-in-One (AiO) - Серия моноблоков 67 1
HP Spectre Folio - Ноутбук-трансформер 8 1
HP Spectre - Серия ноутбуков 51 1
ExpressVPN 13 1
Google Street View 99 1
HP E27d G4 Advanced Docking Monitors 1 1
HP Command Center 6 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2848 1
HP Elite Dragonfly - Ноутбук 36 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 353 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 125 1
Ростелеком Чистое небо 12 1
NASA JWST - James Webb Space Telescope 36 1
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 1
NASA Dawn 36 1
Micro Focus - Novell NetWare OS 280 1
SCO UnixWare 38 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
SugarCRM 31 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 440 1
Apple - App Store 2360 1
Volkswagen Touareg 8 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 94 1
Apple Safari - Браузер 729 1
Apple iTunes Store 1033 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 104 1
Энгельс Фридрих 5 2
Никифоров Михаил 16 1
Николаева Елена 7 1
Селихов Дмитрий 12 1
Давлатзод Нусратулл 3 1
Мадумаров Рустам 22 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 1
Мирзиев Шавкат 4 1
Акимов Максим 169 1
Larry Page - Ларри Пейдж 174 1
Cho Alex - Чоу Алекс 7 1
Snabe Jim Hagemann - Знабе Джим Хагеманн 18 1
Kaeser Joe - Кэзер Джо 6 1
Сеславинский Михаил 31 1
Атоев Илхом 3 1
Грибанов Юрий 26 1
Саушкин Олег 31 1
Sanabria Federico 1 1
Рахманов Максим 47 1
Истомин Максим 26 1
Гулов Рустам 1 1
Рамендик Михаил 19 1
Левенчук Анатолий 11 1
Шершульский Владислав 22 1
Пантелеев Евгений 6 1
Рейман Леонид 1002 1
Дубин Михаил 38 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 864 1
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 63 1
Тарасенко Андрей 8 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 57 1
Perens Bruce - Перенс Брюс 11 1
Циолковский Константин 21 1
Канделаки Тина 10 1
Ермаков Андрей 2 1
Лесин Михаил 24 1
Медведев Дмитрий 1593 1
Каримова Гульнара 90 1
Авакян Гаянэ 51 1
Россия - Российская федерация - РФ 87994 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35179 18
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1714 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27936 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11700 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11273 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9765 4
Америка 1257 4
Германия - Федеративная Республика 7827 4
Земля - планета Солнечной системы 6539 4
Польша - Республика 1467 3
Китай - Пекин 817 3
Европа 7545 3
Франция - Французская Республика 4976 3
Таджикистан - Республика 714 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 650 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1048 2
Китай - Тайвань 1592 2
Луна 1158 2
Швеция - Королевство 1879 2
Украина - Киев 906 2
Турция - Турецкая республика 1485 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 994 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1240 2
Украина 5566 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12091 2
Беларусь - Белоруссия 3225 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 640 1
Солнечная система 2010 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 862 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1894 1
Россия - СФО - Новосибирск 2989 1
Уран - планета Солнечной системы 96 1
США - Мэриленд 205 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 54 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1468 1
Бразилия - Федеративная Республика 1900 1
Нептун - планета Солнечной системы 173 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1019 1
Русский язык 2007 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 381 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 57 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2259 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2765 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1869 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2032 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1330 1
Мошенничество 166 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1301 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5085 1
Федеральный закон 214-ФЗ - Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 4 1
Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 6 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 40 1
Discovery - Дискавери 50 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10339 2
Радио Свобода - радиостанция 38 2
Известия ИД 216 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1840 1
FT - Financial Times 1097 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 1
The Washington Post 289 1
TorrentFreak (TF) 89 1
Ars Technica 356 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 169 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
Nugta 1 1
IDC - International Data Corporation 4545 2
Forrester Research 788 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 55 1
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе 11 1
РАН Институт психологии ФГБУН 1 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 213 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170242, в очереди разбора - 1014511.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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