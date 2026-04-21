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Сбер 2ГИС Отелло сервис бронирования отелей
Отелло — сервис от 2ГИС, который помогает забронировать отели, апартаменты, хостелы и базы отдыха под любой запрос по всему миру. Отпуск всей семьёй у моря или путешествие с друзьями в горы — подходящий вариант ждёт на Отелло. Можно искать по фото, отзывам и фильтрам, например, выбрать отели, куда можно приехать с питомцами или отели со спа.
СОБЫТИЯ
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Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Бузинова Алина 2 2
|Резанова Дарья 1 1
|Рубцов Илья 5 1
|Bond James - Бонд Джеймс 86 1
|Вурим Сергей 3 1
|Дружинина Анжела 1 1
|Сатдарова Анна 17 1
|Белоножко Денис 1 1
|РИА Новости 1033 1
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