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Сбер Сбер2В Cбер2B ЭДО СберКорус Сфера Подписание

«Сфера Подписание» помогает бизнесу подписывать договоры удаленно как с самозанятыми, оказывающими услуги, так и с физическими лицами, которые услуги заказывают, когда нужна предоплата и есть финансово-правовые обязательства у обеих сторон сделки. Сервис даёт 100%-ную гарантию юридической значимости документов благодаря использованию электронной подписи для всех сторон сделки. Также у самозанятых нет необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.02.2025 «СберКорус» обновил свою линейку сервисов для обмена электронными документами 1
23.01.2025 «СберКорус» представил обновление сервиса «Сфера Подписание» для обмена электронными документами между самозанятыми, ИП и юрлицами 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 3
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 53 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
Тензор 173 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 2
Мосгортранс ГУП 139 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 408 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 2
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 125 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Электронный документ - Electronic document 1579 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 1
Мобильная версия - Mobile version 387 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 429 1
Машинное зрение - Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа - МЧЗ - машиночитаемая зона 287 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Торговля 9 2
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 47 2
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 47 2
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Сфера Перевозки 13 2
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Транспортный ЭДО 27 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 220 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 126 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 1
Тарасов Виталий 49 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 699 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 416 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
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