Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Свобода
Публикаций - 63, упоминаний - 70
Свобода упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 55 1
|NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе 11 1
|РАН Институт психологии ФГБУН 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170242, в очереди разбора - 1014511.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170242, в очереди разбора - 1014511.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru