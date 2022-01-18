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Сбер
SberCloud
СберКлауд Облачные технологии

Сбер - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии


18.01.2022 Как SberCloud запускал OpenShift и что из этого вышло
17.01.2022 «Инфосистемы джет» помогает Sbercloud сопровождать клиентские кластеры Red Hat Openshift
27.12.2021 Sbercloud предоставила свои облачные решения для размещения ИТ-инфраструктуры «Сберстрахования»
15.12.2021 SberCloud и Rubytech объявили о партнерстве
01.12.2021 SberCloud на конференции CNews расскажет про оптимизацию затрат с помощью облаков
30.11.2021 Премию CNEWS AWARDS 2021 получили 13 проектов
11.11.2021 Платформа Sbercloud ML Space получила масштабное обновление
11.11.2021 Сбербанк запустил самый мощный в России суперкомпьютер
11.11.2021 Sbercloud представила спецверсию платформы ML Space Private
10.11.2021 Компания SberCloud получила премию CNews за создание корпоративного хранилища данных для АО «ОХК «Уралхим»
28.10.2021 SberCloud стал номинантом премии CNews Awards 2021
26.10.2021 ОТР и Sbercloud объявили о партнерстве
21.10.2021 SberCloud и «Инфосистемы Джет» разработали услугу Managed OpenShift для развертывания контейнерных приложений
22.09.2021 SberCloud расскажет о трендах машинного обучения на базе ИИ
14.09.2021 SberCloud расскажет о роли публичных облаков в обработке разнородных данных
24.06.2021 Провайдер нового поколения: Сбер дает доступ к своему облачному суперкомпьютеру и искусственному интеллекту
04.06.2021 Sbercloud и Yadro создают центр компетенций по разработке и испытаниям оборудования для облачных решений
01.06.2021 Sbercloud объявила о масштабном обновлении облачной платформы для работы с ИИ
20.05.2021 SberCloud расширил возможности облачной платформы для работы с ИИ с помощью oneAPI
20.05.2021 Сбербанк строит «российский Github» и открывает доступ для всех желающих к огромному числу облачных сервисов
20.05.2021 SberCloud и GitHub планируют запустить локализованный облачный сервис для корпоративной разработки в России
28.04.2021 Sberсloud объявила о поддержке СУБД Clickhouse в облаке Sberсloud.Advanced
14.04.2021 Цифровизация или цифровая трансформация: что выбрать?
07.04.2021 Директор департамента по продажам клиентам государственного сектора компании SberCloud Михаил Толпышкин примет участие в онлайн-конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021»
31.03.2021 SberCloud примет участие в конференции CNews «Цифровая трансформация 2021»
17.03.2021 SberCloud на конференции CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021»: как снизить затраты бизнеса на облачные сервисы
03.03.2021 Как облака помогли бизнесу пережить пандемию
26.02.2021 «Работа.ру» перенесет свои информационные системы в облако Sbercloud
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение
16.02.2021 SberCloud примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2021»
09.02.2021 На конференции CNews «Искусственный интеллект 2021» SberCloud расскажет о ML Space – новой облачной Data Science платформе
18.01.2021 Sbercloud обеспечила бесперебойную работу онлайн-трансляций Гайдаровского форума
11.01.2021 Sberсloud представила виртуальное рабочее место в облаке, сервис для работы с ИИ и услугу копирования данных в облако
15.12.2020 SberCloud начала коммерческую эксплуатацию облачной платформы ML Space для работы с ИИ
04.12.2020 Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать
10.11.2020 SberCloud получил премию CNews за лучший платформенный сервис года
05.11.2020 SberCloud представила обновленную облачную платформу SberCloud.Advanced
02.10.2020 Облачная платформа Sbercloud.Advanced получила аттестат соответствия требованиям безопасности информации
01.10.2020 Как рассчитать стоимость облачных услуг и выбрать лучший SLA

Публикаций - 220, упоминаний - 376

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8555 36
Центр2М - Center2М 50 31
Schneider Electric Secure Power 47 30
Rimini Street 41 30
Cinimex - Синимекс 163 26
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 213 26
Такском - Taxcom 126 25
Ситилабс 28 25
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 94 25
Schneider Electric 461 25
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 204 25
VK - Mail.ru Group 2840 21
Veeam Software 265 19
Huawei 2999 18
Nvidia Corp 3026 18
Dynatrace 53 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6248 17
Сбер - СберДевайсы - SberDevices 66 16
Naumen - Наумен 437 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7840 16
Крок - Croc 1576 16
Softline - Софтлайн 1773 15
5018 15
Yandex - Яндекс 4534 15
Yadro - КНС Групп 163 15
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 14
Microsoft Corporation 21062 14
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 13 13
Amazon Inc - Amazon.com 2534 13
Google LLC 9483 13
Intel Corporation 10797 13
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 13 13
NtechLab - НтехЛаб 83 13
Ситилинк - Citilink 231 13
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 39 13
Selectel - Селектел 148 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1517 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7536 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1001 11
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 25 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4882 121
РЖД - Российские железные дороги 1333 55
ПГК - Первая грузовая компания 113 40
X5 Group 650 39
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 83 38
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 38
Росбанк ПАО - Societe Generale 410 36
ГПБ - Газпромбанк 803 32
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 766 32
Уралсиб Банк 449 31
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 116 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1955 29
Ингосстрах СПАО 279 29
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 76 26
Аэрофлот 618 26
OKS Group 34 25
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 35 25
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 26 24
МТС банк 265 22
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 47 22
Segezha Group - Сегежа Групп 91 21
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 228 20
PepsiCo - Пепсико 145 20
Альфа-Банк 1328 19
Интер РАО ПАО 268 16
Росатом - ТВЭЛ - Топливная компания 80 16
Почта России ПАО 1802 16
Газпром нефть 402 15
Победа - Кондитерская фабрика 15 15
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 106 15
Петрович СТД - Строительный торговый дом 41 14
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 309 14
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 33 14
Траско - Trasko 29 14
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 13
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 13
Транснефть 211 13
Сургутнефтегаз - СНГ 162 12
ТМК - Трубная металлургическая компания 84 11
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 51 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1254 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7435 46
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1144 38
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2048 34
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 74 29
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 33 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1920 23
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1195 18
Правительство Москвы 907 17
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 14
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 14
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 13
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2387 12
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1137 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2042 10
Счётная палата РФ 556 10
Правительство РФ 2961 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 933 8
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2786 5
Федеральное казначейство России 898 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1854 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 99 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 158 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 388 4
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 81 4
Президент Российской Федерации 1811 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 615 3
МИК - Московский инновационный кластер 65 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 120 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 155 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 827 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2049 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1778 2
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 47 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 950 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 155 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1194 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 2
АФТ - Ассоциация Финтех 89 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 1
Руссофт - Russoft 346 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 162 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 60 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 194 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 8 1
4CIO 593 1
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Семенихин Игорь 40 25
Емелин Александр 28 25
Васильев Владислав 42 25
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Горчаков Денис 29 25
Халматов Максим 48 25
Ямщиков Владимир 35 25
Сороченков Алексей 26 25
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Юсупов Шамиль 25 24
Шадаев Максут 425 24
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Богданов Кирилл 103 24
Россия - Российская федерация - РФ 84177 169
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12038 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 27016 45
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Казахстан - Республика 4146 21
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Украина 5532 18
Грузия 1032 18
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10981 14
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9606 6
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1081 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 534 5
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Америка Северная 2602 3
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Евразия 229 2
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Россия - ЦФО - Калужская область 730 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 869 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 324 2
Нидерланды 2016 2
Южная Корея - Республика 3285 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 651 2
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 53 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 75
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4268 64
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5081 33
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1514 28
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 34 24
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1279 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1821 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3665 14
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 342 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1507 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 9
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 151 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 207 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 757 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 198 5
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1868 4
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 403 4
Русский язык 1712 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 783 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1091 3
Аутсорсинг 150 3
Торговля розничная 120 3
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 145 3
ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 7 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 34 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 128 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 37 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 263 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 118 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 109 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 628 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 490 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 307 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 302 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 6 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 4
Коммерсантъ - Издательский дом 799 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10339 2
ZDnet 560 1
The Bell - Издание 34 1
Комсомольская Правда - Газета 53 1
Gartner 3200 13
IDC - International Data Corporation 4538 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 9
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 116 7
CNews IaaS рейтинг 12 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 37 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 2
CNews SaaS рейтинг 22 2
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 6 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 99 1
CNews Мишень 8 1
Mordor Intelligence 14 1
IDC Russia - IDC Россия 145 1
Forrester Wave 26 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 19 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 65 1
451 Research Group 45 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 76 1
Forrester Research 786 1
Research and Markets 20 1
BCG - Boston Consulting Group 77 1
Data Insight - Исследовательское агентство 80 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1065 5
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 498 3
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 218 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 547 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 177 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 300 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 5 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 20 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 741 59
CNews AWARDS - награда 334 55
CNews Баттл 36 25
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1421 15
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 14 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 3
Startup Village - международная стартап-конференция 46 2
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NetApp Insight - конференция 6 1
UK Finance Financial Innovation Awards 1 1
IT World Awards 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
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