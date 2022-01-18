Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбер
SberCloud
СберКлауд Облачные технологии
Публикаций - 220, упоминаний - 376
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 199 54
|Абакумов Евгений 109 43
|Колбин Евгений 53 37
|Каюмов Шамиль 37 36
|Валчев Стоян 48 36
|Слышкин Василий 60 34
|Казарин Станислав 111 32
|Трофимова Людмила 34 31
|Дьяченко Валерий 69 31
|Прохорова Алла 48 31
|Урьяс Вадим 81 31
|Сотин Денис 106 31
|Егоров Владимир 61 31
|Мискевич Евгений 32 31
|Рубин Адар 31 30
|Соловьев Алексей 64 30
|Нестеров Алексей 84 30
|Клепиков Алексей 80 29
|Платонов Михаил 41 27
|Степченков Максим 41 26
|Смык Виталий 30 26
|Сыкулев Андрей 67 26
|Путятинский Сергей 57 26
|Антонов Александр 74 26
|Савцов Игорь 28 26
|Москальков Дмитрий 26 25
|Семенихин Игорь 40 25
|Емелин Александр 28 25
|Васильев Владислав 42 25
|Генкина Екатерина 27 25
|Карпов Иван 43 25
|Горчаков Денис 29 25
|Халматов Максим 48 25
|Ямщиков Владимир 35 25
|Сороченков Алексей 26 25
|Портной Михаил 26 25
|Юсупов Шамиль 25 24
|Шадаев Максут 425 24
|Лебедев Антон 31 24
|Богданов Кирилл 103 24
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 799 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10339 2
|ZDnet 560 1
|The Bell - Издание 34 1
|Комсомольская Правда - Газета 53 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170276, в очереди разбора - 1018210.
Создано именных указателей - 64391.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru