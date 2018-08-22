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Тройка Диалог

Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог


22.08.2018 Сбербанк представил сервис частного инвестирования в мобильном приложении «Сбербанк онлайн»
31.07.2018 Sberbank CIB тестирует роботизированное оформление кредитных договоров
24.05.2018 Сбербанк запускает показательное ICO
25.12.2017 Sberbank CIB внедрил мобильное рабочее место клиентского менеджера
02.09.2016 «Тройка-Д Банк» приступил к обслуживанию карт «Мир»
29.04.2016 «Тройка-Д Банк» запустил на своем сайте сервис «онлайн-перевод» от «Юнистрим»
17.02.2016 «Тройка-Д Банк» расширил функционал терминалов самообслуживания
18.11.2015 «Тройка-Д Банк» ввел сервис «Личный кабинет» в банкоматах
08.09.2015 «Тройка-Д Банк» предложил юридическим лицам полноценный мобильный интернет-банк
02.09.2015 «Техносерв Консалтинг» переведет Sberbank CIB на новейшую версию Oracle Siebel CRM
19.08.2015 «Тройка-Д Банк» предложил клиентам решение для самостоятельного управления счетами
25.11.2014 «Тройка-Д Банк» начал выпуск виртуальных платежных карт Visa Virtual
26.09.2014 «Тройка-Д Банк» предложил корпоративным клиентам услуги торгового и интернет-эквайринга
19.08.2014 «Тройка-Д Банк» предложил технологию 3D-Secure держателям карт MasterCard
23.06.2014 «Тройка-Д Банк» выбрал процессинговый центр «КартСтандарт»
05.06.2014 «Тройка-Д Банк» предложит бизнесу облачный сервис от BSS
20.05.2014 «Тройка-Д Банк» начал эмиссию платежных карт Visa и MasterCard
29.04.2014 «Тройка-Д Банк» выпустил Android-приложение интернет-банкинга для физических лиц
10.04.2014 «Тройка-Д Банк» запустил услугу SMS-банкинга для физических лиц
14.03.2014 «Тройка-Д Банк» присоединился к системе денежных переводов Western Union
28.02.2014 «Тройка-Д Банк» ввел в эксплуатацию сеть платежных терминалов
24.02.2014 «Сбербанк КИБ» привлечен для организации отчуждения находящихся в федеральной собственности акций «Ростелекома»
13.02.2014 «Тройка-Д Банк» начал прием и отправку денежных переводов «Юнистрим»
11.02.2014 «Тройка-Д Банк» предложил юридическим лицам новую систему ДБО
11.01.2014 Власти поручат «Сбербанку» продать «Ростелеком»
10.12.2013 Банк «Тройка Диалог» начал прием платежей по системе «Город»
27.11.2013 Банк «Тройка Диалог» внедрил систему интернет-банкинга для физических лиц
06.11.2013 Банк «Тройка Диалог» усилил состав правления ИТ-руководителем
01.07.2013 Из Сбербанка уходит ИТ-директор по корпоративному и инвест-блоку
04.04.2013 Sberbank CIB укрепляет команду Sberbank Merchant Banking: новые назначения
20.11.2012 Sberbank CIB начал аналитическое покрытие «Армады»
11.09.2012 Питер Холовка возглавил отдел электронных систем торговли долговыми бумагами «Тройки Диалог»
16.07.2012 Клиенты «Тройки Диалог» теперь могут приобретать и погашать инвестиционные паи фондов через интернет
14.05.2012 «Тройка Диалог» назначила директора по инвестициям в ИТ и телеком
03.02.2012 «Тройка Диалог» продала свою долю в Evernote фонду Sequoia Capital
23.01.2012 Сбербанк и «Тройка Диалог» создают универсальный банковский институт
18.07.2011 Softline поставила Red Hat Enterprise MRG для «Тройки Диалог»
08.07.2011 Стать совладельцами Apple и Google смогут простые граждане России
08.07.2011 «Тройка Диалог» открыла паевый фонд, который будет инвестировать в интернет-компании
01.07.2011 «Инфосистемы Джет» внедрили систему мониторинга и управления событиями ИБ для «Тройки Диалог»

Публикаций - 234, упоминаний - 329

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7875 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8577 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7559 23
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6261 19
IBM - International Business Machines Corp 8733 17
АФК Система ПАО 1633 14
Ситроникс - Sitronics 880 11
Dialog - Диалог 97 11
Ростелеком - Связьинвест 1658 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 209 9
Google LLC 9578 8
Microsoft Corporation 21279 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1477 7
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1261 7
Золотая Корона 341 7
Oracle Corporation 5827 7
Navicon - Навикон 225 6
Abbyy 1081 6
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 6
VK - Mail.ru Group 2880 6
Yandex - Яндекс 4691 6
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 5
iiko - айко 21 5
Meta - Facebook 4149 5
Apple Inc 10225 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1353 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 430 5
CA Technologies - Computer Associates 366 4
SAP SE 4383 4
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 325 4
Cisco Systems 4651 4
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 378 4
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 774 4
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 442 4
SEQ - SEC Consult Services 1324 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1607 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1512 3
Ростех - Ростехнологии 2398 3
Red Hat 1132 3
Rambler Group - Рамблер ГК 763 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4925 65
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 895 26
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 275 25
ГПБ - Газпромбанк 806 25
Альфа-Банк 1328 20
Уралсиб Банк 453 12
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 777 12
Visa International 1660 10
Sequoia Capital 102 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1974 10
Открытие ФК - Росгосстрах 253 9
РТС - Фондовая биржа 326 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 883 8
РВК - Российская венчурная компания 515 8
Ингосстрах СПАО 280 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1633 7
Атон Инвестиционная компания 64 7
МКБ - Московский кредитный банк 299 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 7
Ак Барс Банк 185 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 118 6
Банк Зенит 195 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 440 6
UBS AG 288 5
РСХБ - Россельхозбанк 203 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 393 5
Альфа-Групп 592 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 405 5
Связь-банк 103 5
ВТБ - ВТБ24 643 5
Северсталь ПАО 278 5
Credit Suisse - Кредит Свисс 106 5
Открытие ФК 861 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 86 4
Deutsche Bank - Дойчебанк 308 4
Почта России ПАО 1806 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 4
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 50 4
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 54 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2850 12
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2067 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1789 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7472 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3696 5
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 613 5
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2447 5
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 225 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1264 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1862 3
Правительство РФ 3951 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 105 3
Роснано 623 2
Федеральное казначейство России 1035 2
World Bank Group - Всемирный банк 269 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 831 2
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 84 2
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 2
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 91 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 755 2
Президент Российской Федерации 2140 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1152 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 988 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 516 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 205 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 957 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 383 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 30 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1210 1
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы 20 1
Администрация Томской области 13 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2059 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 378 1
НПС - Национальный платежный совет 24 1
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 70 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2375 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2474 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 2
АФТ - Ассоциация Финтех 92 2
TIA - Telecommunications Industry Association 66 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
Единая Россия - Политическая партия 221 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 33 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
OpenChain 1 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12420 21
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18040 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2566 8
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5943 7
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4052 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 725 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 953 3
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Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1830 2
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PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения 11 2
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Google Android 11605 8
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IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 259 5
Skitch 11 5
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ЦФТ Faktura 155 4
Microsoft Windows 10 10288 4
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 278 3
Oracle Siebel CRM 192 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2524 3
Linux OS 7307 3
IBM Cognos Express 11 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5918 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 518 3
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
Microsoft Office 3051 2
Google Play - Google Store - Android Market 2650 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 613 2
Сбер - Экосистема SberX 15 2
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 49 2
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 49 2
Apple - App Store 2366 2
IBM Cognos SPSS 2 2
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 25 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1586 2
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 2
Microsoft Office Excel 724 2
JPMorgan Chase - Quorum - блокчейн-платформа Ethereum 26 2
Яндекс.Маркет 483 2
Visa Verified By Visa 45 2
Schneider Electric APC InfraStruxure 57 2
Microsoft Windows Phone OS 1539 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 914 2
Microsoft Office OneNote 167 2
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
IOTA - Криптовалюта с открытым исходным кодом 5 1
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 1
Microsoft Office PowerPoint 613 1
Пачиков Степан 19 13
Буланцев Игорь 11 10
Юхин Артем 15 10
Голосной Евгений 14 9
Серова Елена 317 8
Богданов Андрей 22 8
Орловский Виктор 281 8
Соколовский Александр 38 7
Libin Phil - Либин Фил 18 7
Ян Давид 56 7
Катрич Алексей 42 6
Кулик Вадим 121 6
Вожегова Мария 23 6
Голоссной Евгений 8 5
Алперин Семен 5 5
Путин Владимир 2452 5
Анохин Сергей 42 5
Хлызов Андрей 19 4
Заварзин Андрей 9 4
Попова Мария 139 4
Курбатова Анна 13 4
O’Neill Chris - О'Нил Крис 6 4
Плужников Андрей 10 4
Батурова Елена 7 4
Енютин Сергей 10 4
Бычков Александр 32 4
Голубева Надежда 43 4
Валеев Рафаэль 9 3
Курило Андрей 37 3
Попов Алексей 329 3
Погожева Анастасия 3 3
Саяпина Елена 39 3
Мушаков Игорь 29 3
Легезо Денис 32 3
Таврин Иван 86 3
Итунин Алексей 4 3
Аммосов Юрий 45 3
Кучугин Илья 41 3
Третьяков Андрей 5 3
Рязанцев Ян 27 3
Россия - Российская федерация - РФ 90373 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28484 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35856 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12111 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11701 16
Украина 5603 10
Великобритания - Лондон 1880 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9914 7
Беларусь - Белоруссия 3241 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4332 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2021 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11791 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2908 5
Сингапур - Республика 1528 5
США - Нью-Йорк 2588 5
Китай - Тайвань 1592 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11400 5
Япония 8060 5
Казахстан - Республика 4175 5
Европа 7759 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1894 4
Азия - Азиатский регион 3220 4
Южная Корея - Республика 3425 4
Таджикистан - Республика 715 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2141 4
Германия - Федеративная Республика 7863 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 599 3
Южная Корея - Сеул 313 3
Израиль 1689 3
Молдавия - Республика Молдова 648 3
Россия - ЦФО - Тульская область 931 3
Чехия - Чешская Республика 977 3
Узбекистан - Республика 1261 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1633 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 612 2
Россия - ПФО - Казань 1905 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 685 2
Испания - Королевство 2582 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1245 2
Турция - Турецкая республика 1490 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2769 19
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5088 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5094 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3670 7
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 404 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 572 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2036 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1112 4
Венчурные инвестиции 119 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 3
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 2
Человеческий фактор 360 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 384 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 37 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 115 2
Денежные переводы 616 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 419 2
Информационное общество - Государственная программа 777 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 799 2
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