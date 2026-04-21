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Сбер 2ГИС Отелло сервис бронирования отелей

Сбер - 2ГИС - Отелло - сервис бронирования отелей

Отелло — сервис от 2ГИС, который помогает забронировать отели, апартаменты, хостелы и базы отдыха под любой запрос по всему миру. Отпуск всей семьёй у моря или путешествие с друзьями в горы — подходящий вариант ждёт на Отелло. Можно искать по фото, отзывам и фильтрам, например, выбрать отели, куда можно приехать с питомцами или отели со спа.

СОБЫТИЯ

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21.04.2026 «Отелло» запустил ИИ-ассистента для планирования путешествий 1
19.03.2026 Комфортабельные кемпинги, северное сияние и курс на Азию: «ЮMoney» и Отелло подвели итоги зимнего туризма 1
02.02.2026 Терминалы «Сбера» начали показывать бонусы «Спасибо» за покупку 1
06.10.2025 Здесь и сейчас: «Отелло» запустил сценарий для спонтанного бронирования 1
13.07.2025 Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения 1
06.05.2025 На «Отелло» появилась возможность мультибронирования 1
12.12.2024 Сервис «Отелло» представил функцию бесплатного апгрейда номера 5
03.10.2024 «Контур.Отель» интегрировался с сервисом «Отелло» 1
30.08.2024 В «2ГИС» появились отзывы, подтвержденные транзакциями банков 1
26.02.2024 В «Отелло» ( сервис бронирования от 2ГИС) появился «Календарь цен» 9

Публикаций - 14, упоминаний - 26

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 8
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Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
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Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Яндекс.Лавка 315 1
Airbnb 101 1
Expedia Group 136 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
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Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
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