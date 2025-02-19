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«Сфера Подписание» помогает бизнесу подписывать договоры удаленно как с самозанятыми, оказывающими услуги, так и с физическими лицами, которые услуги заказывают, когда нужна предоплата и есть финансово-правовые обязательства у обеих сторон сделки. Сервис даёт 100%-ную гарантию юридической значимости документов благодаря использованию электронной подписи для всех сторон сделки. Также у самозанятых нет необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение.
СОБЫТИЯ
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|19.02.2025
|«СберКорус» обновил свою линейку сервисов для обмена электронными документами 1
|23.01.2025
|«СберКорус» представил обновление сервиса «Сфера Подписание» для обмена электронными документами между самозанятыми, ИП и юрлицами 1
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Тарасов Виталий 49 2
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